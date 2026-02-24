Công ty chứng khoán rục rịch chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên

Ngày 23/2/2026, CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI, sàn HoSE) đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cuộc họp dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 30/3/2026. Địa điểm tổ chức tại Khách sạn The Reverie Saigon - Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Cũng trong ngày 23/2/2026, Công ty CP Chứng khoán MB (MBS, sàn HNX) chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. ỷ lệ thực hiện quyền là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền biểu quyết. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 3/2026; thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm trưng bày sẽ được công bố tại Thông báo mời dự Đại hội thường niên năm 2026.

Tại đại hội, MBS dự kiến trình trình cổ đông xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo tổng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương án hoạt động năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo tình hình quản trị năm 2025;

Cổ đông cũng dự kiến thông qua một số tờ trình về Báo cáo tài chính chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2025 và kế hoạch năm 2026; thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026; việc niêm yết trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027;... và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Trước đó, ngày 13/2/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (mã: DSE) đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên.

Thời gian tỗ chức họp dự kiến ngày 26/03/2026 (thời gian cụ thể DNSE sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông). Hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên là ngày 9/3/2026. Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 4/2026.

Còn Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội vào ngày 16/3 tới. Thời gian họp dự kiến 13h30 ngày 17/04/2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Địa điểm tổ chức họp tại Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Tương tự, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã: VCK, sàn HoSE) cũng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16/3/2026. Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4 tới.



