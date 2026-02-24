PVTrans đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 'đi lùi'

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã: PVT) vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2026 với doanh thu 16.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng.

So với mức thực hiện năm 2025, chỉ tiêu doanh thu gần như đi ngang, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận đi lùi gần 10%. Dù vậy, nếu so với kế hoạch 2025, hai chỉ tiêu lần lượt tăng 60% và 25%.

Đối với công ty mẹ, PVT dự kiến mục tiêu doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 560 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%.

Đáng nói, PVTrans đặt kế hoạch 2026 khá khiêm tốn trong khi vượt xa kế hoạch kinh doanh năm 2025. Trong năm qua, PVT ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất lần đầu tiên vượt mốc 16.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cả năm giảm 10%, xuống còn 1.329 tỷ đồng.

So với mục tiêu doanh thu 10.300 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế 960 tỷ đồng được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua, doanh nghiệp đã vượt khoảng 55% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 38% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nguồn: PVT

Về kế hoạch đầu tư, lãnh đạo PVT cho biết nhu cầu vốn đầu tư trong năm 2026 là 3.858 tỷ đồng, cao hơn gần 9% so với năm trước. Trong đó gồm: 3.445 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản; 31 tỷ đồng cho mua sắm trang thiết bị và 382 tỷ đồng đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên. Nguồn vốn đầu tư dự kiến từ 1.446,5 tỷ đồng vốn chủ và 2.411,5 tỷ đồng vốn vay.

Trong số 382 tỷ đồng PVT dự kiến góp vốn bổ sung vào 3 đơn vị thành viên gồm CTCP Hàng hải Thăng Long 15 tỷ đồng, CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (mã: PDV) 296 tỷ đồng và CTCP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi 71 tỷ đồng để thực hiện các dự án mới.

PVTrans sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư, củng cố hệ thống quản trị danh mục đầu tư, đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi để gia tăng nguồn lực, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và quy định của Tổng công ty. Cùng với đó là quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho các dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của Tổng công ty.

Về việc đầu tư góp vốn vào đơn vị thành viên, PVTrans sẽ thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty; đảm bảo hiệu quả đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại đơn vị.



