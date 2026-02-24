Nhân viên của VNG sắp được mua cổ phiếu ESOP giá rẻ

Theo đó, VNG dự kiến phát hành 349.581 cổ phiếu cho người lao động trong công ty và các công ty con, tương đương 1,19% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Mục đích phát hành nhằm tạo ra khoản ưu đãi dài hạn cho người lao động, từ đó thu hút và lưu giữ nguồn nhân tài cho công ty; tưởng thưởng cho sự đóng góp; khuyến khích thành tích công việc xuất sắc; đồng thời gắn lợi ích của người lao động với lợi ích dài hạn của công ty.

Với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, VNG dự kiến thu về gần 10,5 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/2/2026 đến ngày 6/3/2026.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 24/2/2026, cổ phiếu VNZ đang giao dịch quanh mức 350.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá phát hành cổ phiếu ESOP sắp tới chỉ bằng khoảng 8,6% thị giá hiện tại.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của Tập đoàn VNG ghi nhận doanh thu năm ngoái gần 10.900 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trò chơi trực tuyến vẫn là nguồn thu chủ lực khi đóng góp khoảng 7.000 tỷ đồng, sau đó đến dịch vụ giá trị gia tăng trên internet và công nghệ tài chính. Mảng quảng cáo trực tuyến đứng thứ tư với gần 1.000 tỷ đồng doanh thu.

Tại thời điểm cuối năm ngoái, công ty còn gần 2.750 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, chủ yếu từ mảng trò chơi trực tuyến.

VNG lãi gộp gần 4.000 tỷ đồng năm qua, tương ứng tỷ suất sinh lời gộp xấp xỉ 37%. Trừ hết chi phí, công ty lỗ sau thuế 231 tỷ đồng, nối dài chuỗi lỗ 5 năm liên tiếp.

Dù vậy, sức khỏe tài chính có dấu hiệu khởi sắc khi khoản lỗ chỉ bằng 25% so với năm trước. Từ khi đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, đây là năm đầu tiên công ty lỗ dưới nghìn tỷ.

Trong thông báo kết quả kinh doanh, CEO VNG Kelly Wong cho biết trong một năm thị trường nhiều biến động, doanh nghiệp này ưu tiên cân bằng hiệu quả vận hành và khả năng đầu tư cho dài hạn. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh tăng nhanh hơn doanh thu cho thấy chất lượng tăng trưởng ổn định của các mảng kinh doanh cốt lõi.

Theo ông Kelly Wong, trong dài hạn, trụ cột tăng trưởng mới là AI. Cuối năm ngoái, họ hợp nhất GreenNode và VNG Cloud thành một đơn vị để tập trung phát triển hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước ứng dụng trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

VNG có tổng tài sản 11.500 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 653 tỷ đồng.

VNG hiện có 38 công ty con trực tiếp và gián tiếp. Ngoài ra, họ còn góp vốn vào hàng chục công ty liên kết. Doanh nghiệp này mới xóa sổ khoản đầu tư 510 tỷ đồng vào Tiki Global Pte sau khi trích lập toàn bộ chi phí dự phòng.

Liên quan đến hoạt động của VNG, đầu năm 2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt Tập đoàn VNG - đơn vị chủ quản của Zalo - 810 triệu và TikTok 880 triệu đồng do vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thu thập thông tin, dữ liệu.

Theo quyết định của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), Tập đoàn VNG bị phạt vì 6 hành vi vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, doanh nghiệp không thiết lập cơ chế để người dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, cũng như không cho phép người dùng bày tỏ sự đồng ý hoặc không với một số thông tin cá nhân. VNG cũng không có cơ chế cho phép người tiêu dùng chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích quảng cáo, và các hoạt động mang tính thương mại khác.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xác định doanh nghiệp đưa các điều khoản không được phép vào điều kiện giao dịch chung và không công khai thời điểm áp dụng. Cơ quan này yêu cầu VNG chấm dứt các hành vi trên, rà soát và hoàn thiện chính sách.

Động thái xử phạt của Bộ Công Thương diễn ra sau khi cuối tháng 12/2025, Zalo có đợt cập nhật điều khoản sử dụng gây tranh cãi, yêu cầu người dùng "đồng ý để tiếp tục sử dụng". Việc này làm dấy lên lo ngại về bảo mật dữ liệu riêng tư. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sau đó yêu cầu nền tảng này giải trình và cập nhật lại điều khoản sử dụng của người dùng.