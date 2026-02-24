Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nóng: Doanh nghiệp của một “Shark” bị điểm tên khi chậm đóng 71 tháng bảo hiểm, nợ hơn 64,3 tỷ đồng

24-02-2026 - 11:21 AM | Thị trường chứng khoán

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trở lên trên địa bàn thành phố, tính đến hết tháng 1/2026.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, đứng đầu danh sách về số tiền chậm đóng là Công ty cổ phần anh ngữ APAX, với 71 tháng chậm đóng và số tiền chậm đóng khoảng hơn 64,3 tỷ đồng. Đây là mức nợ lớn nhất trong danh sách được công bố kỳ này.

Công ty cổ phần anh ngữ APAX là đơn vị vận hành hệ thống trung tâm tiếng Anh Apax Leaders, thuộc hệ sinh thái giáo dục từng do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) sáng lập.

Trong giai đoạn 2023–2024, hệ sinh thái liên quan đến Apax Leaders gặp nhiều khó khăn tài chính, phát sinh tranh chấp với phụ huynh và người lao động, đồng thời bị cơ quan chức năng thanh tra, điều tra nhiều nội dung liên quan đến hoạt động tài chính và nghĩa vụ với người lao động. Các vấn đề pháp lý liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Danh sách do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố lần này ghi nhận 14.890 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm từ 2 tháng trở lên. Doanh nghiệp có số tiền chậm đóng cao nhất hơn 64,3 tỷ đồng, trong khi đơn vị đứng cuối danh sách có số tiền chậm đóng khoảng 1,38 triệu đồng.

Sau Công ty cổ phần anh ngữ APAX là hàng loạt doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn, như Công ty cổ phần LILAMA3 (hơn 49,1 tỷ đồng), Công ty cổ phần Cầu 12 (hơn 30 tỷ đồng), chi nhánh Công ty CP ô tô Xuân Kiên VINAXUKI – NM SX ô tô số 1 Mê Linh (hơn 26,5 tỷ đồng), Công ty cổ phần công trình giao thông 116 (hơn 21 tỷ đồng)…

Nhiều đơn vị trong danh sách có thời gian chậm đóng kéo dài hàng chục đến trên 100 tháng.

Cơ quan BHXH cho biết việc công khai danh sách nhằm tăng cường minh bạch, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tham gia theo quy định. Các trường hợp chậm đóng kéo dài có thể bị áp dụng biện pháp xử lý theo pháp luật hiện hành.

Theo Kỳ Thư

Nhịp Sống Thị Trường

