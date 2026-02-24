VinaCapital ra mắt 2 quỹ ETF chiến lược đầu tiên tại Việt Nam

CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng lần đầu (IPO) cho hai quỹ ETF chiến lược: VINACAPITAL VNMITECH và VINACAPITAL VN50 GROWTH , đánh dấu bước tiến mới trong việc mang đến các giải pháp đầu tư minh bạch, hiệu quả và đạt chuẩn quốc tế cho nhà đầu tư.

Lần đầu tiên, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có thể tiếp cận trực tiếp vào câu chuyện tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế thông qua các quỹ ETF chiến lược. Hai quỹ là ETF mô phỏng chỉ số (index-tracking), vận hành theo bộ quy tắc chiến lược định lượng rõ ràng, minh bạch, tự động cân bằng và tái cơ cấu định kỳ.

Các chỉ số tham chiếu được thiết kế tích hợp các yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam như nhóm ngành tạo động lực tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng lợi nhuận và tính thanh khoản, nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro cho nhà đầu tư.

Khác với các quỹ ETF truyền thống chỉ bám sát theo chỉ số thị trường chung, ETF chiến lược là sự kết hợp giữa quản lý thụ động và chiến lược phân bổ danh mục thông minh. Các quỹ này theo dõi các chỉ số chiến lược được xây dựng dựa trên các yếu tố như giá trị, tăng trưởng, chất lượng doanh nghiệp, mức độ biến động với mục tiêu nâng cao hiệu suất đầu tư, kiểm soát rủi ro và tạo cơ hội vượt trội so với chỉ số thị trường chung.

VINACAPITAL VNMITECH (mã quỹ: FUEMITEC ) là quỹ ETF chiến lược mô phỏng chỉ số VNMITECH, tập trung vào ba nhóm ngành Công nghiệp, Công nghệ và Vật liệu – những lĩnh vực then chốt thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, phát triển hạ tầng, và tăng trưởng khu vực tư nhân.

Quỹ mang đến sự tiếp cận chọn lọc vào các doanh nghiệp dẫn đầu trong công nghệ cao, tự động hóa, sản xuất tiên tiến, vật liệu chiến lược và logistics hiện đại. Chiến lược đầu tư tuân thủ quy trình minh bạch, giới hạn tỷ trọng theo ngành, điều chỉnh trọng số theo thanh khoản và tái cân bằng định kỳ, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với quá trình hiện đại hóa công nghiệp và số hóa của Việt Nam.

VINACAPITAL VN50 GROWTH (mã quỹ: FUEVN50G) là quỹ ETF chiến lược mô phỏng chỉ số VN50 Growth, được thiết kế để tiếp cận 50 doanh nghiệp có vốn hóa lớn và vừa tốt nhất tại thị trường Việt Nam, và được chọn lọc từ rổ VNAllshare.

Quỹ áp dụng bộ lọc cơ bản về vốn hóa, thanh khoản và chất lượng quản trị, kết hợp mô hình xếp hạng tăng trưởng EPS theo phân vị để ưu tiên các doanh nghiệp có đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và bền vững. Với cấu trúc danh mục đa dạng hóa (tối đa 10%/cổ phiếu, 40%/ngành), quỹ thích ứng linh hoạt qua các chu kỳ thị trường, đồng thời duy trì sự tiếp cận vào các động lực tăng trưởng chủ chốt tại Việt Nam.

Ông Brook Taylor, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, chia sẻ: “Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội tăng trưởng bền vững. Việc ra mắt hai quỹ ETF chiến lược này không chỉ giúp nhà đầu tư tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của VinaCapital trong việc đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.”