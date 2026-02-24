Giá bạc Thượng Hải bứt tốc sau kỳ nghỉ Tết

Theo cập nhật mới nhất từ muavangbac.vn, giá bạc vật chất tại Thượng Hải mở cửa phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (24/2) đã tăng vọt lên trên 94,6 USD/oz, tăng khoảng 20% từ đầu năm 2026, song vẫn thấp hơn đỉnh khoảng 30% hồi cuối tháng 1.

Chênh lệch giá bạc Thượng Hải so với giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ) đạt gần 7,5 USD/oz, thu hẹp đáng kể so với trước.

Nhìn sang vàng, theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng đang hồi phục tốt và hiện xoay quanh mốc 5.170 USD/ounce, tăng khoảng 17% so với đáy 3 tuần trước.

Việc giá kim loại quý trên đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh nhiều sàn giao dịch lớn ở châu Á trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Điều này kỳ vọng góp phần gia tăng thanh khoản và tạo thêm động lực cho giá vàng và bạc.

Căng thẳng địa chính trị cũng góp phần gia tăng động lực cho đà tăng của kim loại quý. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc trước thềm cuộc họp quan trọng dự kiến diễn ra tại Geneva vào thứ Năm, trong khi việc gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông làm dấy lên tâm lý né tránh rủi ro trên nhiều nhóm tài sản. Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại giữa các cường quốc và môi trường ngoại giao xấu đi tại khu vực Vùng Vịnh đã tạo thêm lực đẩy cho giá vàng.﻿

﻿Việc Trung Quốc – một trong những quốc gia tiêu thụ kim loại quý lớn nhất thế giới – nối lại hoạt động giao dịch đã góp phần duy trì áp lực tăng giá, ngay cả khi các thị trường phương Tây vẫn đang tiếp nhận và phản ứng với các thông tin liên quan đến chính sách thuế quan.

Mới nhất, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ dừng thu các mức thuế áp đặt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) từ 24/2.

Theo đó, từ 00h01 ngày 24/2 (giờ Mỹ), CBP sẽ vô hiệu hóa tất cả mã thuế quan liên quan do Tổng thống Donald Trump viện dẫn từ IEEPA.

Hôm 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ các mức thuế toàn cầu diện rộng do Tổng thống Donald Trump đề xuất với lý do vi hiến, khi cho rằng chính quyền đã vượt quá thẩm quyền trong việc viện dẫn các quyền hạn khẩn cấp để áp thuế. Đáp lại, Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thêm 10% thuế bổ sung với toàn cầu trong 150 ngày, có hiệu lực từ 24/2. Gần một ngày sau, ông thông báo nâng mức thuế này lên 15%.

Các nhà phân tích tại UBS đánh giá rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhóm phân tích cũng cho rằng bất ổn địa chính trị khó có thể sớm hạ nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh cách tiếp cận chính sách đối ngoại của ông Trump. Dù các sự kiện địa chính trị thường không tạo ra tác động dài hạn lên thị trường toàn cầu, chúng vẫn có thể kích hoạt các đợt biến động ngắn hạn, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản phòng ngừa rủi ro.