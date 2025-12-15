Công ty con của Novaland chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Nova Final Solution vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 13/12/2025 vừa qua, Nova Final Solution phải thực hiện thanh toán gần 22,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp đã chậm thanh toán số tiền nêu trên. Doanh nghiệp cũng cho biết đang thương thảo với nhà đầu tư về việc mua lại toàn bộ dư nợ của lô trái phiếu này, dự kiến trong tháng 1/2026.

Được biết, lô trái phiếu mã NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019 gồm 13.500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.350 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 13/3/2020, kỳ hạn 4 năm. Theo cập nhật tại ngày 13/12/2025, tổng giá trị dư nợ gốc của lô trái phiếu đang ở mức 1.099,9 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Trong một diễn biến khác, mới đây Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Nova Final Solution.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 65 triệu đồng do đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty chậm gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu gồm Báo cáo tình hình tài chính bán niên năm 2024, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024.

UBCKNN đề nghị Nova Final Solution phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Theo tìm hiểu, Nova Final Solution được thành lập từ năm 2016, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trụ sở chính đặt tại số 5.07 Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng lô X (Sunrise City North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP.HCM.

Nova Final Solution cũng chính là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 99,98% (tính đến ngày 30/9/2025).