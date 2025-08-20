Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty con của Novaland "khất nợ" hơn 2.100 tỷ đồng tiền gốc, lãi trái phiếu

20-08-2025 - 08:30 AM | Bất động sản

Đây không phải lần đầu tiên No Va Thảo Điền chậm thanh toán lô trái phiếu mã NTDCH2227001, trước đó trong năm 2024 và đầu tháng 6 năm nay doanh nghiệp cũng chưa thu xếp được nguồn tiền.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán trái phiếu của Công ty TNHH No Va Thảo Điền – công ty con do CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) nắm 99,99% vốn.

Theo kế hoạch, ngày 15/8/2025 là hạn thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã NTDCH2227001 với tổng giá trị gần 2.176,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, No Va Thảo Điền mới chỉ thanh toán 203,1 triệu đồng bằng tài sản khác, còn lại 2.167,2 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Lý giải nguyên nhân, doanh nghiệp cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền và đang thương thảo với nhà đầu tư về phương án thanh toán phần dư nợ còn lại.

Công ty con của Novaland

Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu mã NTDCH2227001 có tổng giá trị 2.300 tỷ đồng, phát hành ngày 5/9/2022 với kỳ hạn 5 năm, tương ứng đáo hạn vào ngày 5/9/2027.

Trước đó hồi đầu tháng 6 công ty cũng chậm thanh toán 2.172,2 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu này. Trong năm 2024, No Va Thảo Điền cũng từng "khất nợ" hơn 45,2 tỷ đồng và chưa thanh toán hơn 2.182,9 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu nói trên.

Cả hai lần chậm thanh toán này đều cùng lý do chưa thu xếp được nguồn tiền và đang thương thảo với nhà đầu tư về phương án thanh toán phần dư nợ còn lại.

Công ty con của Novaland

Lô trái phiếu mã NTDCH2227001 có tổng giá trị 2.300 tỷ đồng, phát hành ngày 5/9/2022 với kỳ hạn 5 năm.

Công ty TNHH No Va Thảo Điền được thành lập từ năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Về tình hình kinh doanh, hiện No Va Thảo Điền mới chỉ công bố tình hình tài chính bán niên năm 2024 với lợi nhuận sau thuế gần 400,8 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 163,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 7.826,5 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Đồng thời, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã giảm từ 0,52 lần xuống còn 0,37 lần, tương ứng tổng nợ phải trả vào khoảng 2.895,8 tỷ đồng.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

