Công ty con của Tasco huy động thành công 500 tỷ đồng

Công ty CP VETC (VETC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 22/7/2025, VETC đã phát hành 500 trái phiếu mã ETC42501, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 22/7/2030.

Được biết, đây là khoản đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi do VETC phát hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)- Thành viên nhóm Ngân hàng Thế giới. Lãi suất coupon theo tiền đồng là 5%.

Với sự hợp tác này, hai bên kỳ vọng sẽ đẩy nhanh hơn các dự án giao thông thông minh mà công ty đang theo đuổi, tăng cường kết nối quốc tế qua sự hỗ trợ của IFC để nâng cao chuẩn mực về sản phẩm, dịch vụ, môi trường.

Ảnh: Tasco

Theo giới thiệu của Công ty CP Tasco (MCK: HUT), VETC là thành viên của Tasco. Tính đến ngày 30/6/2025, Tasco là công ty mẹ sở hữu 99,26% vốn tại VETC.

Tasco cho biết, hiện VETC là đơn vị vận hành hệ thống ETC lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 75% thị phần với 133 trạm thu phí và 719 làn thu phí không dừng, phục vụ hơn 3,8 triệu khách hàng và xử lý trung bình từ 1,8 đến 2,3 triệu giao dịch mỗi ngày, tương đương khoảng 700 triệu giao dịch mỗi năm.

Về Công ty VETC, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2015, địa chỉ trụ sở chính tại tầng 11, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Theo đăng ký thay đổi doanh nghiệp hồi tháng 1/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 747,4 tỷ đồng.

Hiện, ông Nguyễn Lê Thắng (SN 1982) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra, ông Nguyễn Danh Hiếu- Phó Chủ tịch HĐQT Tasco, cũng đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT VETC.



