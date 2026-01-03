Công ty con của Vĩnh Hoàn muốn chuyển nhượng vốn góp tại doanh nghiệp xử lý chất thải

Công ty CP Vĩnh Hoàn (MCK: VHC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về nhất trí thông qua việc Công ty TNHH Vĩnh Hoàn Collagen chuyển nhượng góp vốn tại Công ty TNHH Mai Thiên Thanh.

Theo đó, Vĩnh Hoàn Collagen- đơn vị do Vĩnh Hoàn sở hữu 100% vốn điều lệ, sẽ thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Mai Thiên Thanh với giá trị chuyển nhượng là 14,3 tỷ đồng.

HĐQT của Vĩnh Hoàn đánh giá việc chuyển nhượng nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và lợi ích của công ty.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Mai Thiên Thanh được thành lập từ tháng 3/2018, ngành nghề kinh doanh chính là xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 6 tỷ đồng với 27 cổ đông sáng lập. Cũng tại thời điểm này, Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Tính (SN 1982).

Ảnh minh họa

Cập nhật ngày 11/9/2023, vốn điều lệ của Mai Thiên Thanh đang ở mức 40 tỷ đồng gồm 35 cổ đông góp vốn, trong đó Vĩnh Hoàn Collagen góp 11 tỷ đồng (tỷ lệ 27,5%).

Hiện, Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Mai Thiên Thanh là ông Võ Phú Đức (SN 1976). Được biết, ông Đức cũng chính là Giám đốc của Vĩnh Hoàn Collagen.

Trong một diễn biến khác, mới đây Bà Lê Ngọc Tiên- con gái bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT của Vĩnh Hoàn, đã đăng ký mua vào 5,7 triệu cổ phiếu VHC. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 5/1/2026 đến ngày 3/2/2026 bằng phương thức thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Ngọc Tiên không sở hữu cổ phiếu VHC nào. Nếu giao dịch thành công, con gái Chủ tịch HĐQT sẽ sở hữu 2,54% vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, bà Trương Thị Lệ Khanh- Chủ tịch HĐQT, đang sở hữu hơn 94,98 triệu cổ phiếu VHC, tương đương tỷ lệ sở hữu 42,32% tại Vĩnh Hoàn.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Vĩnh Hoàn mang về doanh thu thuần gần 9.311,3 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.206,1 tỷ đồng, tăng 38,6%.

Trong năm 2025, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản.

Đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 10.900 tỷ đồng. Còn đối với kịch bản cao, doanh thu thuần dự kiến 12.350 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, với kịch bản thấp, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành được 85,4% kế hoạch doanh thu thuần. Còn ở kế hoạch tích cực hơn, VHC thực hiện được 75,4% kế hoạch doanh thu thuần đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 10,4% so với đầu năm, lên mức gần 13.501,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định gần 3.238,7 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 2.728,1 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3.336,3 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay ngắn hạn hơn 1.989,3 tỷ đồng, chiếm 59,6% tổng nợ.



