Công ty của Hòa Phát bổ sung hoạt động bán điện cho người sử dụng

13-09-2025 - 07:54 AM | Doanh nghiệp

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó có yêu cầu tăng quyền lựa chọn của khách hàng trong việc tiếp cận, lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu.

Công ty CP Năng lượng Hòa Phát thuộc hệ sinh thái Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

Đây là doanh nghiệp được thành lập từ tháng 8/2007 và có trụ sở chính tại Hải Phòng.﻿

﻿Theo cập nhật, lĩnh vực truyền tải và phân phối điện (mã 3512) của doanh nghiệp bổ sung chi tiết là truyền tải điện, phân phối điện, và bán điện cho người sử dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thêm một lĩnh vực mới là bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (mã 4799) với chi tiết là bán lẻ điện.﻿

Công ty của Hòa Phát bổ sung hoạt động bán điện cho người sử dụng- Ảnh 1.

Với đặc thù ngành thép cần nhiều năng lượng, Hòa Phát đã tự mình sản xuất điện cho hoạt động sản xuất của mình. Hòa Phát thu hồi toàn bộ nhiệt dư trong luyện coke, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện. Công nghệ sản xuất điện năng này đã tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường, giảm lượng phát thải CO2.

6 tháng đầu năm 2025, tổng lượng phát điện của các nhà máy nhiệt điện thuộc Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và Hải Dương (nay là Hải Phòng) đạt hơn 1,8 tỷ kWh, giúp Hòa Phát tự chủ khoảng 90% lượng điện sản xuất thép. Quy đổi theo giá điện hiện hành, sản lượng điện tự phát có giá trị gần 3.500 tỷ đồng.

Riêng tại Hải Dương (nay là Hải Phòng), sản lượng phát điện tự dùng cung cấp cho Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Hải Dương đạt 358 triệu kWh. Vừa qua, Thép Hòa Phát Hải Dương đã đầu tư cải tạo thay thế tủ hòa đồng bộ của 3 tổ máy phát tua bin số 1, 2, 3, để thiết bị đảm bảo phát điện ổn định khi hòa vào lưới điện.

Năm 2024, các nhà máy nhiệt điện dư thuộc hai Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại Hải Dương và Dung Quất giúp tập đoàn tiết kiệm 5.400 tỷ đồng chi phí điện sản xuất.

Công ty của Hòa Phát bổ sung hoạt động bán điện cho người sử dụng- Ảnh 2.

Tháng 8/2025, ﻿Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó, nghị quyết yêu cầu phát triển thị trường năng lượng theo hướng tăng tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, đồng bộ với bảo đảm an ninh năng lượng.

Một yêu cầu là nhà điều hành cần triển khai hiệu quả cơ chế mua bán trực tiếp, đồng thời tăng quyền lựa chọn của khách hàng trong việc tiếp cận, lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu. Bộ Chính trị cũng yêu cầu triển khai hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp, đồng thời tăng quyền lựa chọn đơn vị bán lẻ điện cho khách hàng.﻿

Hòa Phát sản xuất 31.800 tấn/ngày trong tháng 8, tăng 34% so với cùng kỳ

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

