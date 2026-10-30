Công ty điện có nữ Chủ tịch sinh năm 1999: Doanh thu giảm hơn 1.200 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng 27%, nắm kho tiền 5.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt gần 2.620 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt hơn 416 tỷ đồng, tăng khoảng 5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 6.825 tỷ đồng, giảm hơn 1.200 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trái ngược với diễn biến doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt gần 894 tỷ đồng, tăng 27%, hoàn thành khoảng 85% kế hoạch năm.

Vì sao doanh thu giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng?

Theo báo cáo tài chính, giá vốn hàng bán của PC1 giảm từ 6.423 tỷ xuống 5.166 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 1.260 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp vẫn đạt 1.659 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20,4% lên 24,3%.

Trong cơ cấu kinh doanh 9 tháng, xây lắp và xây dựng đóng góp doanh thu lớn nhất với 2.806 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt 159 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận 5,7%.

Ngược lại, mảng năng lượng mang về 1.325 tỷ đồng doanh thu và gần 748 tỷ đồng lợi nhuận gộp, với biên lợi nhuận lên tới 56,5%. Mảng khai khoáng đạt 938 tỷ đồng doanh thu và hơn 450 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng biên lợi nhuận 48%.

Như vậy, riêng năng lượng và khai khoáng đóng góp gần 1.200 tỷ đồng, chiếm hơn 72% tổng lợi nhuận gộp của tập đoàn, dù chỉ chiếm khoảng một phần ba doanh thu.

Một yếu tố quan trọng khác là doanh thu tài chính tăng gần 211 tỷ đồng, lên 364 tỷ đồng.

Trong đó, PC1 ghi nhận gần 120 tỷ đồng lãi thanh lý đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, trong khi cùng kỳ chỉ khoảng 200 triệu đồng. Theo báo cáo phân tích của Chứng khoán ACBS, khoản lãi này đến từ thương vụ thoái vốn tại CTCP Đầu tư Bất động sản CT2 được ghi nhận trong quý I/2026. Trước đó, PC1 từng đầu tư 300 tỷ đồng để nắm giữ 49% vốn tại công ty này.

Bên cạnh đó, lãi tiền gửi và cho vay đạt hơn 177 tỷ đồng, tăng 52%; lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện đạt hơn 53 tỷ đồng, tăng gần 45 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong khi doanh thu tài chính tăng mạnh, chi phí tài chính của PC1 giảm 33 tỷ đồng, còn khoảng 604 tỷ đồng. Những yếu tố trên góp phần đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng lên hơn 1.037 tỷ đồng, tăng 226 tỷ đồng.

Nắm giữ kho tiền 5.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản PC1 đạt gần 24.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp nắm giữ khoảng 2.490 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, cùng hơn 2.510 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tổng cộng khoảng 5.000 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả còn 14.422 tỷ đồng, giảm hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và trái phiếu ở mức khoảng 10.880 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 9.540 tỷ đồng.

PC1 hiện do bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999 , giữ chức Chủ tịch HĐQT. Bà được bầu vào vị trí này từ tháng 7/2026, khi mới 27 tuổi.

Tập đoàn PC1 hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây lắp điện, sản xuất công nghiệp, năng lượng, khai khoáng, bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp.