Sáng 30/10, tại phiên xét xử vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng - tiếp tục gây chú ý khi cười, nói về việc chấp nhận trách nhiệm trước pháp luật.

“Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi”, Bình trình bày.

HĐXX hỏi: “Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?”.

“Số bị cáo đi tù rồi”, bị cáo đáp.

Lý do Shark Bình cười

Đoạn đối đáp khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa bật cười. Bình cho biết trong thời gian tạm giam đã tự đả thông tư tưởng, xác định chấp nhận phán quyết của pháp luật. Trước khi kết thúc phần trình bày, bị cáo nói những gì xảy ra là bài học lớn đối với bản thân.

Phát biểu “đi tù rồi thì tươi lên thôi” phần nào lý giải thái độ của Shark Bình trước tòa. Trước đó, từ khóa "nụ cười của Shark Bình" khi được dẫn ra tòa viral trên mạng xã hội, nhiều người "thi nhau" lý giải.

Sáng 26/10, trong ngày khai mạc phiên xét xử tại TAND TP Hà Nội, Shark Bình xuất hiện với vẻ bình thản, có lúc cười tươi trước ống kính phóng viên. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo những bình luận về biểu cảm của người đang đối diện cáo buộc rửa tiền hơn 318 tỷ đồng.

Shark Bình trình bày trước HĐXX.

Hình ảnh Shark Bình cười khi được dẫn giải trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Có người ngạc nhiên, khó hiểu, có người phê phán gay gắt. Điều khiến nhiều người băn khoăn là vẻ bình thản của bị cáo khi xuất hiện tại phiên tòa xét xử vụ án có hàng trăm bị hại.

“Không rõ anh cười vì điều gì?”, một ý kiến đặt câu hỏi.

Nhiều người dùng giọng mỉa mai khi nhắc đến dáng đi, tư thế ngẩng đầu và nụ cười của Bình. Số khác nhắc lại quá khứ sống hào nhoáng trên mạng xã hội của Shark Bình, bày tỏ sự bức xúc trước những cáo buộc liên quan đến tiền của nhà đầu tư.

Trong các ý kiến phản đối, có người cho rằng nụ cười không phù hợp với bối cảnh những người mất tiền đang chờ vụ án được làm rõ. Có ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu thiếu ăn năn, coi nhẹ tính nghiêm trọng của sự việc. Đây là lý do chính khiến nụ cười của Shark Bình viral trên mạng.

Cáo buộc rửa tiền hơn 318 tỷ đồng

Ở phần xét hỏi ngày 30/10, Shark Bình nói về tâm thế đối diện hình phạt. Trong khi đó, HĐXX tiếp tục làm rõ các quyết định của bị cáo khi điều hành Ngân Lượng và trách nhiệm liên quan đến dòng tiền của nhóm Phó Đức Nam.

Câu nói về việc “dám làm dám chịu” được đưa ra khi HĐXX xét hỏi trách nhiệm của Bình trong hoạt động của Ngân Lượng, đặc biệt là cách doanh nghiệp xử lý những phản ánh và yêu cầu xác minh liên quan đến các sàn của Phó Đức Nam.

Bình khai quản lý khoảng 40 công ty công nghệ, chủ yếu đưa ra chủ trương, định hướng nên không thể theo sát mọi hoạt động. Bị cáo nói Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng, Nam là một khách hàng sử dụng dịch vụ.

Nụ cười của Shark Bình tạo tranh luận trên mạng xã hội.

Theo lời Bình, trước khi vụ án bị phát hiện, bị cáo không quen biết, chưa gặp Nam. Chỉ khi báo chí đưa tin bắt giữ Mr Pips, Bình mới biết người này là khách hàng của công ty.

Bị cáo phủ nhận việc câu kết, thỏa thuận với Nam. Về chính sách phục vụ, Bình giải thích khách hàng có doanh số lớn được bố trí nhân viên hỗ trợ riêng, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định.

HĐXX đặt vấn đề nếu khi nhận phản ánh và yêu cầu của công an, Bình chỉ đạo rà soát kỹ, cung cấp thông tin trung thực thì có thể đã không dẫn đến hậu quả hiện nay. Bị cáo thừa nhận nhận định này là đúng, đồng thời xác nhận có phần vì lợi nhuận của công ty.

Theo tài liệu vụ án, Ngân Lượng là một trong những đơn vị trung gian thanh toán được nhóm của Nam sử dụng để tiếp nhận tiền đầu tư. Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và quyết định mức phí áp dụng cho khách hàng.

Với sàn GKFX, phí nạp tiền là 2,5%, phí rút là 1% cộng thêm 1.000 đồng mỗi lần. Khi Nam đề nghị giảm phí vào đầu năm 2021, Bình không chấp thuận.

Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 6/2020, dù đã nhận các công văn xác minh liên quan đến những sàn của Nam, Bình vẫn muốn duy trì dịch vụ để hưởng phí giao dịch.

Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng dữ liệu từ ví khác để trả lời công an, thay vì cung cấp thông tin thực tế. Nhân viên Ngân Lượng liên hệ phía các sàn để lấy dữ liệu thay thế, lựa chọn những giao dịch có số tiền rút bằng hoặc thấp hơn tiền đã nạp.

Kết quả điều tra xác định từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng của Ngân Lượng để đầu tư trên các sàn liên quan.