Thương hiệu thời trang nổi tiếng đóng cửa sau 10 năm, founder đi làm ca sĩ, đạo diễn

Tháng 10/2026, JAMMY on AIR (tên thật Nguyễn Ngọc Trâm) giới thiệu phim ngắn âm nhạc đầu tay mang tên Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau. Đây là sản phẩm đánh dấu bước lấn sân mới của cô trong vai trò đạo diễn. Cô cũng chia sẻ do ngân sách có hạn nên tự mình đảm nhận nhiều khâu như sản xuất, đạo diễn, biên kịch.

Phim kể về chuyện tình giữa một cô gái nghèo nhận đi học hộ một tiểu thư và một chàng trai. Họ đến với nhau nhưng cả hai đều che giấu những bí mật về hoàn cảnh và thân phận thật.

Khi đã thấu hiểu đối phương, những lớp vỏ bọc dần bị bóc trần. Tác phẩm đặt ra câu hỏi về tình yêu khi sự thật được phơi bày, đồng thời khai thác câu chuyện duyên nợ và hành trình tìm thấy nhau giữa dòng đời.

Tuy nhiên sau khi phim ngắn ra mắt và nhận về nhiều ý kiến chê bai, JAMMY on AIR thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác buồn, nhưng không vì thế mà nản lòng. Theo cô, hành trình khởi nghiệp, trải qua thất bại rồi bắt đầu lại đã khiến chu trình này trở nên quen thuộc. Nữ nghệ sĩ ví von, một họa sĩ phải vẽ hàng nghìn bức tranh chưa ưng ý và bỏ đi trước khi tạo nên kiệt tác; Taylor Swift cũng từng chia sẻ rằng đằng sau một bản hit là hàng nghìn ý tưởng không thành công.

"Khi nhận ra mình đang ở đáy thì con đường duy nhất là đi lên và có thể học nhanh nhất có thể. Khi mọi thứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì khắc sẽ thành công", JAMMY chia sẻ trên kênh TikTok.

Sản phẩm âm nhạc đầu tay của JAMMY on AIR sau khi lấn sân sang âm nhạc

Trước đó vào giữa tháng 9/2026, JAMMY on AIR chính thức ra mắt ca khúc Tại sao không phải hôm nay? trên các nền tảng âm nhạc. Đây là sản phẩm nằm trong album đầu tay cùng tên do cô tự sáng tác và trình bày, đánh dấu bước chuyển hướng nghiêm túc từ kinh doanh thời trang sang con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thông qua ca khúc, nữ nghệ sĩ gửi gắm những suy tư về sự trì hoãn, nỗi sợ thất bại và quyết định theo đuổi ước mơ.

Trước khi được biết đến với nghệ danh JAMMY on AIR, Nguyễn Ngọc Trâm là nhà sáng lập đứng sau nhiều thương hiệu thời trang như Au Couture, Lep' Design House, Vontier de Montier… Trong đó, Lép là thương hiệu góp phần đưa tên tuổi cô nổi bật trong làng thời trang Việt, đặc biệt với những thiết kế váy hoa mang phong cách trẻ trung, nữ tính.

Ở thời kỳ phát triển mạnh nhất vào năm 2022, Lép có 17 cửa hàng, hơn 300 nhân sự và fanpage vượt một triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, đằng sau quy mô kinh doanh này là giai đoạn khủng hoảng mà Ngọc Trâm từng nhiều lần chia sẻ.

Cô cho biết bản thân dần xa rời ước mơ ban đầu là mở một cửa hàng nhỏ để thỏa mãn đam mê thời trang. Thay vào đó, công việc bị cuốn vào vòng xoáy mở rộng hệ thống, vận hành cửa hàng, quản trị nhân sự, xây dựng xưởng sản xuất, kiểm soát kho bãi và dòng tiền.

Để gánh vác bộ máy ngày càng lớn, Ngọc Trâm thừa nhận từng phải ép mình vào hình tượng một nữ doanh nhân trưởng thành, chuyên nghiệp, luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng. Trong khi đó, áp lực doanh số và quản trị khiến khả năng sáng tạo dần bị bào mòn.

Có thời điểm, cô sợ phải đến công ty, thường xuyên khóc một mình và không thể thực sự nghỉ ngơi ngay cả khi đi du lịch. Ngọc Trâm từng tâm sự với chồng: "Em đánh mất chính mình rồi, em không muốn sống như thế này nữa".

Năm 2023, cô bắt đầu thu hẹp hoạt động, đóng bớt cửa hàng, đổi tên thương hiệu từ Lép sang Lép Design House và điều chỉnh thiết kế không gian bán hàng nhằm giảm áp lực tài chính. Tuy nhiên, Ngọc Trâm vẫn quyết định đóng cửa thương hiệu vào năm 2024 sau 10 năm hoạt động. Cô cho rằng việc tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh không phù hợp với lựa chọn sống rực rỡ mà bản thân theo đuổi.

Nguyễn Ngọc Trâm quyết định đóng cửa Lép sau hơn 10 năm vì áp lực.

Sau khi khép lại hành trình với Lép, Ngọc Trâm dành khoảng 2 năm để tạm rời mạng xã hội, đọc sách, học thanh nhạc, học đàn và nghiên cứu âm nhạc. Cô từng cân nhắc trở thành ca sĩ giấu mặt vì lo ngại những lời nhận xét về tuổi tác, ngoại hình và quá khứ kinh doanh.

Bước ngoặt đến khi cô tham dự concert The Eras Tour của Taylor Swift tại Los Angeles năm 2023. Chứng kiến hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng, Ngọc Trâm nhận ra mình thực sự muốn được đứng trên sân khấu và trực tiếp chia sẻ âm nhạc với công chúng, thay vì tiếp tục ẩn mình sau những sản phẩm hoạt hình.

Thực tế, âm nhạc không phải lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với nữ founder. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu ca hát, từng giành giải nhất tại cuộc thi Tiếng hát thầy và trò tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) khi học lớp 6.

Trong thời gian điều hành Lép, cô cũng xây dựng Chunchin, kênh âm nhạc hoạt hình dành cho thiếu nhi. Dự án có hơn 500.000 người đăng ký, với nhiều sản phẩm đạt hàng chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu lượt xem. Một số ca khúc do chính Ngọc Trâm viết lời hoặc sáng tác cả nhạc lẫn lời.