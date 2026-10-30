Viettel vừa thắng 31 giải thưởng quốc tế, 2/3 đến từ đầu tư ra nước ngoài

Ngày 28/10, Lễ trao giải Kinh doanh Quốc tế - IBA 2026 vừa được tổ chức tại Pháp. Đáng chú ý, Viettel là đơn vị đạt được nhiều giải thưởng nhất, với 31 giải. Trong đó, Viettel dẫn đầu về số lượng giải Vàng (với 19 giải Vàng), 8 giải Bạc, 3 giải Đồng và 1 giải đặc biệt do khán giả bình chọn. Như vậy, so với năm trước, số giải Vàng của Viettel tăng từ 8 lên 19, gần gấp đôi đơn vị xếp thứ 2.

Đáng chú ý, trong tổng số 31 giải thưởng của Viettel, có đến 22 giải thưởng đến từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Đặc biệt, Viettel Global được trao giải Vàng ở hạng mục Thành tựu tăng trưởng trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng bền vững, liên tục mở rộng không gian tăng trưởng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Chỉ trong 2 năm, có hơn 850 triệu USD được Viettel Global chuyển về Việt Nam

Trên thực tế, từ mức doanh thu khoảng 28.000 tỷ đồng (năm 2023), Viettel Global đã vượt 44.000 tỷ đồng vào năm 2025. Đà tăng tiếp tục trong năm 2026, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Viettel Global đạt doanh thu hơn 38.000 tỷ, tăng 19,4%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này cũng tăng ở mức cao 32%. Tổng tài sản Viettel Global sát mốc 100.000 tỷ.

Các số liệu cho thấy, thị trường quốc tế đang giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng của Viettel, không chỉ ở quy mô doanh thu mà còn ở khả năng tạo dòng tiền và thu hồi vốn. Chỉ trong 2 năm (2024 - 2025), dòng tiền từ các thị trường nước ngoài chuyển về Việt Nam lên tới 854 triệu USD, có 6 thị trường đã hoàn vốn.

Trong số 31 giải thưởng của Viettel tại IBA 2026, có đến 22 giải thưởng đến từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Ảnh: Viettel

Vào tháng 8/2026, Viettel đã thành lập công ty tại Cộng hòa Dominica với tên gọi Viettel Dominicana, đưa quốc gia vùng Caribe trở thành thị trường thứ 11 của tập đoàn.

Việc gia nhập thị trường mới được kỳ vọng tạo thêm động lực cạnh tranh cho ngành viễn thông tại quốc gia sở tại. Chủ tịch HĐQT INDOTEL Guido Gómez Mazara cho biết, mục tiêu của cơ quan quản lý là mang đến cho người dân các dịch vụ viễn thông chất lượng cao, tăng tính cạnh tranh và tối ưu hóa chi phí.

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, việc trúng thầu tại Cộng hòa Dominica đánh dấu bước tiến mới, trong chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế của Viettel.

Lãnh đạo Viettel cho biết, với hơn 20 năm kinh doanh quốc tế, tập đoàn hướng tới mô hình đầu tư dài hạn, tập trung xây dựng hạ tầng hiện đại, đưa các công nghệ mới vào thị trường và tạo ra giá trị bền vững cho người dân, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế sở tại.

Tính đến nay, sau 20 năm, Viettel Global đã đầu tư viễn thông, công nghệ tại 11 quốc gia, trải dài trên 3 châu lục châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Trong đó, có 7 thị trường đã chiếm lĩnh vị thế số 1 về thị phần.

Đáng chú ý, năng lực hoạt động quốc tế của Viettel không chỉ được vinh danh tại thương trường quốc tế mà cũng được Chính phủ Việt Nam và các quốc gia sở tại ghi nhận. Đến nay, Viettel Global và các Công ty thị trường đã vinh dự nhận được hơn 70 danh hiệu do Chính phủ các nước trao tặng, 220 giải thưởng quốc tế danh giá.

Năm 2026, Viettel Global và Viettel Campuchia lập “cú đúp” khi cả hai đơn vị này cùng được Chính phủ Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho những thành tựu xuất sắc trong hành trình vươn mình ra toàn cầu, đưa công nghệ và hạ tầng viễn thông bứt phá tại các thị trường quốc tế.