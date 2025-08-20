Công ty đứng sau ‘cơn sốt’ Labubu thông báo ‘sốc’

Pop Mart, công ty đồ chơi nổi tiếng của Trung Quốc và cũng là nhà sáng tạo đứng sau nhân vật Labubu, vừa ghi nhận thành tích ngoạn mục trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch mới đây tại Hong Kong, cổ phiếu Pop Mart bất ngờ tăng vọt hơn 10% sau khi doanh nghiệp này công bố khoản lợi nhuận nửa đầu năm 2025 tăng gần 400% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng hơn 200%, chạm mốc 13,88 tỷ nhân dân tệ (1,93 tỷ USD), vượt xa dự báo của chính công ty cũng như các nhà phân tích.

Theo Financial Times, kết quả này đã đưa giá trị vốn hóa Pop Mart vượt qua cả Hasbro và Mattel cộng lại, minh chứng cho sự trỗi dậy của một “ông lớn mới” trong ngành công nghiệp đồ chơi toàn cầu. Chính sức hút không tưởng từ dòng sản phẩm Labubu – nhân vật nhỏ bé, có đôi tai dài, ngoại hình vừa ngộ nghĩnh vừa quái dị – đã tạo ra động lực tăng trưởng.

Chỉ riêng thương hiệu Labubu thuộc dòng “The Monsters” đã mang về cho Pop Mart hơn 4,8 tỷ nhân dân tệ, chiếm hơn 1/3 tổng doanh thu, trong khi các thị trường quốc tế từ Mỹ, Trung Đông tới Mỹ Latinh đều ghi nhận sức bán mạnh mẽ. CEO Wang Ning khẳng định rằng nếu đà tăng trưởng hiện tại duy trì, doanh thu cả năm hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 30 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 4 tỷ USD.

Câu chuyện Labubu không chỉ dừng lại ở một báo cáo tài chính lạc quan, mà còn là minh chứng cho sự biến đổi trong thói quen tiêu dùng toàn cầu. Pop Mart đã khéo léo xây dựng chiến lược “happiness market” – bán đi những niềm vui nhỏ nhưng có sức gây nghiện khổng lồ, đặc biệt đối với thế hệ trẻ Gen Z.

Mô hình blind box, nơi người mua không biết trước món đồ bên trong, kích thích tâm lý tò mò và thúc đẩy nhu cầu mua đi mua lại để săn lùng phiên bản hiếm. Điều này không chỉ tạo ra doanh thu trực tiếp mà còn nuôi dưỡng một thị trường thứ cấp sôi động, nơi những phiên bản Labubu đặc biệt có thể được đấu giá lên tới hàng trăm nghìn USD. Thậm chí đã có trường hợp một phiên bản khổng lồ của Labubu được bán ra với giá hơn 1,2 triệu nhân dân tệ, một con số vốn chỉ xuất hiện trong thị trường nghệ thuật đương đại chứ ít khi thấy trong ngành đồ chơi.

Sự bùng nổ này nhanh chóng vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc. Pop Mart hiện sở hữu hàng trăm cửa hàng vật lý và hơn 2.600 “roboshops” tự động tại 18 quốc gia. Ở New York, Los Angeles, London hay Dubai, các cửa hàng Labubu luôn đông nghịt khách xếp hàng. Trên mạng xã hội, sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng như Rihanna, Lisa (Blackpink) hay David Beckham càng biến Labubu thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Tuy nhiên, đi kèm với thành công là không ít thách thức. Thị trường đã nhanh chóng xuất hiện hàng giả, với những phiên bản nhái kém chất lượng như “Lafufu”, buộc chính quyền Mỹ và cơ quan an toàn tiêu dùng phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho trẻ em. Ở một số quốc gia, Labubu còn vướng vào tranh cãi văn hóa, khi có ý kiến cho rằng hình dáng của nó “đáng sợ” và có thể ảnh hưởng tới tâm lý trẻ nhỏ, thậm chí bị liên hệ với các biểu tượng thần thoại và ma quỷ. Dẫu vậy, các nhà thiết kế khẳng định nhân vật này chỉ dựa trên cảm hứng nghệ thuật và văn hóa dân gian, không hề mang yếu tố tâm linh.

Về mặt kinh tế, cơn sốt Labubu đã tạo ra những làn sóng lan tỏa đa chiều. Nó chứng minh rằng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và truyền thông số, một sản phẩm văn hóa – cho dù xuất phát ở đâu – hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng quốc tế, cạnh tranh sòng phẳng với Disney hay Sanrio. Nó cũng cho thấy sức mạnh của mô hình tiêu dùng dựa trên cảm xúc và tính sưu tập, nơi giá trị thương mại gắn liền với niềm vui, sự bất ngờ và cảm giác độc quyền mà sản phẩm mang lại.

Dù vậy, không ít chuyên gia cũng đặt câu hỏi về tính bền vững. Mô hình blind box vốn bị chỉ trích vì thúc đẩy tiêu dùng quá mức và dễ gây nghiện. Giá trị của Labubu hiện phụ thuộc lớn vào yếu tố hiếm và xu hướng xã hội - điều có thể thay đổi rất nhanh khi làn sóng trào lưu qua đi. Nếu không kịp đa dạng hóa danh mục sản phẩm và sáng tạo thêm nhân vật mới, tăng trưởng sẽ sụt giảm khi người tiêu dùng tìm đến cơn sốt tiếp theo.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Labubu và Pop Mart vẫn đang là một hiện tượng kinh tế – văn hóa toàn cầu. Từ một nhân vật nhỏ bé, Labubu đã làm nên một “cơn địa chấn” khiến cổ phiếu Pop Mart bùng nổ. Trong một thế giới nơi giá trị văn hóa có thể nhanh chóng chuyển hóa thành giá trị kinh tế, nhân vật này trở thành ví dụ điển hình cho cách một món đồ chơi tưởng chừng giản đơn có thể khuấy đảo cả thị trường tài chính lẫn đời sống xã hội.

