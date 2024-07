Công ty dược lớn nhất sàn chứng khoán báo lãi giảm mạnh sau khi dàn lãnh đạo cấp cao từ chức, chuẩn bị "lăn chốt" trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục

Ngày 9/8 tới đây, Công ty Cổ phần dược Hậu Giang (mã DHG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.500 đồng.

Hơn 130,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Dược Hậu Giang sẽ chi khoảng 457 tỷ đồng thanh toán cho cổ đông. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 21/8/2024.

Trước đó trong tháng 6, cổ đông DHG vừa nhận cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt. Như vậy hoàn tất đợt 2, tổng tỷ lệ cổ tức doanh nghiệp dược này chi trả cho cổ đông sẽ đạt 75%, đúng theo kế hoạch phân phối lợi nhuận được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên. Đây là mức cổ tức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, trước đó tỷ lệ cao duy trì ở mức 30%-40%, đều bằng tiền mặt.

Đây được xem là "trái ngọt" cho cổ đông DHG sau năm kinh doanh bứt phá. Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 6% so với năm trước và là lần đầu tiên kể từ khi thành lập lãi ròng trên nghìn tỷ trong một năm.

Dù vậy bước sang năm 2024, tình hình kinh doanh có phần khó khăn hơn. DHG đã hé lộ bức tranh kinh doanh quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm. Cụ thể trong quý 2, doanh thu thuần giảm nhẹ 4% xuống 1.106 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn tăng khoảng 3% so với cùng kỳ khiến lãi gộp còn 498 tỷ, giảm 11% so với quý 2/2023; biên lợi nhuận gộp co xuống mức 45%.

Khấu trừ đi các khoản chi phí, Dược Hậu Giang báo lãi trước thuế quý 2/2024 giảm 26% so với cùng kỳ năm trước xuống 213 tỷ đồng, LNST tương ứng đạt 192 tỷ, giảm 27%.

Theo giải trình từ DHG, kết quả kinh doanh quý 2/2024 sụt giảm đã được dự báo trước và nằm trong kế hoạch. Nguyên nhân chính xuất phát từ sức mua giảm, người dân thắt chặt chỉ tiêu do tình hình kinh tế chung khó khăn. Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi giảm mạnh dẫn đến doanh thu tài chính của DHG giảm 23 tỷ, tương đương giảm 40% so với cùng kỳ.

Nhà máy Betalactam mới đi vào hoạt động từ tháng 5/2024 làm tăng các chi phí ghi nhận ngay. Ghi nhận khoản chi phí đầu tư cho nhà máy Nonbetalactam và Betalactam để đẩy nhanh tiến độ nâng cấp nhà máy lên tiêu chuẩn EU-GMP.

Mặt khác, giá thành sản phẩm hàng công ty sản xuất tăng do DHG chủ động điều tiết sản lượng sản xuất để đưa dự trữ tồn kho về mức hợp lý. Tỷ trọng doanh thu hàng khác (với tỷ suất lợi nhuận thấp) tăng dẫn đến giá vốn hàng bán tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp dược này đạt 2.364 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tăng cao khiến LNTT 6 tháng giảm 32% xuống 463 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 415 tỷ đồng.

Năm 2024, DHG lên kế hoạch doanh thu thuần 5.200 tỷ và LNTT 1.080 tỷ đồng; cổ tức tiền mặt duy trì tỷ lệ 75%. Như vậy doanh nghiệp đã hoàn thành 45% mục tiêu doanh thu và 43% mục tiêu lãi cả năm sau nửa chặng đường.

Thời gian qua, cơ cấu nhân sự cấp cao của Dược Hậu Giang ghi nhận nhiều biến động. Doanh nghiệp vừa chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hương Lan, Giám đốc nhân sự và bà Lê Thị Hồng Nhung, Giám đốc tài chính. Cả hai đều từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực từ ngày 15/7.

Trước đó, DHG nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành của ông Đoàn Đình Duy Khương.

Trên thị trường, cổ phiếu DHG đang dừng ở mức 111.000 đồng/cp, giá trị vốn hóa của Dược Hậu Giang tương ứng đạt hơn 14.500 tỷ đồng và doanh nghiệp dược lớn nhất sàn chứng khoán.