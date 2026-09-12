Công ty GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng: Bắt 2 giám đốc, 1 phó giám đốc

Liên quan vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (GFDI; địa chỉ 92 đường 29/3, TP Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị, địa phương bắt, áp giải 3 bị cáo, bàn giao cho Trại tạm giam số 1 tiếp nhận, quản lý, giam giữ, phục vụ công tác tố tụng và xét xử.

Ba bị cáo bị bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Ba bị cáo gồm N.Đ.Đ. (Giám đốc tài chính Công ty GFDI), T.H.T. (Giám đốc Sở giao dịch Hội sở Công ty GFDI) và T.T.K.T. (Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở Công ty GFDI). Cả 3 bị cáo cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lúc 7h30 ngày 11/9, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Tại địa điểm thực hiện, Tổ công tác công bố các quyết định của TAND TP Đà Nẵng về việc bắt bị cáo để tạm giam, giải thích quyền và nghĩa vụ liên quan cho các bị cáo, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi áp giải về Trại tạm giam số 1.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, từ ngày 6/11/2024, hàng trăm khách hàng của Công ty GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, tập trung tại công ty để đòi lại số tiền đã đầu tư vì có thông tin công ty này vỡ nợ.

Ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét trụ sở công ty và hội sở giao dịch, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng, N.Đ.Đ. (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định, Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Từ tháng 5/2018, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị), sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… và cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.