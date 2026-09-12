OpenAI tung phiên bản ChatGPT chuyên biệt cho ngành tài chính

Logo của công ty OpenAI. ẢNH: REUTERS

Ngày 10/9, OpenAI ra mắt ChatGPT for Financial Services, phiên bản ChatGPT dành riêng cho chuyên viên ngân hàng đầu tư và nghiên cứu cổ phiếu. Đây là bước đi mới nhất nhằm mở rộng tệp khách hàng doanh nghiệp và cạnh tranh với đối thủ Anthropic.

Theo thông báo trên blog chính thức của OpenAI, sản phẩm kết hợp GPT-6 Astra, mô hình mới nhất của công ty, với kho thông tin tích hợp sẵn từ các nhà cung cấp dữ liệu tài chính như như Tập đoàn Sở Giao dịch chứng khoán London (LSEG), PitchBook, Daloopa, Crunchbase và Quartr. Ngân hàng Morgan Stanley và công ty tư vấn đầu tư độc lập Evercore tham gia phát triển với vai trò đối tác thiết kế.

Kho dữ liệu gồm biên bản các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp. Người dùng có thể tra cứu đồng thời nhiều nguồn, xây dựng mô hình tài chính và soạn tài liệu cho khách hàng theo mẫu riêng của từng tổ chức, chẳng hạn bộ tài liệu chào mời dịch vụ (pitchbook).

Điểm nhấn của công cụ là hệ thống trích dẫn chi tiết, cho phép truy ngược từng số liệu, thông tin về tận nguồn gốc để kiểm chứng. Với khả năng truy xuất dữ liệu, suy luận tài chính và đảm bảo độ chính xác dữ liệu cao của GPT-6 Astra, ChatGPT có thể giúp người dùng nghiên cứu và củng cố kết luận theo cách của một chuyên viên phân tích.

Về bảo mật, sản phẩm kế thừa các lớp kiểm soát của ChatGPT Enterprise như phân quyền truy cập theo vai trò và mã hóa dữ liệu. Bộ phận tuân thủ cũng có thể xuất nhật ký hoạt động để phục vụ kiểm toán. Các tổ chức đã đăng ký gói dữ liệu có thể kết nối qua FactSet, S&P Global, Preqin và Datasite.

Động thái này phản ánh xu hướng các công ty AI hướng tới những ngành đang chịu mức độ quản lý cao, nơi bảo mật và quản trị dữ liệu là yêu cầu hàng đầu. Với OpenAI, khách hàng doanh nghiệp mang lại lợi nhuận cao hơn nhóm người dùng cá nhân, vốn chiếm đa số khách hàng lâu nay của công ty.

Thời gian tới, OpenAI dự kiến mở rộng phạm vi dữ liệu và tiếp tục huấn luyện mô hình để đảm nhận các tác vụ của chuyên viên phân tích giàu kinh nghiệm. Công ty cũng sẽ đưa sản phẩm ra toàn ngành dịch vụ tài chính.

Cuộc đua giành khách hàng doanh nghiệp diễn ra khi cả OpenAI và Anthropic đều đã nộp hồ sơ không công khai để chuẩn bị mở bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Anthropic được dự báo có thể IPO sớm nhất vào mùa thu này, trước OpenAI. Việc chinh phục các định chế tài chính lớn vì vậy có ý nghĩa quan trọng với triển vọng của cả hai công ty.