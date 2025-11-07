Ảnh minh họa

Giữ 800 tỷ tiền gửi trong tài khoản suốt 2 năm

CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (mã chứng khoán MH3) trên sàn UPCOM là một trường hợp đáng chú ý về định giá. Tại ngày 06/11/2025, với mức giá 26.600 đồng, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này được ghi nhận ở mức 638 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo BCTC Quý III/2025, công ty đang nắm giữ gần 830 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn.

Lượng tiền gửi của MH3 duy trì ở mặt bằng 500 tỷ đồng nhiều năm, cho đến khi đột biến lên mức 800 tỷ nhờ hoạt động phát hành 12 triệu cổ phiếu huy động thêm gần 336 tỷ đồng vào quý 3/2023.

Số tiền này được duy trì trong tài khoản của MH3 từ đó đến nay trong bối cảnh lãi suất thấp.

Nhìn vào cơ cấu nợ và tài sản dài hạn, Doanh nghiệp gần như không có nợ vay . Tổng nợ phải trả 631 tỷ đồng phần lớn là khoản "Doanh thu chưa thực hiện dài hạn" (555 tỷ đồng), là số tiền thuê đất trả trước một lần của khách hàng cho MH3, một khoản mục đặc thù của ngành khu công nghiệp.

Đồng thời, BCTC Quý III/2025 ghi nhận giá trị còn lại của Bất động sản và Tài sản cố định là hạ tầng KCN, khoảng 215 tỷ đồng.﻿

Mặc dù sở hữu lượng tiền lớn hơn vốn hóa và cơ cấu tài chính an toàn, thị trường vẫn đang định giá MH3 ở mức chiết khấu đáng kể. Sự "thờ ơ" này được phản ánh qua diễn biến giá và thanh khoản.

Cổ phiếu MH3 đang giao dịch quanh vùng 26.600 đồng (ngày 06/11/2025) với khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên chỉ đạt 2.300 cổ phiếu.

Thanh khoản thấp là hệ quả trực tiếp từ cơ cấu cổ đông cô đặc, khi hai cổ đông lớn (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và CTCP KCN Nam Tân Uyên) nắm giữ gần 80% vốn điều lệ.

﻿Khối tiền nằm chờ cho dự án KCN Minh Hưng III giai đoạn II

Thực ra, khối tiền mặt lớn và khoản vốn huy động thêm đang chờ đợi một dự án lớn.

Theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn, toàn bộ 335,7 tỷ đồng huy động năm 2023 được dành riêng cho "Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng III giai đoạn II".

Dự án này có tổng vốn đầu tư 2.282 tỷ đồng , trong đó vốn góp của chủ đầu tư (MH3) được yêu cầu là 390,71 tỷ đồng. Như vậy, việc huy động vốn và tích trữ tiền mặt là hành động bắt buộc để đáp ứng yêu cầu vốn đối ứng cho dự án.

Dự án Giai đoạn II đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 02/2025. Do đó, có thể hiểu được lý do cho việc công ty gửi ngân hàng (kỳ hạn dưới 3 tháng) trong thời gian chờ hoàn thiện pháp lý.

Động lực cho dự án này là rõ ràng: Giai đoạn 1 (292,27 ha) của KCN Minh Hưng III đã lấp đầy 97,41%, đồng nghĩa với việc quỹ đất thương phẩm đã cạn. Dự án Giai đoạn II với quy mô 483,4 ha là kế hoạch mở rộng cốt lõi, dự kiến khởi công vào Quý II/2026.

Trong bối cảnh chờ đợi dự án mới, hoạt động kinh doanh hiện tại của MH3 vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Báo cáo Quý III/2025 cho thấy doanh thu thuần đạt 25,5 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng vọt 202,5%, đạt 12,1 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu hoạt động tài chính từ chính khối tiền mặt dồi dào đang "chờ" giải ngân.