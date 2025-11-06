Ảnh Trung tâm Đà Lạt - Lâm Đồng

Từ ngày 1/7/2025, 3 tỉnh gồm Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận chính thức hợp thành tỉnh mới lấy tên là Lâm Đồng. Đây cũng là tỉnh rộng nhất cả nước với hơn 24.200km2 diện tích tự nhiên và dân số khoảng 3,3 triệu người. Địa bàn mới này hội tụ tiềm năng du lịch cao nguyên, du lịch biển và công nghiệp khai khoáng. Nhận diện cơ hội này, chính quyền địa phương đang triển khai một chiến lược kép nhắm tăng cường thu hút các nhà đầu tư.

Chiến lược kép: Tháo gỡ khó khăn cho dự án, dồn 5.000 tỷ làm cao tốc

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Để "dọn đường" đón vốn, chính quyền Lâm Đồng (mới) đang triển khai đồng thời hai hành động then chốt. Một mặt, 6 tổ công tác do các lãnh đạo tỉnh đứng đầu đã được thành lập để tháo gỡ pháp lý cho khoảng 300 dự án tồn đọng, chậm tiến độ. Mặt khác, một hội nghị xúc tiến đầu tư vừa được tổ chức vào ngày 12/10/2025, trao chủ trương đầu tư và ký kết thỏa thuận cho loạt dự án trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Song song với thu hút đầu tư, tỉnh cũng tập trung nguồn lực cho hạ tầng. Chính quyền đang dồn hơn 5.024 tỷ đồng (chiếm 46,3% tổng vốn đầu tư công trọng điểm 2025) để đẩy nhanh tiến độ 2 dự án cao tốc là Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, với mục tiêu khởi công đồng loạt ngay trong tháng 12/2025,.

Bất động sản Du lịch: hàng loạt dự án tỷ đô

NovaWorld Phan Thiết

Lĩnh vực Bất động sản Du lịch, nghỉ dưỡng là trụ cột thu hút vốn chính. Đáng chú ý là dự án NovaWorld Phan Thiết (5 tỷ USD, quy mô 986 ha) của Tập đoàn Novaland tại Phan Thiết, đang được từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để tiếp tục triển khai.

Sun Group cũng đang cho thấy một chiến lược đầu tư đa dạng. Dự án KĐT Hàm Tiến - Mũi Né ( 219 ha, 12.077 tỷ) vừa nhận chủ trương đầu tư tại hội nghị 12/10, được xem là dự án khởi điểm trong chiến lược "hơn 10 dự án" mà tập đoàn đang tập trung hoàn thiện thủ tục. Chiến lược này mở rộng ra cả lĩnh vực hạ tầng, với đề xuất đầu tư hạng mục hàng không dân dụng cho C ảng hàng không Phan Thiết từ một thành viên của tập đoàn. Song song đó, Sun Group cũng đang nghiên cứu các dự án đô thị - du lịch quy mô lớn khác tại khu vực cao nguyên.

Vị trí sẽ thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né. Ảnh: Việt Quốc

Phân khúc du lịch cao nguyên ghi nhận dự án KDL tâm linh Đại Tùng Lâm (521,11 ha, 1.270 tỷ) của Tập đoàn Hoa Sen cũng được trao chủ trương. Bên cạnh đó, hai dự án quy mô lớn được đề xuất đang nhắm vào quỹ đất của tỉnh là KĐT du lịch núi Sapung (gần 6.000 ha) của Hưng Thịnh tại Bảo Lộc và dự án phim trường (hơn 4.300 ha) của Tân Hoàng Minh tại Đà Lạt; dự án như Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land (1.284 tỷ đồng, 46 ha) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land; cụm công nghiệp Đạ Oai (172,5 tỷ đồng, 41 ha) của CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công.

Dự án Boxit và Năng lượng

Khu vực khai thác quặng bauxit tỉnhg Lâm Đồng. Ảnh: Chính Thành

Trụ cột thứ hai là công nghiệp khai khoáng, thu hút sự quan tâm lớn sau khi tỉnh mới nắm 99% trữ lượng bô xít Việt Nam (khoảng 5,4 tỷ tấn). Nhiều doanh nghiệp đang quan tâm lĩnh vực này, dẫn đầu là Hóa chất Đức Giang (DGC) với MOU cho Tổ hợp 58.000 tỷ đồng (khoảng 2,2 tỷ USD). Tập đoàn Trường Hải (THACO) cũng đã trình kế hoạch tổ hợp 100.000 tỷ đồng (khoảng 3,8 tỷ USD). Tập đoàn TH và Sovico cũng tham gia, với Sovico đề xuất KCN điện phân Nhôm 2.000 ha.

Trụ cột thứ ba là năng lượng cũng ghi nhận các đề xuất đáng chú ý. Mới đây, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã làm việc với tỉnh, đề xuất 4 dự án với tổng vốn gần 34.000 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD). Trong đó, dự án lớn nhất là Thủy điện tích năng Đơn Dương (1.200MW) có vốn đầu tư 29.567 tỷ đồng (khoảng 1,12 tỷ USD), cùng 3 dự án điện mặt trời nổi trên các hồ (tổng 266MW, hơn 4.300 tỷ).