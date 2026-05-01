"Công ty không đuổi thì tôi không nghỉ" và mặt trái của sự an toàn

Trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động, không ít dân văn phòng vừa "nín thở" vừa tự nhủ: Công ty không đuổi thì chẳng dại gì tự nghỉ. Với không ít người, việc chủ động rời đi được xem là một quyết định rủi ro, nhất là khi tin tức về các đợt sa thải liên tục xuất hiện. Giữ nguyên vị trí, đều đặn nhận lương mỗi tháng, dường như là lựa chọn “an toàn” nhất.

Nhưng có chắc là vậy không?

1. Cảm giác an toàn và ổn định có thể chỉ là "một cú lừa"?

Cảm giác ổn định khi ở lại một công ty lâu năm thường đến từ thói quen hơn là thực tế.

Thị trường lao động không đứng yên, doanh nghiệp cũng không vận hành theo một quỹ đạo mãi mãi không đổi. Một vị trí hôm nay còn cần thiết, ngày mai có thể bị cắt giảm do tái cấu trúc, tự động hóa hoặc thay đổi chiến lược.

Khi lựa chọn “ở yên cho đến khi bị đuổi”, nhiều người vô tình đặt toàn bộ quyền quyết định vào tay công ty, thay vì chủ động kiểm soát con đường nghề nghiệp của mình. Sự an toàn lúc này không phải là kết quả của một chiến lược, mà chỉ là trạng thái tạm thời.

2. Đánh mất cơ hội phát triển

Ở lâu trong một môi trường quen thuộc giúp giảm áp lực phải thích nghi, nhưng cũng dễ khiến năng lực của chính bản thân mỗi người dậm chân tại chỗ. Khi không còn động lực tìm kiếm thử thách mới, kỹ năng có xu hướng bị “đóng khung” theo nhu cầu hiện tại của công việc.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, thị trường lao động lại đang cạnh tranh hơn bao giờ hết. Người chọn ở lại vì sợ rủi ro có thể bỏ lỡ những cơ hội tốt hơn, từ vị trí cao hơn, môi trường năng động hơn đến mức thu nhập cạnh tranh hơn. Đến khi buộc phải rời đi, khoảng cách giữa năng lực hiện tại và yêu cầu thị trường có thể sẽ là không nhỏ.

3. Tâm lý bị động làm suy giảm giá trị cá nhân

Một điểm ít được nhắc đến là tác động của tư duy này lên chính cách mỗi người nhìn nhận bản thân. Khi quyết định đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào công ty, giá trị cá nhân dần bị gắn chặt với sự “cho phép” của tổ chức.

Điều này có thể khiến sự tự tin giảm đi theo thời gian, đặc biệt khi môi trường làm việc không còn phù hợp nhưng vẫn cố gắng bám trụ. Ngược lại, những người chủ động lựa chọn điểm dừng thường có xu hướng hiểu rõ năng lực, nhu cầu và mục tiêu của mình hơn, từ đó xây dựng lộ trình rõ ràng thay vì chờ đợi một biến cố xảy ra.

4. Rủi ro dồn nén khi buộc phải rời đi

Ở lại đến khi bị sa thải không đồng nghĩa với việc giảm rủi ro, mà đôi khi chỉ là dời rủi ro sang một thời điểm khác với mức độ cao hơn. Khi chuyện nghỉ việc là một sự kiện "ngoài ý muốn", người lao động thường ít có sự chuẩn bị đầy đủ về tài chính, tâm lý và kế hoạch tiếp theo.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, nếu chủ động chuyển việc, họ có thể cân nhắc kỹ lưỡng, tìm kiếm cơ hội phù hợp và sắp xếp quá trình chuyển đổi một cách hợp lý hơn. Sự khác biệt nằm ở chỗ một bên là lựa chọn, còn bên kia là bị buộc phải thích nghi trong thế bị động.

5. Thị trường không chờ sự chuẩn bị muộn màng

Trong nhiều ngành nghề, tốc độ thay đổi rất nhanh, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến công nghệ và dịch vụ. Khi một kỹ năng trở nên lỗi thời, quá trình cập nhật cần thời gian và sự đầu tư nghiêm túc. Nếu chỉ bắt đầu nâng cấp bản thân khi đã mất việc, áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc chủ động chuẩn bị từ trước. Những người linh hoạt, sẵn sàng thay đổi và liên tục học hỏi thường có lợi thế rõ rệt hơn khi thị trường biến động.

Tư duy “công ty không đuổi thì không nghỉ” có thể mang lại cảm giác yên tâm trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn lại tiềm ẩn nhiều hạn chế. Sự an toàn thực sự không nằm ở việc bám trụ càng lâu càng tốt, mà ở khả năng thích nghi, phát triển và chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp. Trong một thế giới công việc ngày càng linh hoạt, việc hiểu rõ giá trị của bản thân và sẵn sàng dịch chuyển khi cần thiết có lẽ là “tấm khiên” vững chắc hơn bất kỳ vị trí cố định nào.