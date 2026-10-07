Công ty làm đường sắt, toa xe của ông Trần Bá Dương tiếp tục tăng vốn, gấp 3,3 lần sau 3 năm

Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải (THACO Industries) vừa điều chỉnh vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 17%. Thay đổi được đăng ký ngày 1/10/2026.

Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải, xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng. Ông Trần Bá Dương giữ chức Chủ tịch công ty, là người đại diện theo pháp luật, đồng thời đại diện phần vốn 3.500 tỷ đồng.

Đây là lần tăng vốn tiếp theo của THACO Industries trong vài năm gần đây. Tháng 10/2023, vốn điều lệ doanh nghiệp được nâng từ 1.050 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 8/2025, con số này tiếp tục tăng lên 3.000 tỷ đồng.

Như vậy, sau khoảng 3 năm, vốn điều lệ của THACO Industries đã tăng thêm 2.450 tỷ đồng, lên mức gấp hơn 3,3 lần so với trước tháng 10/2023.

Việc bổ sung vốn diễn ra trong giai đoạn THACO Industries đẩy mạnh đầu tư cho một loạt lĩnh vực mới có nhu cầu vốn lớn.

Trong thông điệp đầu năm 2026, Chủ tịch THACO Trần Bá Dương xác định THACO Industries tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ô tô, nông nghiệp và cơ khí đa dụng, đồng thời mở rộng sang công nghiệp đường sắt, công nghiệp nặng và công nghiệp công nghệ cao.

Một trong những dự án đáng chú ý nhất là Tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng tại Bình Cơ, TP.HCM, có diện tích khoảng 320 ha.

Theo kế hoạch của THACO, tổ hợp này hướng tới sản xuất đầu máy, toa xe, hệ thống và thiết bị chuyên dụng cho đường sắt; các cấu kiện bê tông công nghệ cao; thiết bị phục vụ thi công hạ tầng như máy khoan hầm TBM, thiết bị lao dầm và thiết bị lắp đặt cấu kiện. Doanh nghiệp còn định hướng phát triển thiết bị điện - điện tử, tự động hóa và hệ thống điều khiển thông minh cho các dự án metro.

THACO Industries cho biết dự án tại Bình Cơ được triển khai đầu tư từ tháng 3/2026. Đây cũng là một trong hai khu liên hợp sản xuất trọng điểm của doanh nghiệp, bên cạnh khu liên hợp tại Chu Lai.

Phía THACO trước đó cũng cho biết đã hợp tác với Hyundai Rotem của Hàn Quốc trong lĩnh vực đường sắt. Hai bên ký thỏa thuận nội địa hóa vào tháng 12/2025, trong đó Hyundai Rotem dự kiến chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ THACO phát triển năng lực sản xuất đầu máy, toa xe tại Việt Nam.

Bên cạnh dự án đường sắt, THACO Industries cũng tiếp tục rót vốn mở rộng hệ thống sản xuất tại Chu Lai.

Theo kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp sẽ gia tăng quy mô các nhà máy linh kiện, phụ tùng và cơ khí chế tạo thế hệ mới; đầu tư các nhà máy lắp ráp thiết bị cơ - điện tử và tự động hóa tại khu công nghiệp cơ khí mở rộng khoảng 115 ha.

THACO cũng nghiên cứu phát triển tại Đà Nẵng một trung tâm sản xuất công nghiệp nặng, tập trung vào các cấu kiện siêu trường, siêu trọng, đóng tàu và thiết bị ngoài khơi.

Năm 2025, THACO Industries ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 12.500 tỷ đồng, tăng khoảng 16%. Sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu tới 23 quốc gia, với doanh thu xuất khẩu hơn 160 triệu USD.

Sang năm 2026, THACO Industries đặt mục tiêu doanh thu hơn 15.800 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với năm trước. Công ty xác định đây là năm tăng tốc triển khai các dự án đầu tư mới, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển từ năm 2027.

Theo định hướng được ông Trần Bá Dương công bố, THACO Industries đang chuyển dần sang mô hình sản xuất quy mô lớn, xuyên suốt từ kinh doanh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất đến thi công, lắp đặt và bàn giao.