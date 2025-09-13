Công ty muốn làm sàn giao dịch tài sản số 10.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng: Liên tục 'thay tên đổi họ', vốn hóa 300 tỷ đồng, tham vọng quản lý 1 tỷ USD tài sản số hóa

Tại Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group, UpCOM: HVA) dự kiến sẽ tiến hành trình ĐHĐCĐ chủ trương tổ chức và triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX tại Đà Nẵng.

Công ty tài sản số mới thành lập

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX vừa được thành lập ngày 9/9, có trụ sở chính tại Tòa nhà MISA, TP. Đà Nẵng. Tổng giám đốc là ông Nguyễn Chí Công, sinh năm 1984.

Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán.﻿

Công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, 3 cổ đông sáng lập là CTCP Quản lý quỹ Fundgo, góp 30% vốn; CTCP Trustpay góp 30% vốn và CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số góp 40% vốn.

Trong đó, CTCP Quản lý quỹ Fundgo và CTCP Trustpay là doanh nghiệp do ông Nguyễn Chí Công làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trustpay thành lập tháng 9/2009, ông Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984) từng làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Kế hoạch sàn giao dịch tài sản giao dịch số quy mô 10.000 tỷ đồng﻿

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân là Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư HVA (HVA Group, UpCOM: HVA), còn ông Nguyễn Chí Công là thành viên HĐQT.

Sàn DNEX dự kiến đặt trụ sở tại Đà Nẵng, gắn với định hướng phát triển thành phố này thành trung tâm tài chính quốc tế. Quy mô vốn hợp tác cho dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, huy động từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn.

Trong vai trò đơn vị chủ trì, HVA Group sẽ phụ trách lập kế hoạch, điều phối triển khai và kết nối đối tác. Các đối tác chiến lược được công bố gồm Onus Finance UAB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC), Pacific Bridge Capital, Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN và Vemanti Group.

Lộ trình triển khai dự kiến gồm ba giai đoạn: chuẩn bị thủ tục pháp lý và hạ tầng công nghệ; vận hành thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox; và khai thác thương mại từ năm 2025–2026, với phạm vi sản phẩm và đối tượng khách hàng mở rộng dần.

HVA Group cho biết dự án DNEX nhằm góp phần phát triển thị trường tài sản số trong nước, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính số của doanh nghiệp.

Đồng thời, HĐQT công ty cũng dự kiến trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2025 chủ trương thành lập ETH Treasury “Kho bạc ETH” tại nền tảng ETHCapital.vn, với với tổng nguồn vốn hợp tác dự kiến tối đa là 1.000 tỷ đồng.

Mục tiêu chính của quỹ là dự trữ và khai thác ETH, tối ưu hóa lợi nhuận từ hoạt động đầu tư thông qua quản trị chiến lược và ứng dụng công nghệ tiên tiến và gia tăng giá trị tài sản, mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông.

Để triển khai dự án, HVA Group hợp tác cùng các đối tác Onus Finance UAB, Parker Rusell và ETHCapital.vn.

Chân dung HVA Group﻿

Đầu tư HVA tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp An Hưng, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong năm 2014, Công ty đã đổi tên thành Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt.

Đến năm 2015, Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt đã chính thức trở thành công ty đại chúng và được niêm yết trên sàn HNX. Năm 2017, công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư HVA và chuyển đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh.

Năm 2020, cổ phiếu HVA chuyển sang giao dịch trên sàn Upcom và đang có giá 22.200 đồng/cp, vốn hóa hơn 303 tỷ đồng.

Theo giới thiệu trên website, công ty là thành viên của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và công nghệ.

Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư tài sản số, đầu tư vàng và kinh doanh kim hoàn, nền tảng công nghệ lõi: blockchain và AI, dịch vụ hỗ trợ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.﻿

Trong Chiến lược phát triển kinh tế số giai đoạn 2025 – 2030 của HVA Group dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 2025 thông qua, công ty hướng đến tầm nhìn đến năm 2030, HVA Group nằm trong top 5 công ty đầu tư công nghệ niêm yết tại Việt Nam, tiên phong số hóa tài sản, phát triển ngân hàng số và kết nối thị trường tài chính quốc tế.﻿

Công ty đặt mục tiêu chuyển niêm yết từ sàn UPCOM sang HOSE giai đoạn 2026 – 2027. Tăng vốn hóa thị trường đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2030 và duy trì ROE trên 15%/năm.

Về công nghệ, HVA Group đặt mục tiêu phát triển và vận hành nền tảng XauChain và WealthX, quản lý tài sản số hóa (AUM) 1 tỷ USD đến năm 2030 và trở thành cầu nối niêm yết tài sản thực (RWA) trên các sàn quốc tế.

Về kết quả kinh doanh, ﻿kết quả kinh doanh của HVA Group có xu hướng biến động mạnh sau mỗi năm. Trong khoảng thời gian từ 2015 - 2024, năm công ty lỗ nhất là 2018 với khoản lỗ hơn 8,6 tỷ đồng và lãi nhất là năm 2021 lãi hơn 9 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, HVA Group ghi nhận doanh thu thuần gần 41 tỷ và lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 4 tỷ đồng.

Cổ đông lớn nhất của HVA Group hiện nay là Jade Labs Pte.Ltd với tỷ lệ sở hữu 24,29%, sau đó là ông Vương Lê Vĩnh Nhân sở hữu 15,72%, CTCP Livetrade sở hữu 12,8%, công ty TNHH Công nghệ Y tế Metacare sở hữu 9,59%,...