Sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam: Xuất hiện 'ông trùm' Hàn Quốc quản lý 80 tỷ USD được hỗ trợ bởi công ty đứng sau nhóm nhạc BTS đình đám

Ảnh: The Korea Ecomomic Daily

Theo Korea Herald, Tập đoàn Dunamu sẽ hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ (MoU) được hai bên ký kết hôm thứ Ba tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ở Seoul, với sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược quan trọng của MB, chia sẻ công nghệ và hạ tầng, đồng thời tư vấn về tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đưa tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức. Tháng 7 vừa qua, Luật Công nghiệp Công nghệ số đã được thông qua, hợp pháp hóa các loại tài sản này và đặt nền móng cho một thị trường có quản lý.

Ra mắt năm 2012, Dunamu hoạt động trong cả lĩnh vực tiền mã hóa lẫn nền tảng giao dịch chứng khoán truyền thống.

Dunamu là đơn vị quản lý sàn Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung lớn nhất Hàn Quốc, đứng thứ 3 thế giới, chiếm khoảng 80% thị phần tại Hàn Quốc, có 6 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch năm 2024 đạt trên 1.100 tỷ USD, quản lý hơn 80 tỷ USD tài sản số.

Không chỉ đưa Upbit trở thành sàn giao dịch hàng đầu Hàn Quốc, Dunamu còn góp phần định hình hệ sinh thái và khung pháp lý tiền mã hóa tại quốc gia này.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Upbit của công ty là một trong bốn sàn giao dịch tiền mã hóa tồn tại được sau đợt chính phủ Hàn Quốc siết chặt các quy định, dẫn đến việc đóng cửa gần 40 sàn giao dịch vào tháng 9/2021 vì không đáp ứng các quy tắc mới bao gồm việc hợp tác với một ngân hàng địa phương để hạn chế tài khoản cho người dùng có tên thật.﻿

Ngoài thị trường Hàn Quốc, Tập đoàn đã được cấp phép, khai thác và vận hành tại thị trường Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Theo danh sách công bố ngày 27/4/2022 của Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc, Dunamu chính thức trở thành doanh nghiệp lớn, với tổng tài sản vượt ngưỡng 10.000 tỷ won (7,9 tỷ USD).﻿

Năm 2021, HYBE, công ty quản lý đứng sau nhóm nhạc K-pop đình đám BTS, đã mua 2,5% cổ phần của Dunamu trong một thỏa thuận định giá công ty ở mức 17 tỷ USD.

Công ty hợp tác với HYBE để phát triển và kinh doanh các sản phẩm NFT (Tài sản không thể thay thế), kết hợp giữa giải trí và công nghệ chuỗi khối.﻿

Ông Song Chi-Hyung ﻿- Chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Dumanu theo bảng xếp hạng của Forbes đang có khối tài sản 1 tỷ USD, là người giàu thứ 3.078 trên thế giới.