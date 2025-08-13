Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MB sẽ hợp tác cùng tập đoàn Hàn Quốc ra mắt sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam

13-08-2025 - 14:22 PM | Thị trường chứng khoán

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược quan trọng của MB, chia sẻ công nghệ và hạ tầng, đồng thời tư vấn về tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Theo Korea Herald, Tập đoàn Dunamu sẽ hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ (MoU) được hai bên ký kết hôm thứ Ba tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ở Seoul, với sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.

MB sẽ hợp tác cùng tập đoàn Hàn Quốc ra mắt sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 1.

“Thỏa thuận này mang ý nghĩa đặc biệt khi Dunamu xuất khẩu mô hình và công nghệ vận hành sàn giao dịch của Hàn Quốc ra nước ngoài” , đại diện Dunamu cho biết.

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược quan trọng của MB, chia sẻ công nghệ và hạ tầng, đồng thời tư vấn về tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đưa tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức. Tháng 7 vừa qua, Luật Công nghiệp Công nghệ số đã được thông qua, hợp pháp hóa các loại tài sản này và đặt nền móng cho một thị trường có quản lý.

“Việt Nam có tiềm năng lớn với hơn 20 triệu người sở hữu tài sản ảo, khối lượng giao dịch vượt 800 tỷ USD và đứng thứ 5 thế giới về dòng vốn tài sản blockchain”, CEO Dunamu Oh Kyoung-suk nhận định. Theo đại diện Dunamu, khi tiềm năng tăng trưởng này kết hợp cùng mô hình Upbit sẽ không chỉ xây dựng một sàn giao dịch, mà còn đặt nền móng cho toàn bộ hạ tầng tài chính số Việt Nam dựa trên sự tin cậy.

Chủ tịch HĐQT MB Lưu Trung Thái cho biết: “MB và Upbit sẽ hợp tác với vai trò những đối tác tin cậy để thúc đẩy thị trường tài chính số tại Việt Nam.”

Được biết, Tập đoàn Dunamu (2017) là đơn vị quản lý sàn Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung lớn nhất Hàn Quốc, đứng thứ 3 thế giới, chiếm khoảng 80% thị phần tại Hàn Quốc, có 6 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch năm 2024 đạt trên 1.100 tỷ USD, quản lý hơn 80 tỷ USD tài sản số. Không chỉ đưa Upbit trở thành sàn giao dịch hàng đầu Hàn Quốc, Dunamu còn góp phần định hình hệ sinh thái và khung pháp lý tiền mã hóa tại quốc gia này.

Tháng 7, ông Kim Hyoung-nyon – Phó Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Dunamu – đã gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cam kết đồng hành phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao năng lực tài chính – công nghệ của Tập đoàn Dunamu, hoan nghênh việc Tập đoàn Dunamu đang nghiên cứu đầu tư và phát triển tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản số, tài sản mã hóa.

Tại cuộc gặp, khuyến khích Tập đoàn Dunamu mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết MB là ngân hàng uy tín của Việt Nam và đề nghị MB cùng 2 tập đoàn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

MB sẽ hợp tác cùng tập đoàn Hàn Quốc ra mắt sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 2.

Thủ tướng khuyến khích Tập đoàn Dunamu mở rộng đầu tư tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Dunamu Kim Hyoung-nyon đã khẳng định Tập đoàn Dunamu cam kết chia sẻ kinh nghiệm, tích cực hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tiền số, tài sản mã hóa như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, cung cấp giải pháp, dịch vụ tốt nhất, bảo đảm an toàn, minh bạch, qua đó thu hút các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế.﻿

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index vượt mốc 1.600 điểm, nhà đầu tư cần lưu ý gì để tránh 'say sóng'?

VN-Index vượt mốc 1.600 điểm, nhà đầu tư cần lưu ý gì để tránh 'say sóng'? Nổi bật

7 cổ phiếu có thể hút hơn 1,1 tỷ USD vốn ngoại khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

7 cổ phiếu có thể hút hơn 1,1 tỷ USD vốn ngoại khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng Nổi bật

Lãnh đạo Dabaco đăng ký bán 500.000 cổ phiếu DBC

Lãnh đạo Dabaco đăng ký bán 500.000 cổ phiếu DBC

10:52 , 13/08/2025
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh muốn bán hơn 400.000 cổ phiếu DXG

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh muốn bán hơn 400.000 cổ phiếu DXG

10:50 , 13/08/2025
Chứng khoán liên tục lập đỉnh mới

Chứng khoán liên tục lập đỉnh mới

10:11 , 13/08/2025
Bầu Đức đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG cho con trai?

Bầu Đức đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG cho con trai?

10:07 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên