MB sẽ hợp tác cùng tập đoàn Hàn Quốc ra mắt sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam

Theo Korea Herald, Tập đoàn Dunamu sẽ hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ (MoU) được hai bên ký kết hôm thứ Ba tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ở Seoul, với sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.

“Thỏa thuận này mang ý nghĩa đặc biệt khi Dunamu xuất khẩu mô hình và công nghệ vận hành sàn giao dịch của Hàn Quốc ra nước ngoài” , đại diện Dunamu cho biết.

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược quan trọng của MB, chia sẻ công nghệ và hạ tầng, đồng thời tư vấn về tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đưa tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức. Tháng 7 vừa qua, Luật Công nghiệp Công nghệ số đã được thông qua, hợp pháp hóa các loại tài sản này và đặt nền móng cho một thị trường có quản lý.

“Việt Nam có tiềm năng lớn với hơn 20 triệu người sở hữu tài sản ảo, khối lượng giao dịch vượt 800 tỷ USD và đứng thứ 5 thế giới về dòng vốn tài sản blockchain”, CEO Dunamu Oh Kyoung-suk nhận định. Theo đại diện Dunamu, khi tiềm năng tăng trưởng này kết hợp cùng mô hình Upbit sẽ không chỉ xây dựng một sàn giao dịch, mà còn đặt nền móng cho toàn bộ hạ tầng tài chính số Việt Nam dựa trên sự tin cậy.

Chủ tịch HĐQT MB Lưu Trung Thái cho biết: “MB và Upbit sẽ hợp tác với vai trò những đối tác tin cậy để thúc đẩy thị trường tài chính số tại Việt Nam.”

Được biết, Tập đoàn Dunamu (2017) là đơn vị quản lý sàn Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung lớn nhất Hàn Quốc, đứng thứ 3 thế giới, chiếm khoảng 80% thị phần tại Hàn Quốc, có 6 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch năm 2024 đạt trên 1.100 tỷ USD, quản lý hơn 80 tỷ USD tài sản số. Không chỉ đưa Upbit trở thành sàn giao dịch hàng đầu Hàn Quốc, Dunamu còn góp phần định hình hệ sinh thái và khung pháp lý tiền mã hóa tại quốc gia này.

Tháng 7, ông Kim Hyoung-nyon – Phó Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Dunamu – đã gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cam kết đồng hành phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao năng lực tài chính – công nghệ của Tập đoàn Dunamu, hoan nghênh việc Tập đoàn Dunamu đang nghiên cứu đầu tư và phát triển tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản số, tài sản mã hóa.

Tại cuộc gặp, khuyến khích Tập đoàn Dunamu mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết MB là ngân hàng uy tín của Việt Nam và đề nghị MB cùng 2 tập đoàn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Thủ tướng khuyến khích Tập đoàn Dunamu mở rộng đầu tư tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Dunamu Kim Hyoung-nyon đã khẳng định Tập đoàn Dunamu cam kết chia sẻ kinh nghiệm, tích cực hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tiền số, tài sản mã hóa như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, cung cấp giải pháp, dịch vụ tốt nhất, bảo đảm an toàn, minh bạch, qua đó thu hút các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế.﻿