Công ty robot của ông Phạm Nhật Vượng "bắt tay" doanh nghiệp thuộc Bộ Công an

Ngày 25/4, CTCP VinRobotics và CTCP Giải pháp Số MobiFone (MobiFone Solutions) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược. Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa công nghệ robot từ giai đoạn nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa.

Sự kết hợp giữa VinRobotics - đơn vị tiên phong của Vingroup trong lĩnh vực robot và MobiFone Solutions - thành viên của Tổng công ty Viễn thông MobiFone được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành robot tại Việt Nam. Hai bên hướng tới tích hợp công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng kết nối thế hệ mới nhằm xây dựng các mô hình vận hành thông minh trong sản xuất, đô thị và dịch vụ công.

Biên bản ghi nhớ tập trung vào ba trụ cột chính gồm phát triển hạ tầng 5G và mạng chuyên dụng cho robot; nghiên cứu, tích hợp Physical AI, điện toán biên và các công nghệ viễn thông thế hệ mới; đồng thời triển khai thí điểm, tiến tới thương mại hóa các giải pháp trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư vào công nghệ lõi, hợp tác này không chỉ thể hiện cam kết đổi mới sáng tạo của hai doanh nghiệp mà còn góp phần đặt nền móng cho một hệ sinh thái robot “Make in Vietnam”, từng bước hướng ra thị trường toàn cầu.

VinRobotics do Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào cuối năm 2024, với vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập gồm Vingroup nắm giữ 51% cổ phần, ông Phạm Nhật Vượng góp 39% cổ phần, hai ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người có 5% cổ phần.

VinRobtics đặt mục tiêu phát triển thế hệ robot có khả năng học nhanh, vận hành hiệu quả trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đời sống. Doanh nghiệp đặt tham vọng trở thành nhà cung cấp “nguồn nhân lực máy” hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, MobiFone được thành lập năm 1993, là một trong những nhà mạng lớn nhất Việt Nam. Từ năm 2025, doanh nghiệp được chuyển về Bộ Công an quản lý. MobiFone hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ, mở rộng hợp tác với các đối tác toàn cầu và tiếp cận các xu hướng như 5G-A, AI, blockchain nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.