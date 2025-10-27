Công ty thủy điện nhà TTC Group muốn chuyển sang HoSE: Thu 2 đồng lãi 1 đồng, giá cổ phiếu tăng gấp gần 36 lần kể từ khi lên sàn

Ngày 22/10, CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) thông báo ngày 5/11 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến là thông qua thực hiện phương án chuyển giao dịch cổ phiếu Thủy điện Gia Lai từ đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sàn HOSE).

Thủy điện Gia Lai tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Gia Lai được thành lập ngày 14/03/2002. Ngày 02/06/2008 Công ty được chuyển đổi thành CTCP. Ngành nghề kinh doanh là sản xuất kinh doanh điện; đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ; giám sát thi công xây dựng...﻿

﻿Thủy điện Gia Lai giao dịch trên Upcom từ ngày 26/4/2011, với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 7.300 đồng/cp (giá điều chỉnh là 800 đồng/cp). Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/10, cổ phiếu GHC có giá 28.700 đồng/cp, gấp gần 36 lần so với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên.

Theo thông tin trên website, Thủy điện Gia Lai đang quản lý vận hành Nhà máy thủy điện H'Chan (12MW), Nhà máy thủy điện H'Mun (16,2MW), Nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2 (49MWp), Nhà máy điện mặt trời áp mái Hậu Giang 3 (1MWp), Nhà máy điện mặt trời áp mái Đại Ân 3 (1MWp), Nhà máy điện mặt trời áp mái Bàu Cạn 2 (0,6MWp).

Thủy điện Gia Lai là công ty con CTCP Điện Gia Lai (GEG) với việc GEG đang sở hữu 62,53% vốn của GHC.



TTC Group hiện sở hữu một phần lớn cổ phần của GEG thông qua nhiều công ty thành viên, với CTCP Đầu tư Thành Thành Công nắm giữ 16,79% vốn điều lệ, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa nắm giữ 10,99%, CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa nắm giữ 5,28%, CTCP KCN Thành Thành Công sở hữu 3,83%.

Theo báo cáo thường niên năm 2024, bà Huỳnh Bích Ngọc ﻿cũng đang sở hữu 1,24 triệu cổ phiếu GEG còn bà Đặng Huỳnh Ức My sở hữu hơn 931.000 cổ phiếu GEG.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, GHC ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 236 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 124 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận ròng lên tới 52,57%.