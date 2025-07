Công ty xi măng lỗ đầm đìa bỗng báo lãi tăng vọt gấp 27 lần, cổ phiếu kịch trần

CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai (mã chứng khoán HOM) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 7,3 tỷ đồng – dù nhỏ nhưng cao gấp 27 lần so với cùng kỳ năm trước.

Việc có lãi trở lại và cao tới 27 lần là động lực giúp cổ phiếu HOM bật tăng trần trong phiên giao dịch ngày 23/7 lên giá 4.600 đồng.

Lợi nhuận của HOM tăng mạnh trong bối cảnh doanh thu thậm chí đi lùi và tất cả các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng.

Nguyên nhân là do HOM cải thiện biên lợi nhuận gộp từ 14,5% lên 18,3% nhờ sử dụng loại nguyên liệu mới thay cho than. Qua đó lợi nhuận gộp của quý 2 năm nay đạt hơn 90 tỷ.

Cụ thể, trong phần giải trình kết quả, HOM cho biết, từ tháng 6/2024, Công ty bắt đầu sử dụng nguyên liệu thay thế (vỏ cây, dăm gỗ, chất thải rắn thông thường nhóm I) thay thế một phần than cám trong sản xuất clinker làm lợi nhuận tăng 25,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, tiêu hao nhiệt quý II/2025 là 820 Kcal/kg clinker (trong đó tiêu hao than quý II/2025 là 536 Kcal/kg clinker thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024 là 262 Kcal/kg clinker, tiêu hao nguyên liệu thay thế quý II/2025 là 284 Kcal/kg clinker).

Trong khi đó, có nhiều nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm.

Giá thu về clinker tại nhà máy quý II/2025 tăng 130 ngàn đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2024 làm lợi nhuận tăng 12,6 tỷ đồng nhưng giá thu về bình quân xi măng nội địa quý II/2025 là 901 ngàn đồng/tấn giảm 48 ngàn đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2024 làm lợi nhuận giảm 16,9 tỷ đồng.

Sản lượng sản xuất clinker quý II/2025 là 327 ngàn tấn giảm 40 ngàn tấn so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 sửa chữa lớn vào quý I/2024, năm 2025 Công ty sửa chữa lớn vào tháng 3 và tháng 4 năm 2025), làm lợi nhuận giảm 5,1 tỷ đồng.

Về giá điện, EVN tăng giá điện 4,8% từ ngày 11/10/2024 và tiếp tục tăng 4,8% từ ngày 10/5/2025 làm giá điện bình quân quý II/2025 tăng 138 đồng/kwh so với cùng kỳ năm 2024 làm lợi nhuận giảm 4,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, về chi phí Tái chế vỏ bao, căn cứ theo thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Công ty tính toán nghĩa vụ liên quan tới trách nhiệm tái chế vỏ bao trong kỳ là 1,4 tỷ đồng làm lợi nhuận giảm 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Tính toán chung, việc sử dụng “chất thải” như vỏ cây, dăm gỗ… là nguyên nhân lớn nhất giúp lợi nhuận của Xi măng Vicem Hoàng Mai tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HOM đạt 842 tỷ đồng doanh thu thuần – giảm nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 8 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty lỗ gần 40 tỷ. Tính đến 30/6/2025, HOM vẫn còn lỗ lũy kế 87 tỷ đồng, tổng tài sản 1.486 tỷ đồng.