Công Vinh bất ngờ huấn luyện đội bóng Nhật Bản

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh mới đây chia sẻ hình ảnh trong một buổi huấn luyện cùng đội bóng Trường Đại học Hokuriku tại Nhật Bản.

Trên trang cá nhân, Công Vinh đăng tải loạt hình ảnh anh trực tiếp làm việc với các cầu thủ trẻ. Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam xuất hiện trong trang phục thể thao, đứng bên bảng chiến thuật và trao đổi với toàn đội trước khi bước vào các bài tập trên sân.

“Buổi huấn luyện của tôi với đội bóng Trường Đại học Hokuriku ở Nhật Bản hôm nay”, Công Vinh chia sẻ.

Công Vinh huấn luyện đội bóng ở Nhật Bản (Ảnh: FBNV)

Qua những hình ảnh được đăng tải, Công Vinh đứng trước các cầu thủ để phân tích chiến thuật, sử dụng bảng từ để minh họa cách tổ chức đội hình và đưa ra những chỉ dẫn trong quá trình tập luyện. Cuối buổi, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam chụp ảnh cùng các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội bóng.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Công Vinh đang có những bước chuẩn bị nghiêm túc cho con đường huấn luyện. Sau khi chia tay sân cỏ, cựu tiền đạo sinh năm 1985 dành thời gian cho công việc kinh doanh và các hoạt động liên quan đến bóng đá. Gần đây, anh trở lại Nhật Bản để học tập, trau dồi chuyên môn và hướng tới việc hoàn thiện bằng cấp HLV.

Nhật Bản cũng là nơi Công Vinh từng có quãng thời gian thi đấu đáng nhớ. Năm 2013, anh khoác áo Consadole Sapporo và trở thành một trong những cầu thủ Việt Nam hiếm hoi thi đấu tại J.League 2. Trải nghiệm bóng đá Nhật Bản từng giúp Công Vinh có thêm góc nhìn về môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Sau hơn một thập kỷ kể từ thời điểm thi đấu tại Nhật Bản, Công Vinh trở lại đất nước này với một vai trò khác. Thay vì đứng trên sân với tư cách cầu thủ, anh đang từng bước làm quen với công việc của một HLV, trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức chiến thuật cho thế hệ cầu thủ trẻ.

Việc tham gia một buổi huấn luyện tại Đại học Hokuriku được xem là trải nghiệm thực tế đáng chú ý trong quá trình Công Vinh tích lũy kiến thức. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đang cho thấy mong muốn nghiêm túc với con đường huấn luyện sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.