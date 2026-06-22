Công Vinh đã căng, bật netizen tanh tách

Mới đây, Công Vinh thu hút sự chú ý khi chia sẻ cột mốc mới trong hành trình theo đuổi công việc huấn luyện viên. Trên trang cá nhân, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam cho biết đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chương trình đào tạo JFA A Licensed Football Coach tại Nhật Bản. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Công Vinh tiến thêm một bước nữa trong mục tiêu trở thành huấn luyện viên

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận động viên, một ý kiến kém tích cực cũng bất ngờ xuất hiện dưới bài đăng của Công Vinh. Theo đó, một tài khoản để lại lời lẽ mang tính mỉa mai, cho rằng việc theo học các chứng chỉ huấn luyện chỉ mang tính hình thức và đặt nghi vấn về cơ hội làm nghề của cựu danh thủ sau khi hoàn thành khóa học. "Không ăn thua, học cho có thôi chứ đâu ai thuê" - bình luận của một netizen.

Khác với sự im lặng thường thấy, Công Vinh lần này quyết định phản hồi trực tiếp. Ông xã Thủy Tiên thẳng thắn đáp trả ngay dưới phần bình luận, thể hiện quan điểm rõ ràng trước ý kiến thiếu thiện chí: "Tôi thích thì học thôi chứ cũng đâu có nhu cầu đi làm thuê cho ai đâu".

Màn đối đáp ngắn gọn nhưng dứt khoát của Công Vinh nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc tiếp tục học tập, nâng cao chuyên môn là lựa chọn đáng ghi nhận của cựu danh thủ, bất kể tương lai anh sẽ đảm nhận vị trí nào trong lĩnh vực bóng đá. Một số bình luận còn bày tỏ sự đồng tình với cách phản hồi của Công Vinh khi cho rằng những nỗ lực học hỏi không nên bị đánh giá bằng những nhận định phiến diện.

Ông xã Thuỷ Tiên phản pháo netizen mỉa mai chuyện học tập của mình

Lê Công Vinh từng là một trong những tiền đạo nổi bật của bóng đá Việt Nam, ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như nhiều câu lạc bộ trong và ngoài nước. Sau khi giải nghệ, anh chuyển hướng sang kinh doanh và dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân.

Thời gian qua, cựu tuyển thủ trở lại với bóng đá bằng con đường huấn luyện. Anh còn được tín nhiệm giữ vai trò lớp trưởng của khóa học HLV chứng chỉ C do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức - bước ngoặt đáng chú ý đánh dấu quá trình chuyển mình sau nhiều năm lùi về chăm sóc gia đình. Và cột mốc mới đây cho thấy Côgn Vinh vẫn đang nghiêm túc theo đuổi con đường phát triển chuyên môn bóng đá trong tương lai.

Nhiều người hâm mộ chờ đợi Công Vinh trở lại sân bóng với vai trò mới

Ngoài được biết đến là danh thủ bóng đá, Công Vinh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên Thuỷ Tiên. Chuyện tình của Công Vinh - Thuỷ Tiên bắt đầu từ năm 2008, trong bối cảnh cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nếu như Công Vinh là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam thì Thủy Tiên cũng sở hữu sự nghiệp âm nhạc với nhiều bản hit được khán giả yêu thích.

Đến năm 2011, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn trong không khí giản dị, kín tiếng. Không lâu sau đó, con gái đầu lòng của họ - bé Bánh Gạo - chào đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình tình cảm.

Sau đám cưới đình đám năm 2014, Thuỷ Tiên và Công Vinh chuyển về sinh sống trong căn biệt thự ven sông tại quận 7 (TP.HCM), từng được định giá khoảng 22 tỷ đồng. Ngôi nhà có diện tích khoảng 300 m2, gồm 5 phòng ngủ và một khu vực rộng gần 100 m2 dành riêng cho việc trồng rau sạch. Riêng chi phí thiết kế đã lên tới hơn 10 tỷ đồng, cho thấy mức độ đầu tư lớn của cặp đôi cho không gian sống.

Đến năm 2021, cả hai quyết định thay đổi hoàn toàn khi phá dỡ căn biệt thự cũ để xây dựng lại từ đầu. Sau quá trình thi công, những hình ảnh hiếm hoi về tổ ấm mới dần được hé lộ. Căn nhà hiện tại mang tông trắng chủ đạo, theo phong cách hiện đại và sang trọng, với không gian được mở rộng tối đa để phục vụ sinh hoạt chung của gia đình, đặc biệt là những khoảnh khắc sum vầy.

Một góc hồ bơi bên trong cơ ngơi tiền tỷ của vợ chồng Công Vinh

Công Vinh - Thuỷ Tiên có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV