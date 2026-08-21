Conic Boulevard chính thức bàn giao Căn hộ và Giấy chứng nhận đến Cư dân

Conic Boulevard với gần 1.000 căn hộ tại đường Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Nhựt, TP.HCM. Ảnh: Conic

Đây là cột mốc quan trọng của dự án, khi các thủ tục pháp lý then chốt đã được hoàn tất, cư dân chính thức nhận nhà và xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản của mình.

Hoàn tất pháp lý - nền tảng của an cư bền vững

Tại Block B, Giấy chứng nhận đã và đang được trao đến từng chủ nhân căn hộ. Đây là kết quả của quá trình Conic phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn tất hồ sơ pháp lý cho dự án.

Việc hoàn tất pháp lý giúp cư dân chính thức trở thành chủ sở hữu hợp pháp, được pháp luật công nhận và bảo hộ, từ đó yên tâm ổn định lâu dài và chủ động với tài sản của gia đình. Với nhiều hộ, đây là cột mốc được chờ đợi từ những ngày đầu đặt bút ký hợp đồng.

Niềm vui của cư dân trong ngày nhận nhà

Tại Block A, công trình đã hoàn tất các thủ tục nghiệm thu chuyên ngành: nghiệm thu phòng cháy chữa cháy được Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an TP.HCM chấp thuận ngày 10/4/2026, và nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận ngày 20/7/2026. Trên cơ sở đó, Conic tiến hành bàn giao căn hộ đến cư dân, kèm hướng dẫn nhận nhà và bàn giao hồ sơ kỹ thuật căn hộ.

Khu vực bàn giao của dự án liên tục có cư dân đến nhận nhà. Nhiều gia đình đưa cả người thân cùng đến, chụp ảnh lưu niệm và bắt đầu lên kế hoạch hoàn thiện tổ ấm.

Anh Ngô Thành Quí, cư dân vừa nhận bàn giao căn hộ tại Conic Boulevard, chia sẻ: " Ngày nhận chìa khóa, cả nhà tôi ai cũng vui. Bước vào căn hộ của chính mình, được nhân viên hướng dẫn từng hạng mục, tôi thấy quyết định của gia đình mình là đúng. Chúng tôi sẽ dọn về sớm để các cháu kịp năm học mới. "

Conic tiếp nối hành trình "Uy tín - Tốc độ - Hiệu quả"

Ông Nguyễn Chấn Minh - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong - C.O.N.I.C cho biết, việc bàn giao căn hộ tại Conic Boulevard là cam kết doanh nghiệp đặt ra từ đầu và đã thực hiện đúng.

" Khách hàng không mua một lời hứa, khách hàng mua một căn nhà. Vì vậy với Conic, dự án chỉ thật sự hoàn thành vào ngày chủ nhân căn hộ mở cửa nhà mình và cầm trên tay giấy tờ hợp pháp của căn hộ đó. Conic Boulevard đã đến được ngày đó ", ông Nguyễn Chấn Minh nói.

Hơn một năm trước, Conic đã hoàn tất trao Giấy chứng nhận cho toàn bộ cư dân Conic Riverside. Trước đó là Conic Garden, Conic Đình Khiêm, Conic Đông Nam Á, Conic Bằng Lăng, Conic Lộc Phát, Conic Skyway Residence... " Đó không phải chuyện may mắn, đó là cách chúng tôi làm việc ", ông nói thêm.

Với Conic Boulevard, doanh nghiệp đã huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự và kỹ thuật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn tất thủ tục pháp lý, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Cư dân Conic Boulevard trong ngày nhận bàn giao căn hộ. Ảnh: Conic

Đợt bàn giao lần này một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ của Conic trong việc hoàn tất thủ tục pháp lý một cách minh bạch, đầy đủ. Đây không đơn thuần là thực hiện một nghĩa vụ, mà thể hiện trách nhiệm và cam kết dài hạn của Conic với từng cư dân. Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động, một dự án hoàn tất bàn giao nhà và pháp lý sở hữu là cơ sở quan trọng để cư dân an tâm và chủ động với tài sản của mình.

Tiện ích đã sẵn sàng cho ngày cư dân về ở

Cư dân Conic Boulevard nhận nhà trong điều kiện tiện ích nội khu đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng: công viên nội khu, khu thể thao ngoài trời, sân bóng rổ, đường chạy bộ và khu vui chơi trẻ em. Căn hộ tại dự án có diện tích từ hơn 84m², rộng hơn mặt bằng chung căn hộ đang chào bán tại TP.HCM - phù hợp với gia đình nhiều thế hệ.

Toàn cảnh công viên nội khu Conic Boulevard và Sân đa năng . Ảnh: Conic

Thời gian tới, Conic sẽ tiếp tục giới thiệu các dự án và sản phẩm mới tại TP.HCM, với tiêu chí đặt Uy tín, Tốc độ và Hiệu quả làm kim chỉ nam. Với chiến lược phát triển dài hạn, Conic tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phát triển dự án uy tín tại TP.HCM nói riêng và thị trường bất động sản Việt Nam nói chung.

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