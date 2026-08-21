Victory Place: Đặc quyền sống nghỉ dưỡng giữa trái tim thành phố biển

Hội tụ lợi thế hiếm có về vị trí, tầm view và hệ sinh thái bao quanh, Victory Place là điểm chạm hoàn hảo giữa nhịp sống đô thị sôi động và thiên nhiên khoáng đạt.

Tọa độ lý tưởng định hình chuẩn sống riêng

Nằm trên trục đường Ngô Quyền – một trong những tuyến giao thông huyết mạch của Đà Nẵng, Victory Place sở hữu vị trí kết nối thuận tiện. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê cùng những tâm điểm thương mại, dịch vụ, giải trí…tận hưởng trọn vẹn nhịp sống phồn hoa ngay trái tim thành phố.

Lợi thế vị trí đồng thời mở ra dấu ấn nổi bật của tòa tháp: tầm nhìn hướng biển khoáng đạt giữa trung tâm đô thị. Từ những căn hộ trên cao, khoảng trời rộng mở, sắc xanh của biển Mỹ Khê giao hòa cùng đường chân trời thành phố, khiến trải nghiệm thị giác trở thành đặc quyền của cuộc sống thường nhật.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông và những vị trí sở hữu góc nhìn rộng mở tại nội đô ngày càng hữu hạn, tầng view mỹ cảnh còn trở thành lời khẳng định cho phong cách sống tinh hoa của chủ nhân, đồng thời tạo nền tảng để giá trị tài sản được bồi đắp theo thời gian.

Những tuyến phố thương mại nhộn nhịp, cùng không gian nghệ thuật đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí

Gia tăng giá trị và trải nghiệm từ hệ sinh thái tại Capital Square

Trong đà phát triển của bất động sản cao cấp, giá trị của một tòa căn hộ còn được tạo nên từ sự cộng hưởng giữa chất lượng sản phẩm và hệ sinh thái bao quanh.

Tọa lạc tại phân khu Capital State thuộc Capital Square, Victory Place thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích "all-in-one" trải dài từ mặt đất tới tầng không của toàn tổ hợp. Nhịp sống thời thượng hiện diện ngay tại trung tâm thương mại Grand Central Mall cùng tuyến phố mua sắm sầm uất. Trong khi đó, quảng trường rộng hơn 2.000 m² kề bên tạo nên những điểm hẹn nghệ thuật, giải trí và kết nối cộng đồng. Bể bơi hơn 500 m², sân golf mini, sân thể thao, vườn cảnh quan, không gian nghệ thuật cùng các tiện ích chăm sóc sức khỏe góp phần nối dài trải nghiệm tận hưởng ngay trong nội khu….Sự đan xen giữa nhịp thương mại sôi động và những khoảng thư giãn riêng tư vừa nâng cao chất lượng sống, vừa gia tăng sức hấp dẫn của các căn hộ đối với nhu cầu an cư và khai thác cho thuê.

Hệ tiện ích "all-in-one" trải dài từ mặt đất tới tầng không

Trên nền tảng vị trí trung tâm, tầm nhìn hướng biển và hệ sinh thái đồng bộ, pháp lý sở hữu lâu dài của dự án là nền tảng quan trọng để Victory Place trở thành nơi an cư đẳng cấp, xứng tầm cho giới tinh hoa, đồng thời cũng là một tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Đà Nẵng.

Đồng hành cùng khách hàng trong thời điểm lý tưởng , chủ đầu tư mang đến chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi như miễn phí quản lý trong 01 năm; chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm hoặc 6% theo tiến độ; hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng; thời gian ân hạn nợ gốc tới 36 tháng. Khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng – Quảng Nam được hưởng thêm mức chiết khấu 1% giá bán căn hộ cùng nhiều ưu đãi khác.

Nhằm cập nhật đến khách hàng những thông tin mới nhất về dự án, Capital Square long trọng tổ chức sự kiện :

Lễ ra mắt Bộ sưu tập Căn hộ trung tâm hướng biển : "Passport to Happiness"

Thời gian : 9h00, Ngày 22/08/2026

Địa điểm : Khách sạn Hilton Đà Nẵng, 50 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng