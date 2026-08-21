Ninh Bình thúc đẩy tiến độ tuyến đường 2.000 tỷ đồng kết nối vùng ven biển

Tại hội nghị về phát triển kinh tế biển, ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình , yêu cầu các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng động lực tại khu vực ven biển.

Đáng chú ý, dự án tuyến đường từ ĐT490 đến Cồn Xanh đã hoàn thành công tác thẩm định chủ trương đầu tư. Tuyến đường có chiều dài khoảng 9km, giai đoạn 1 được đầu tư với quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 1.979 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Anh Tuấn)

Đây được xác định là một trong những công trình giao thông quan trọng phục vụ kết nối khu vực ven biển, tạo điều kiện hình thành và phát triển các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất và các hoạt động dịch vụ, logistics.

Việc chuẩn bị tuyến đường diễn ra trong bối cảnh không gian ven biển Ninh Bình đang xuất hiện hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn.

Hai dự án Nhà máy thép xanh đang được đẩy nhanh tiến độ san nền, hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phòng cháy, chữa cháy.

Tại Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, khoảng 70% tổng khối lượng đầu tư xây dựng đã hoàn thành. Khu công nghiệp này hiện có 7 dự án thứ cấp đăng ký đầu tư, với khoảng 90ha đất đã được cho thuê.

Khu công nghiệp Hải Long cũng đang triển khai san lấp mặt bằng, thi công một số tuyến giao thông và chuẩn bị xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, hồ sơ Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đã được UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định. Các thủ tục đầu tư đối với một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp ven biển tiếp tục được rà soát, hoàn thiện.

Những dự án trên đang từng bước tạo nên một không gian sản xuất công nghiệp mới ở khu vực ven biển, đồng thời đặt ra yêu cầu về hạ tầng giao thông kết nối.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, mở ra không gian và dư địa tăng trưởng mới. Tuy nhiên, quá trình phát triển phải đi cùng quản lý chặt chẽ đất đai, sử dụng hiệu quả quỹ đất và bảo đảm lợi ích của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí.

Đặc biệt, đối với các đề xuất lấn biển và phát triển không gian ven biển, ông Trần Anh Dũng yêu cầu đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế, tác động môi trường, khả năng huy động nguồn lực và nguy cơ do thiên tai, biến đổi khí hậu.

Ninh Bình tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, từng bước hình thành không gian kinh tế ven biển.

Các địa phương, sở ngành cũng được yêu cầu rà soát hệ thống đê biển, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn sát thực tế và phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng ngay từ khâu quy hoạch, chuẩn bị dự án.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc thu hút đầu tư phải theo hướng chuyên nghiệp, thực chất; hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án nhưng không buông lỏng quản lý.

Cùng với công nghiệp, Ninh Bình yêu cầu lựa chọn ngành nghề, dự án phù hợp với từng khu vực, bảo vệ không gian du lịch, thương mại, dịch vụ và môi trường sinh thái.

Trong bức tranh phát triển đó, tuyến đường 9km từ ĐT490 đến Cồn Xanh với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng được kỳ vọng trở thành một trong những trục kết nối quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển về phía biển.

Mục tiêu của tỉnh không chỉ là thu hút thêm dự án mà hướng tới nâng cao đóng góp của kinh tế biển vào tăng trưởng, thu ngân sách, tạo việc làm và cải thiện đời sống người dân vùng ven biển.