Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xây Khu đô thị Đại học Quốc tế 880 ha hàng đầu châu Á cho 60.000 sinh viên, sẽ có khoảng 100 công viên phủ khắp đại dự án

Tập đoàn Vingroup đã khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM vào ngày 29/4/2026. Đây là dự án từng được biết đến với tên Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 1/2025.

Sau gần 20 năm đình trệ, dự án được kích hoạt trở lại khi Vinhomes xác lập quyền chi phối tại Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, doanh nghiệp thực hiện dự án.

Theo thông tin tại thời điểm khởi công, dự án có diện tích khoảng 880ha, tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng. ﻿Dự án nằm gần Quốc lộ 22, Vành đai 3 TP.HCM và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ dành hơn 150 ha để xây dựng quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.

Theo quy hoạch, quỹ đất dự án được bố trí cho nhiều chức năng, gồm khoảng 436 ha đất ở, 150 ha đất dịch vụ - giáo dục - nghiên cứu, 117 ha cây xanh và mặt nước, cùng các công trình trường học, y tế, tiện ích khác.﻿

Cụ thể, toàn dự án cũng được quy hoạch thành 5 khu chức năng gồm khu Công viên Thiền - lấy cảm hứng từ Karuizawa - thiên đường nghỉ dưỡng của giới tinh hoa Nhật Bản; khu Công viên Biển Xanh mang phong cách của các thành phố vịnh biển năng động, phóng khoáng; khu Công viên Tri thức được phát triển theo mô hình các thành phố Đại học nổi tiếng thế giới; khu Công viên Quốc tế lấy cảm hứng từ các thủ phủ kinh doanh, giải trí hàng đầu châu Âu và thế giới với tổ hợp lifestyle - vui chơi 24/7, phố khởi nghiệp - sáng tạo, làng văn hóa ẩm thực…; và khu Công viên Thiên đường Golf sở hữu sân Golf đẳng cấp quốc tế cùng cảnh quan thiên nhiên sinh thái sang trọng.

Khu đô thị Đại học Quốc tế được chia thành 5 khu chức năng.

Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ có hệ sinh thái giáo dục – tri thức quy mô lớn và toàn diện, với hơn 150 ha dành riêng để xây dựng quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.

Bên cạnh quần thể giáo dục, dự án còn được quy hoạch các công trình y tế, thương mại, thể thao và giải trí, trong đó có bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và tổ hợp sân golf 36 hố.

Đặc biệt, hệ thống 100 công viên phủ khắp dự án, như công viên Bách thảo 27 ha, công viên nước 23 ha, công viên Nhật Bản 10 ha và tâm điểm là công viên VinWonders với khu Thế giới gia đình thần tiên nước quy mô 9,5ha, khu Thế giới thần tiên trẻ em quy mô 6,8ha với đa dạng các trò chơi giải trí hấp dẫn…

Khu đô thị Đại học Quốc tế được bao phủ bởi hệ thống 100 công viên, kiến tạo một “Thành phố của những công viên”.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số 135.000 người, trong đó gồm khoảng 60.000 sinh viên.

Theo ghi nhận mới nhất hồi giữa tháng 7/2026, dù mới khởi công, tiến độ thi công tại công trường Khu đô thị Đại học Quốc tế đã diễn ra với tốc độ khá “thần tốc”. Nhiều hạng mục san lấp mặt bằng, mở đường nội khu và tập kết máy móc đã được triển khai đồng loạt. Bên trong công trường, máy móc, xe ben, xe lu và thiết bị cơ giới hoạt động liên tục, tạo nên không khí thi công nhộn nhịp trên nhiều khu vực.