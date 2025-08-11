Conviction 2025: 20.000 người tham dự, 40 bài tham luận mang Blockchain đến gần hơn với người Việt

Sự kiện Ngày hội công nghệ TP.HCM Conviction 2025 vừa kết thúc thành công sau 2 ngày triển khai với 20.000 người tham dự.

Lễ khai mạc của có sự hiện diện của Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Tiến sĩ Trần Chiến Thắng, nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành tại TP. Hồ Chí Minh.

"Chúng ta cùng nhau đứng tại TP.HCM, một trung tâm năng động và đầy khát vọng để chính thức khai mở một sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Đây là một biểu tượng cho tầm nhìn, sự bứt phá của Việt Nam trong kỷ nguyên số" ô ng Lê Thanh, Phó Chủ tịch Chi Hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc trên sân khấu.

“Chính sách Chuyển đổi số - Đòn bẩy thúc đẩy ứng dụng Web3”

Tại sự kiện Conviction 2025, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết Việt Nam đang hội tụ ba trụ cột then chốt để vươn lên dẫn đầu công nghệ Web3 ở Đông Nam Á: hợp pháp hóa dần tài sản số, hoàn thiện khung pháp lý minh bạch gắn với triển khai thử nghiệm sandbox, và ban hành chính sách khuyến khích thân thiện với nhà phát triển.

Ông Hòa đề cập đến 7 rào cản trong việc ứng dụng công nghệ mới bao gồm rào cản sử dụng, rào cản rủi ro, rào cản truyền thống, rào cản hình ảnh, chứng sợ công nghệ, cuối cùng là rào cản liên quan đến pháp lý.

“Hai năm trước, chưa có hội nghị nào như Conviction 2025. Khi đó, chúng ta nói nhiều về khung pháp lý, luật lệ và sự bất định. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể tiến xa hơn”, Ông Thanh Hòa chia sẻ tại sự kiện.

Bước ngoặc lớn diễn ra vào tháng 10/2024 khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Quyết định 1236 phê duyệt Chiến lược Blockchain Quốc gia, lần đầu tiên tại Việt Nam. Chiến lược này đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về Blockchain vào năm 2030, với các chỉ tiêu cụ thể như xây dựng 20 thương hiệu Blockchain uy tín và thành lập các trung tâm thử nghiệm trên toàn quốc.

Ngày 12/6, Blockchain được công nhận là một trong 11 công nghệ chiến lược của Việt Nam. Hai ngày sau, ngày 14/6, Luật Công nghiệp Công nghệ số được Quốc hội thông qua.

Với những nền tảng và khung pháp lý này, ông Hòa tin rằng giờ là lúc để xây dựng tương lai Web3 của Việt Nam.

"TP. HCM với định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế"

Trong phiên thảo luận “TP. HCM với định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế”, các diễn giả từ Công ty Cổ phần Chứng khoán HSC, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TP.HCM đã chia sẻ cách TP.HCM có thể vươn lên trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế – không chỉ về vốn, mà còn là điểm hội tụ của đổi mới sáng tạo, kinh tế tài chính và tài sản số.

Theo ông Johan Nyvene, Chủ tịch HSC, trước đây tài sản mã hoá, tài sản ảo, tiền ảo từng được xem rất xấu xa, nhưng bây giờ tại Việt Nam, đã công nhận tài sản mã hoá, bao gồm cả tài sản truyền thống được mã hoá.

Việt Nam là một trong những thị trường giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới nên việc Chính phủ công nhận là một tín hiệu rất tốt. Khi tài sản mã hoá được đưa vào trung tâm tài chính quốc tế, đây sẽ là bước đầu tiên để thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức quốc tế.

Ông Johan Nyvene cho rằng, hiện đã có các nghị quyết ban hành công nhận tài sản mã hoá, việc tiếp theo là cần có chính sách, khung pháp lý rõ ràng để đưa ra cơ chế sandbox cho lĩnh vực này. Điều này sẽ giúp cho việc ra đời các sản phẩm mã hoá, bao gồm cả việc mã hoá các tài sản truyền thống để đưa vào giao dịch trong thời gian sắp tới nhằm thu hút nguồn vốn từ quốc tế.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM cho biết, theo Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, sẽ có 3 lĩnh vực có chính sách ưu tiên, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển, trong đó có tài sản số và fintech.

“Người Việt vươn mình ra thế giới”

Trong phiên thảo luận “Người Việt vươn mình ra thế giới”, các diễn giả từ startup blockchain của Việt Nam xây dựng sản phẩm cho toàn cầu bao gồm Ninety Eight, Kyber Network, Sky Marvis và ReneVerse bàn luận về cách mà họ xây dựng, phát triển trong lĩnh vực blockchain.

Ông Lê Mạnh, Giám đốc Công nghệ Kyber Network cho rằng các công ty blockchain Việt Nam có nguồn nhân sự chất lượng cao ở mảng nền tảng và xây dựng hệ thống. Điểm mạnh còn nằm ở tốc độ phát triển và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

“Các đội nhóm Việt Nam còn được đánh giá cao ở việc sáng tạo và có nền tảng kỹ thuật”, ông Lê Thanh, người sáng lập Ninety Eight đánh giá.

Các chuyên gia cũng cho rằng nhà phát triển trong nước còn thiếu sự tự tin, tư duy thiết kế sản phẩm hướng ra toàn cầu và sự thấu hiểu các thị trường lạ. Đây là những điều cần cải thiện sớm để các doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt quy mô lớn hơn.

“Blockchain còn nhiều cơ hội để khai phá”

Về mặt sản phẩm, ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight đánh giá mảng này vẫn còn nhiều cơ hội để khai phá. Vị này ví blockchain như Internet 40 năm trước, mạnh mẽ, giàu tiềm năng nhưng chưa phổ biến với người dùng thông thường.

“Do vậy, mục tiêu của chúng tôi là tái định nghĩa trải nghiệm người dùng xoay quanh sự tin cậy, bảo mật bằng cách tích hợp sâu AI vào mọi lớp cơ sở hạ tầng. Điều này giúp tạo ra blockchain dễ dùng và nhân văn hơn”, ông Vinh nói.