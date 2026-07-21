Cột mốc khẳng định năng lực triển khai và cam kết của Vạn Xuân Group

Tại công trường dự án Happy One Sora, số 27 Đường số 09, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh - Vạn Xuân Group đã tổ chức "Lễ Cất nóc và Hoàn thành phần thô" dự án Happy One Sora, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình đưa dự án bước sang giai đoạn hoàn thiện.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Vạn Xuân Group - Ông Trịnh Xuân Hà, TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết: "Việc hoàn thành phần thô đúng tiến độ không chỉ là dấu mốc kỹ thuật quan trọng mà còn là minh chứng cho năng lực triển khai dự án, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tư và các đối tác, đồng thời thể hiện cam kết mang đến cho khách hàng một công trình chất lượng, đúng tiến độ và bền vững".

Đồng hành cùng dự án, tại sự kiện, đối tác đầu tư TBS Capital Vietnam - TBS Group (Nhật Bản) - Ông Tabata Masato, CEO TBS Capital Vietnam chia sẻ: "Đối với Tập đoàn TBS Group, Happy One Sora không chỉ là dự án hợp tác đầu tiên với Vạn Xuân Group, mà còn là nền tảng để hai bên tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, trên tinh thần tin cậy, tôn trọng và cùng hướng tới những giá trị bền vững. Chúng tôi tin rằng, với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, dự án sẽ tiếp tục được hoàn thiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sớm được bàn giao đến khách hàng".

Buổi lễ có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Vạn Xuân Group, đại diện đối tác đầu tư Nhật Bản TBS Capital Vietnam - TBS Group, nhà thầu chính An Phong, đối tác xây dựng Vạn Xuân Incons, đơn vị tư vấn giám sát SCQC, ngân hàng tài trợ chính Vietcombank, các đối tác chiến lược và đại diện khách hàng - cư dân tương lai.

"Với An Phong, Happy One Sora là một công trình mà chúng tôi dành nhiều tâm huyết. Ngay từ những ngày đầu triển khai thi công phần ngầm & thân, toàn bộ đội ngũ đã luôn kiểm soát chặt chẽ từng hạng mục, từng quy trình thi công, đặt chất lượng, an toàn và tiến độ lên hàng đầu.

Đến thời điểm hôm nay, việc hoàn thành phần thô đúng kế hoạch là kết quả của sự đồng lòng, của niềm tin và sự phối hợp hiệu quả giữa tất cả các đơn vị tham gia dự án.

Chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi khối bê tông, mỗi cấu kiện hoàn thiện không chỉ là một hạng mục xây dựng, mà còn là sự kỳ vọng của hàng trăm khách hàng đang chờ đợi ngày được trở về ngôi nhà của mình. Chính vì thế, mỗi công việc đều được đội ngũ An Phong thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất", Ông Nguyễn Khắc Đồng - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng An Phong phát biểu.

Được phát triển theo định hướng "Tinh hoa căn hộ Nhật", Happy One Sora không chỉ chú trọng yếu tố kiến trúc và tiện ích mà còn hướng đến việc kiến tạo một môi trường sống cân bằng, nơi giá trị của không gian được gắn liền với chất lượng sống của cư dân.

Khởi công từ cuối tháng 03/2025, với gần 6.000 giờ lao động cùng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" - hành trình nỗ lực không ngừng của Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và hàng trăm kỹ sư, công nhân trên công trường; Với trách nhiệm và sự đồng hành xuyên suốt, các đơn vị đã góp phần bảo đảm chất lượng, tiến độ cũng như an toàn lao động trong suốt quá trình hoàn thiện đến nay.

Việc cất nóc và hoàn thành phần thô đúng tiến độ tiếp tục khẳng định năng lực phát triển dự án của Vạn Xuân Group, đồng thời tạo nền tảng để dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng mang đến những giá trị sống bền vững cho cộng đồng cư dân trong tương lai.

Đây còn là lời khẳng định rằng mỗi cam kết đều đang được hiện thực hóa bằng hành động, để Happy One Sora từng bước trở thành một sản phẩm chất lượng cao tại phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh và là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững mà Vạn Xuân Group theo đuổi trong suốt hơn 21 năm hình thành và phát triển.