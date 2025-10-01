Coteccons (CTD) đặt cược vào mục tiêu 30.000 tỷ: Tham vọng vượt đỉnh lịch sử đi kèm nỗi lo dòng tiền âm hơn 1.100 tỷ đồng.

Ảnh. Báo Chính phủ

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cho năm tài chính 2026 (kéo dài từ 1/7/2025 đến 30/6/2026), hé lộ những mục tiêu kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Cụ thể, ban lãnh đạo đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 20,6% so với thực hiện của năm trước. Con số này cũng chính thức vượt qua đỉnh cao doanh thu mà công ty từng xác lập vào năm 2018 khoảng 1.440 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế cũng được đẩy lên mức 700 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 53,5%.

Cơ sở cho kế hoạch táo bạo này đến từ kết quả kinh doanh tích cực của năm tài chính 2025 vừa kết thúc. CTD ghi nhận doanh thu đạt 24.885 tỷ đồng, hoàn thành 99,5% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 456 tỷ đồng, vượt 6% chỉ tiêu đề ra.

Tại một buổi đối thoại gần đây, lãnh đạo công ty cho biết khối lượng backlog (hợp đồng đã ký chưa thực hiện) tính đến cuối quý I năm tài chính 2026 (30/9/2025) đã lên tới con số ấn tượng, từ 45.000 – 50.000 tỷ đồng, tạo ra nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính của Coteccons cũng tồn tại những mảng màu cần lưu ý. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình tại đại hội đã chỉ ra một vấn đề trọng yếu: dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong cả năm 2025 đã bị âm 1.153 tỷ đồng.

Nguyên nhân được cho là đến từ việc tăng trưởng doanh thu quá nhanh dẫn đến thu hồi công nợ chậm và sản lượng hàng tồn kho tăng. Bên cạnh đó, tỷ lệ lợi nhuận gộp có sự suy giảm so với cùng kỳ, phản ánh công tác kiểm soát chi phí tại các dự án chưa đạt hiệu quả tối ưu. Ban Kiểm soát kiến nghị ban lãnh đạo cần tập trung nâng cao hiệu quả ngay từ khâu đấu thầu và xây dựng văn hóa "chi tiêu hiệu quả" để cải thiện tỷ suất lợi nhuận.

Để hiện thực hóa mục tiêu lịch sử, Coteccons vạch ra ba định hướng chiến lược chính. Trọng tâm đầu tiên là sự chuẩn bị sẵn sàng để tham gia sâu hơn vào sân chơi của các dự án đầu tư công và hạ tầng. Công ty chủ trương bổ sung nhân sự có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước, học hỏi biện pháp thi công mới và đầu tư thêm máy móc thiết bị.

Thứ hai là chiến lược "đi ra quốc tế" một cách bài bản. Coteccons đã đạt được những thành tựu ban đầu như nhận thầu tại Đài Loan, được cấp phép hoạt động tại Mỹ, khởi động dự án tại Kazakhstan và đang hoàn tất thủ tục tại Ả Rập Saudi. Cuối cùng là việc nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí và kiểm soát lợi nhuận ngay từ các giai đoạn đầu của dự án.

Lễ khởi công gói thầu sân bay Long Thành của liên danh . Ảnh Coteccons

Hiện tại, chiến lược lấn sân sang mảng hạ tầng đang được thể hiện rõ nét qua các dự án quy mô lớn mà Coteccons đang triển khai. Nổi bật nhất là vai trò của công ty trong các liên danh tại siêu dự án Sân bay Quốc tế Long Thành. Coteccons đã hợp tác cùng các tên tuổi lớn như Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), FECON để trúng các gói thầu quan trọng.

Về các vấn đề trình cổ đông, HĐQT Coteccons đề xuất không chia cổ tức cho năm tài chính 2025, giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.054 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, công ty cũng trình phương án phát hành hơn 5,07 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ lên mức 1.087 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm tài chính 2026 - 2027.