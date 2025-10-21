Coteccons: Sẵn sàng kinh doanh tại Campuchia giữa lo ngại “lừa đảo xuyên biên giới”

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 diễn ra ngày 20/10 ở TP.HCM, trả lời câu hỏi của chúng tôi về cơ hội và rủi ro khi Coteccons tiến vào thị trường Campuchia - nơi đang gây lo ngại về nạn lừa đảo xuyên biên giới, ông Võ Hoàng Lâm – Tổng giám đốc Coteccons cho biết: “ Không chỉ thị trường Campuchia khó, mà bất kỳ dự án nào ở nước ngoài cũng đều là thách thức. Ở Campuchia, chúng tôi có kinh nghiệm, có đội ngũ am hiểu địa bàn. Thách thức lớn nhất không chỉ là các băng nhóm tội phạm, mà còn bao gồm những vấn đề khác như: quản lý nguồn vốn đầu tư từ Việt Nam sang, vận hành nhân sự, đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và đảm bảo tuân thủ luật pháp sở tại…”.

Theo ông Lâm, Coteccons đã thiết lập ban kiểm soát rủi ro và đội ngũ EXCOM với ̃ bảy phó TGĐ để phân tích chi tiết từng bước đi tại thị trường này. “ Bất chấp khó khăn, chúng tôi sẵn sàng mọi mặt để kinh doanh thành công ở nước láng giềng Campuchia ”, ông nói.

Chủ tịch HQT Coteccons.

Ông Bolat Duisenov – Chủ tịch HĐQT Coteccons nhấn mạnh thêm: “ Coteccons vận hành chuyên nghiệp, có ủy ban kiểm soát rủi ro riêng. Khi muốn đi nhanh, ban kiểm soát thường khuyên chậm lại để an toàn hơn – đó là cách chúng tôi chọn. Mỗi bước ra nước ngoài đều được thực hiện bài bản, tuân thủ luật pháp và văn hóa bản địa.”

Ông Bolat dẫn ví dụ, để được cấp giấy phép hoạt động như một tổng thầu tại Đài Loan (Trung Quốc), Coteccons mất tới 15 tháng. Hoặc ở Saudi Arabia, phải mất 18 tháng để thành lập doanh nghiệp mới tại đó và giờ đây, Coteccons mới có thể tham gia đấu thầu.

“ Nhiều khách hàng quốc tế đánh giá cao chất lượng Coteccons và mời chúng tôi tham gia dự án ở Mỹ. Tuy nhiên, việc này mất thời gian: cần visa cho đội ngũ và am hiểu các vấn đề nội tại của quốc gia bạn. Chúng tôi đã hoàn thành các dự án gần đây ở Lào, Campuchia, Ấn Độ. Cách thực hiện là chỉ cử cán bộ quản lý và kỹ sư, không gửi toàn bộ nhân lực. Ở dự án VinFast Ấn Độ, các kỹ sư của chúng tôi quản lý 1.000 nhân công bản địa. Quá trình nhiều bước nhưng kết quả khả quan, và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến lược này ”, ông Bolat nói.

Trong nước, Coteccons đã khẳng định vị thế, cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài và đạt hiệu quả vượt trội. Khi ra thế giới, công ty cũng sẽ gặp họ, và cần thời gian để định vị và phát triển. Hiện doanh nghiệp đang tập trung ba thị trường lớn: Mỹ, Trung Đông và Đài Loan, đồng thời có kế hoạch tại Ấn Độ, Kazakhstan.

Tối ưu dòng tiền nhàn rỗi trong bối cảnh vàng tăng mạnh

Một câu hỏi khác cũng đến từ phóng viên của chúng tôi về chiến lược quản lý tài chính của Coteccons trong bối cảnh giá vàng tăng dữ dội.

Chủ tịch Bolat Duisenov cho biết, Coteccons có đội ngũ quản lý quỹ tài chính chuyên nghiệp và đặt mục tiêu, khi giá vàng tăng, thì hiệu quả của quỹ tài chính của công ty cũng phải tăng mạnh.

Coteccons nhìn nhận giá vàng tăng như một áp lực và cơ hội lớn.

“ Giá vàng tăng không vì chi phí khai thác tăng, mà phản ánh biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu. Chúng tôi tham chiếu rằng khi giá vàng lên, kết quả kinh doanh của Coteccons cũng phải vượt lên. Sự biến động của vàng vừa là thử thách, vừa là động lực, vì khi vàng lên thì chi phí đầu vào tăng – và đó cũng là lúc nền kinh tế toàn cầu đang chuyển động mạnh ,” ông nói.

Theo ông Bolat, mục tiêu của Coteccons không chỉ là bảo toàn vốn mà còn tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi, gắn quản trị tài chính với tăng trưởng thực, để cổ đông nhìn thấy giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Backlog kỷ lục và mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng

Tính đến tháng 10/2025, backlog của Coteccons đạt hơn 51.000 tỷ đồng, cao kỷ lục trong lịch sử. Ban điều hành cho biết mục tiêu doanh thu năm 2026 khoảng 30.000 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng lên 4,3% so với 4,1% năm 2025.

Theo ông Trần Ngọc Hải – Phó tổng giám đốc Coteccons phụ trách khối Thương mại, “ Mục tiêu 30.000 tỷ là rất thách thức. Nhưng chúng tôi có kế hoạch cụ thể để biến điều không tưởng thành sự thật. Quan trọng hơn doanh số là sự phát triển bền vững – mỗi công trình phải khiến khách hàng hài lòng và mang lại giá trị cho cộng đồng.”

Về mảng hạ tầng, ông Võ Hoàng Lâm cho biết Coteccons đang tham gia nhiều dự án đầu tư công trọng điểm. “ Lợi nhuận không phải vấn đề đặt nặng, nhưng mảng này vẫn đạt mức tương tự các mảng khác. Khi Chính phủ rót 6–7% GDP vào hạ tầng, Coteccons coi đó là trách nhiệm của một doanh nghiệp Việt Nam đóng góp vào tiến trình phát triển đất nước.”

Trước thắc mắc về mô hình “7 CEO” thay vì một tổng giám đốc duy nhất thì sẽ trả lương như thế nào, có làm đội chi phí vận hành doanh nghiệp hay không, ông Bolat Duisenov ví von: “Chúng tôi không chia cái bánh làm bảy phần, mà làm sao cho cái bánh to lên. 51.000 tỷ backlog muốn biến thành doanh thu là cả một khối lượng công việc khổng lồ”

Coteccons đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ: từ tái cấu trúc nội bộ, kiểm soát rủi ro tài chính, đến mở rộng ra quốc tế.

Giữa bối cảnh vàng tăng giá và thị trường Campuchia có nhiều điểm không thuận lợi, doanh nghiệp Việt này vẫn chọn bước đi thận trọng – chắc chắn – và có kiểm soát, thay vì những con đường tắt.