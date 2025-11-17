Coteccons sắp chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về phê duyệt việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Cụ thể, Coteccons dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là 2/12/2025, ngày chi trả dự kiến 22/12/2025.

Ảnh minh họa

Với hơn 101,4 triệu cổ phiếu CTD đang lưu hành trên thị trường, ước tính Coteccons sẽ phải chi khoảng hơn 101,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn chi trả được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Đồng thời, Coteccons cũng phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 5,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 50,7 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian dự kiến thực hiện sau khi công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đã phát hành của của Coteccons sẽ tăng từ hơn 103,6 triệu cổ phiếu lên hơn 108,7 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.078 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên được thực hiện theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-DHCD ngày 19/10/2024 (Nghị quyết 07) và Nghị quyết số 08/2025/NQ-DHCD ngày 20/10/2025 điều chỉnh Nghị quyết 07 của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong một diễn biến khác, hồi giữa tháng 10/2025, Coteccons đã công bố Nghị quyết về thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025.

Theo đó, Coteccons dự kiến sẽ chào bán trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa là 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu thuộc loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lãi suất dự kiến 9%/năm, kỳ hạn 3 năm.

Coteccons sẽ chào bán trái phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bằng phương thức phát hành ra công chúng thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Coteccons sẽ sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là thanh toán các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động của công ty. Chi tiết mục đích sử dụng như sau:

Nguồn: CTD

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quy định.

PV