CPI Việt Nam tháng 5 tăng nhẹ, duy nhất một nhóm hàng hóa ghi nhận chỉ số giá giảm so với tháng trước

Trong mức tăng 0,16% của CPI tháng 5/2025 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Cụ thể, 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm:

- Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,73% (tác động làm tăng CPI chung 0,14 điểm phần trăm), chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng sau: Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,20%; giá thuê nhà tăng 0,64%; giá điện sinh hoạt tăng 0,84%; giá nước sinh hoạt tăng 1,0%. Ngược lại, giá dầu hỏa giảm 3,09% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng.

- Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,43%, tập trung chủ yếu ở một số mặt hàng: Nhóm đồ trang sức tăng 10,64% theo giá vàng trong nước và thế giới; hàng chăm sóc cơ thể tăng 0,52%; túi xách, va ly, ví tăng 0,48%; sửa chữa đồng hồ đeo tay, đồ trang sức tăng 0,40%; dịch vụ về hỷ tăng 0,17%.

- Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,28%. Trong đó, du lịch trọn gói tăng 1,09% (du lịch trong nước tăng 1,24%; du lịch ngoài nước tăng 0,67%) do nhu cầu du lịch tăng mạnh vào dịp nghỉ lễ và chuẩn bị cao điểm mùa hè; khách sạn tăng 1,36%; nhà khách tăng 0,50%; vé thuê chỗ chơi thể thao tăng 0,51%; thiết bị dụng cụ thể thao tăng 0,15%. Ở chiều ngược lại, giá cây, hoa cảnh giảm 1,61%; nhạc cụ giảm 0,02%.

- Nhóm bưu chính, viễn thông tăng 0,21%. Trong đó, giá máy điện thoại di động thông thường tăng 0,68%; phụ kiện máy điện thoại di động thông minh và máy tính bảng tăng 0,51%; máy điện thoại di động thông minh và máy tính bảng tăng 0,28%; sửa chữa điện thoại tăng 0,31% do nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ tăng trở lại theo các chương trình khuyến mại kích cầu; chi phí nhân công và giá linh kiện thay thế tăng.

- Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%. Trong đó, sửa chữa máy giặt tăng 0,64%; sữa chữa máy điều hòa nhiệt độ tăng 0,40%; sửa chữa tủ lạnh tăng 0,37% do thời tiết bước vào đầu mùa nắng nóng, đồng thời chi phí linh kiện và dịch vụ bảo trì cũng tăng. Giá phích nước nóng tăng 0,48%; xà phòng tắm, sữa tắm và dầu gội đầu cùng tăng 0,45%; đồ dùng bằng nhựa tăng 0,39%; quạt điện tăng 0,36%.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 5/2025 so với tháng trước

- Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,14% do chi phí sản xuất và nhu cầu tiêu dùng tăng, trong đó nước giải khát có ga tăng 0,49%; nước uống tăng lực đóng chai, lon, hộp tăng 0,17%. Giá thuốc hút và bia các loại lần lượt tăng 0,18% và tăng 0,10% so với tháng trước.

- Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,05%. Trong đó, chỉ số giá dịch vụ giày dép tăng 0,40%; mũ, nón, áo mưa tăng 0,52%; dịch vụ may mặc tăng 0,33%; vải các loại tăng 0,12%; may mặc khác như găng tay, bít tất các loại tăng 0,04%.

- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,03%, trong đó: Lương thực giảm 0,18% ; thực phẩm giảm 0,04% ; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,28% .

- Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%, chủ yếu ở nhóm dụng cụ y tế như cặp hạ sốt, máy đo huyết áp, bông/băng y tế… tăng 0,25% do chi phí sản xuất và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng. Giá nhóm thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gút và các bệnh xương tăng 0,18%; thuốc chống dị ứng và các trường hợp quá mẫn tăng 0,15%; nhóm thuốc tác dụng trên đường hô hấp tăng 0,11%.

- Nhóm giáo dục tăng 0,01%, trong đó, giá văn phòng phẩm tăng 0,12%, cụ thể: Bút viết các loại tăng 0,24%; văn phòng phẩm và đồ dùng học tập khác tăng 0,17%; sản phẩm từ giấy tăng 0,11%.

Ở chiều ngược lại, nhóm giao thông giảm 0,42%, chủ yếu do chỉ số giá dầu diezen giảm 2,33%; chỉ số giá xăng giảm 1,20% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo giá xăng dầu thế giới.

Trong khi đó, một số nhóm hàng tăng giá: Giá nhóm bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 0,36%; giá vận tải hành khách bằng đường thủy tăng 0,89%; vận tải hành khách bằng xe buýt tăng 0,22%; vận tải hành khách bằng đường bộ tăng 0,16%; giá dịch vụ rửa xe, bơm xe tăng 0,24%; giá nhóm phụ tùng tăng 0,25%.

Lạm phát cơ bản tháng 5/2025 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm tháng đầu năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,10% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,21% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.