Cryoviva Vietnam đạt chứng nhận AABB, tiêu chuẩn lưu trữ toàn cầu

Cryoviva Việt Nam đạt chuẩn quốc tế AABB, khẳng định vị thế toàn cầu

Tháng 5/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chuyến công tác khu vực, đại diện cấp cao từ Cryoviva Thailand gồm bà Kamonrat Srithawin - Giám đốc Vận hành (COO) và ông Kantaphat Kachainpaisal (Chain) - Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị (CSMO) đã đến thăm và chúc mừng Cryoviva Việt Nam nhân dịp đơn vị này chính thức đạt chứng nhận AABB - Tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực lưu trữ tế bào gốc.

Cryoviva Thailand nhìn nhận sự kiện này là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Cryoviva Việt Nam chỉ sau 3 năm thành lập. Chuyến thăm nhằm ghi nhận thành quả của Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc đạt chuẩn AABB, nâng cao chất lượng vận hành, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn quốc tế, đồng thời trao đổi định hướng phát triển và mở rộng dịch vụ tại khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới.

Cryoviva Thailand là đơn vị nắm giữ vai trò điều phối và hỗ trợ công nghệ cho toàn Hệ thống ngân hàng lưu trữ tế bào gốc Cryoviva tại Đông Nam Á và đã đạt chứng nhận AABB danh giá từ năm 2010 và liên tục duy trì cho đến nay. Định kỳ 2 năm một lần, đơn vị đều được AABB trực tiếp kiểm tra và tái cấp chứng chỉ, thể hiện sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này khẳng định Cryoviva Thailand là một trong những cơ sở lưu trữ tế bào gốc đáng tin cậy và đảm bảo chất lượng hàng đầu trong suốt nhiều năm qua.

Bà Kamonrat Srithawin - Giám đốc vận hành (COO) tại Cryoviva Thailand

"Cryoviva Thailand rất tự hào khi chứng kiến một đối tác khu vực đạt được cột mốc AABB trong thời gian ngắn như vậy. Điều đó cho thấy Cryoviva Vietnam không chỉ có định hướng đúng đắn, mà còn đang triển khai nó một cách bài bản, hiệu quả và đầy cam kết." - bà Kamonrat Srithawin chia sẻ.

Chứng nhận AABB: Công nhận Cryoviva đạt chất lượng nghiêm ngặt trong thu thập, xử lý và lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn để đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng trong cấy ghép

AABB (Viết tắt của Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) là Hiệp hội thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực truyền máu và liệu pháp sinh học. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, tiên phong trong việc thiết lập các tiêu chuẩn và nâng cao sức khỏe, an toàn cho cộng đồng được thành lập từ năm 1957.

Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của AABB bao gồm: Quy trình phê duyệt và lựa chọn nhà cung cấp; Quy trình đồng ý, sàng lọc và thu thập tế bào gốc từ người hiến tặng; Đảm bảo chất lượng sản phẩm, xét nghiệm, xử lý, lưu trữ và khả năng truy xuất mẫu tế bào; Bảo trì thiết bị và cơ sở hạ tầng; Tuyển dụng và đào tạo nhân sự và Hệ thống giám sát và cải tiến chất lượng dịch vụ.

Đại diện Hiệp hội AABB cùng đại diện Ngân hàng mô Cryoviva Việt Nam

Ngân hàng mô Cryoviva Việt Nam chính thức được trao chứng nhận quốc tế AABB, một minh chứng uy tín cho việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt trong lưu trữ tế bào gốc cuống rốn và các sản phẩm sinh học, sau hơn 3 năm hoạt động.

Để đạt được chứng nhận danh giá này, Cryoviva Việt Nam đã trải qua quá trình thẩm định khắt khe bởi các chuyên gia quốc tế từ AABB, đánh giá toàn diện về quy trình vận hành, hệ thống quản lý chất lượng, năng lực chuyên môn và cơ sở vật chất. Thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế của Cryoviva trên thị trường y tế sinh học trong nước, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tiệm cận các tiêu chuẩn toàn cầu.

Cryoviva Việt Nam hợp tác nghiên cứu lâm sàng với các bệnh viện đầu ngành

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thành lập, Cryoviva Vietnam đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng trong lĩnh vực ngân hàng lưu trữ tế bào gốc tại Việt Nam. Không chỉ tập trung vào vận hành chuẩn quốc tế, Cryoviva Vietnam còn thể hiện rõ năng lực nghiên cứu ứng dụng, thể hiện qua hàng loạt hợp tác với các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Hùng Vương,...

Hai đề án nghiên cứu lớn về ứng dụng tế bào gốc trung mô từ cuống rốn vào hỗ trợ điều trị vô sinh và tái tạo da được Hội đồng Đạo đức Quốc gia phê duyệt trong năm 2024 là ví dụ tiêu biểu cho hướng đi chiến lược này. Cụ thể:

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM: Nghiên cứu phát triển các phương pháp mới dựa trên ứng dụng tế bào gốc trung mô, nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu tác dụng phụ cho người mắc các bệnh da liễu, các vấn đề liên quan đến lão hóa da.

Bệnh viện Hùng Vương: Thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả và độ an toàn của phương pháp bơm tế bào gốc trung mô có nguồn gốc cuống rốn vào buồng tử cung ở người chuyển phôi trữ có nội mạc tử cung mỏng tại Bệnh viện Hùng Vương.

Bên cạnh đó, Cryoviva Vietnam còn liên kết với các đối tác y tế tại Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan nhằm đưa công nghệ tế bào gốc ứng dụng vào chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và chống lão hóa. Sự kiện đạt chuẩn AABB là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Cryoviva Việt Nam trong việc đưa tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đến gần hơn với người dân Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế khu vực của hệ thống Cryoviva.