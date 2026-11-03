CSGT yêu cầu 547 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội
Đề nghị chủ phương tiện tra cứu phạt nguội và nộp phạt theo quy định.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra thông báo danh sách các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo đó, từ ngày 01/10/2026 đến ngày 11/10/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận 282 trường hợp vi phạm phạt nguội.
Bên cạnh đó, từ ngày 16/9/2026 đến ngày 30/9/2026, có 265 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ.
Hiện công an tỉnh đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|
STT
|
Thời gian vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
01-10-2026 00:21
|
Ô tô con
36H-077.38
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
2
|
01-10-2026 08:15
|
Ô tô con
36A-636.59
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
3
|
01-10-2026 10:09
|
Ô tô con
36C-404.51
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
4
|
01-10-2026 11:26
|
Ô tô con
36A-882.92
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
5
|
01-10-2026 12:59
|
Ô tô con
36K-318.18
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
6
|
01-10-2026 14:18
|
Ô tô con
36A-895.72
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
7
|
01-10-2026 17:26
|
Ô tô con
36A-626.11
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
8
|
01-10-2026 17:36
|
Ô tô con
36A-671.74
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
9
|
01-10-2026 17:42
|
Ô tô con
36A-980.47
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
10
|
02-10-2026 08:32
|
Ô tô con
36K-426.47
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
11
|
02-10-2026 09:23
|
Ô tô con
36A-839.68
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
12
|
02-10-2026 13:53
|
Ô tô con
36A-392.46
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
13
|
02-10-2026 14:51
|
Ô tô con
36A-087.27
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
14
|
02-10-2026 15:02
|
Ô tô con
36A-623.88
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
15
|
02-10-2026 15:04
|
Ô tô con
36A-674.84
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
16
|
02-10-2026 16:32
|
Ô tô con
36A-459.86
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
17
|
02-10-2026 17:01
|
Ô tô con
36A-258.68
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
18
|
02-10-2026 17:08
|
Ô tô con
36A-857.49
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
19
|
02-10-2026 17:12
|
Ô tô con
30F-624.98
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
20
|
02-10-2026 18:22
|
Ô tô con
36K-323.84
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
21
|
02-10-2026 18:44
|
Ô tô con
36A-498.34
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
22
|
02-10-2026 18:46
|
Ô tô con
36B-438.31
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
23
|
02-10-2026 19:15
|
Ô tô con
36A-940.34
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
24
|
02-10-2026 19:18
|
Ô tô con
36A-709.33
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
25
|
02-10-2026 23:00
|
Ô tô con
36A-379.26
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
26
|
03-10-2026 00:43
|
Ô tô con
98A-775.19
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
03-10-2026 05:59
|
Ô tô con
15A-780.84
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
28
|
03-10-2026 07:00
|
Ô tô con
36A-797.89
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
29
|
03-10-2026 07:24
|
Ô tô con
36B-375.44
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
30
|
03-10-2026 08:18
|
Ô tô con
36A-614.28
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
31
|
03-10-2026 08:35
|
Ô tô con
36B-360.69
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
32
|
03-10-2026 08:46
|
Ô tô con
36H-106.65
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
33
|
03-10-2026 08:50
|
Ô tô con
36A-529.21
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
34
|
03-10-2026 08:57
|
Ô tô con
36A-985.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
35
|
03-10-2026 10:30
|
Ô tô con
30K-017.11
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
36
|
03-10-2026 11:49
|
Ô tô con
37K-133.79
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
37
|
03-10-2026 13:55
|
Ô tô con
36G-001.66
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
38
|
03-10-2026 14:16
|
Ô tô con
36B-433.90
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
39
|
03-10-2026 14:59
|
Ô tô con
29A-282.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
40
|
03-10-2026 15:07
|
Ô tô con
36K-214.92
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
41
|
03-10-2026 16:27
|
Ô tô con
36A-805.66
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
42
|
03-10-2026 16:36
|
Ô tô con
36A-206.71
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
43
|
03-10-2026 16:44
|
Ô tô con
36A-988.20
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
44
|
03-10-2026 16:48
|
Ô tô con
36A-895.36
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
45
|
03-10-2026 17:12
|
Ô tô con
36K-916.81
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
46
|
03-10-2026 17:33
|
Ô tô con
36A-719.94
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
47
|
03-10-2026 17:58
|
Ô tô con
36B-486.93
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
48
|
03-10-2026 18:49
|
Ô tô con
36A-335.16
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
49
|
03-10-2026 21:53
|
Ô tô con
36A-999.19
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
50
|
03-10-2026 22:15
|
Ô tô con
36A-379.26
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
51
|
03-10-2026 22:21
|
Ô tô con
36A-998.00
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
52
|
03-10-2026 22:40
|
Ô tô con
36A-686.77
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
53
|
03-10-2026 22:43
|
Ô tô con
36A-995.76
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
54
|
03-10-2026 23:21
|
Ô tô con
36H-163.35
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
55
|
04-10-2026 06:14
|
Ô tô con
36A-176.27
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
56
|
04-10-2026 06:57
|
Ô tô con
36K-649.71
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
57
|
04-10-2026 08:08
|
Ô tô con
36H-152.49
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
58
|
04-10-2026 08:49
|
Ô tô con
36A-407.26
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
59
|
04-10-2026 09:05
|
Ô tô con
36M-5822
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
60
|
04-10-2026 09:13
|
Ô tô con
36B-563.31
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
61
|
04-10-2026 09:13
|
Ô tô con
36B-563.31
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Chở người trên thùng xe trái quy định
|
62
|
04-10-2026 09:57
|
Ô tô con
36A-034.65
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
63
|
04-10-2026 10:22
|
Ô tô con
36A-639.60
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
64
|
04-10-2026 11:10
|
Ô tô con
36B-365.14
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
65
|
04-10-2026 11:35
|
Ô tô con
36A-181.97
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
66
|
04-10-2026 13:15
|
Ô tô con
36A-168.55
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
67
|
04-10-2026 13:40
|
Ô tô con
36B-434.31
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
68
|
04-10-2026 13:58
|
Ô tô con
36K-074.21
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
69
|
04-10-2026 14:44
|
Ô tô con
30M-729.53
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
70
|
04-10-2026 15:04
|
Ô tô con
30F-628.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
71
|
04-10-2026 15:28
|
Ô tô con
36B-388.87
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
72
|
04-10-2026 15:43
|
Ô tô con
30B-938.16
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
73
|
04-10-2026 16:44
|
Ô tô con
36K-068.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
74
|
04-10-2026 18:02
|
Ô tô con
36A-945.66
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
75
|
04-10-2026 18:48
|
Ô tô con
30M-385.89
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
76
|
04-10-2026 19:09
|
Ô tô con
36A-699.63
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
77
|
04-10-2026 19:58
|
Ô tô con
36H-103.26
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
78
|
04-10-2026 20:07
|
Ô tô con
36A-129.19
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
79
|
04-10-2026 20:08
|
Ô tô con
36C-199.50
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
80
|
04-10-2026 20:52
|
Ô tô con
36K-590.74
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
81
|
04-10-2026 21:25
|
Ô tô con
36H-127.69
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
04-10-2026 21:40
|
Ô tô con
36E-009.32
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
83
|
04-10-2026 21:50
|
Ô tô con
36H-104.32
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
84
|
04-10-2026 22:26
|
Ô tô con
36C-356.91
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
85
|
04-10-2026 23:49
|
Ô tô con
36K-095.31
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
86
|
05-10-2026 01:00
|
Ô tô con
36A-389.44
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
87
|
05-10-2026 05:25
|
Ô tô con
36K-039.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
88
|
05-10-2026 07:06
|
Ô tô con
36K-088.01
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
89
|
05-10-2026 09:39
|
Ô tô con
30H-148.27
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
90
|
05-10-2026 12:22
|
Ô tô con
36A-448.77
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
91
|
05-10-2026 12:48
|
Ô tô con
50LD-118.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
92
|
05-10-2026 13:36
|
Ô tô con
37K-133.79
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
93
|
05-10-2026 13:40
|
Ô tô con
36A-754.51
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
94
|
05-10-2026 17:06
|
Ô tô con
36A-152.79
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
95
|
05-10-2026 17:08
|
Ô tô con
36B-341.00
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
96
|
05-10-2026 18:16
|
Ô tô con
36K-088.23
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
97
|
05-10-2026 18:51
|
Ô tô con
36A-725.22
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
98
|
06-10-2026 06:03
|
Ô tô con
36A-328.95
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
99
|
06-10-2026 08:10
|
Ô tô con
36C-484.22
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
100
|
06-10-2026 14:21
|
Ô tô con
36K-232.77
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
101
|
06-10-2026 16:25
|
Ô tô con
36A-734.78
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
102
|
06-10-2026 16:57
|
Ô tô con
36K-123.77
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
103
|
06-10-2026 17:41
|
Ô tô con
36K-124.83
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
104
|
06-10-2026 17:46
|
Ô tô con
36A-575.89
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
105
|
06-10-2026 18:43
|
Ô tô con
36A-604.05
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
106
|
07-10-2026 06:09
|
Ô tô con
36A-958.42
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
107
|
07-10-2026 06:43
|
Ô tô con
36A-351.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
108
|
07-10-2026 06:51
|
Ô tô con
29KT-0312
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
109
|
07-10-2026 07:24
|
Ô tô con
36A-389.20
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
110
|
07-10-2026 07:43
|
Ô tô con
36K-338.19
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
111
|
07-10-2026 07:59
|
Ô tô con
36A-497.61
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
112
|
07-10-2026 15:26
|
Ô tô con
37S-7702
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
113
|
07-10-2026 16:13
|
Ô tô con
36M-5822
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
114
|
07-10-2026 17:31
|
Ô tô con
36K-042.31
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
115
|
08-10-2026 02:49
|
Ô tô con
36K-333.29
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
116
|
08-10-2026 06:43
|
Ô tô con
36A-351.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
117
|
08-10-2026 07:09
|
Ô tô con
36A-123.45
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
118
|
08-10-2026 07:45
|
Ô tô con
36K-004.82
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
119
|
08-10-2026 08:08
|
Ô tô con
36A-808.93
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
120
|
08-10-2026 08:18
|
Ô tô con
36F-011.85
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
121
|
08-10-2026 09:06
|
Ô tô con
36A-791.66
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
122
|
08-10-2026 09:17
|
Ô tô con
36M-5822
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
123
|
08-10-2026 09:50
|
Ô tô con
36A-375.20
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
124
|
08-10-2026 11:49
|
Ô tô con
36A-651.31
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
125
|
08-10-2026 12:45
|
Ô tô con
36K-031.03
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
126
|
08-10-2026 13:22
|
Ô tô con
36A-892.78
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
127
|
08-10-2026 14:43
|
Ô tô con
36K-319.76
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
128
|
08-10-2026 15:07
|
Ô tô con
36A-230.11
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
129
|
08-10-2026 15:20
|
Ô tô con
36K-335.09
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
130
|
08-10-2026 15:23
|
Ô tô con
36A-055.24
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
131
|
08-10-2026 17:43
|
Ô tô con
36A-362.11
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
132
|
08-10-2026 18:21
|
Ô tô con
36K-244.64
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
133
|
08-10-2026 20:53
|
Ô tô con
36A-698.98
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
134
|
08-10-2026 22:20
|
Ô tô con
36B-457.44
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
135
|
09-10-2026 06:15
|
Ô tô con
36A-795.30
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
136
|
09-10-2026 06:41
|
Ô tô con
36C-347.21
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
137
|
09-10-2026 09:00
|
Ô tô con
36K-217.00
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
138
|
09-10-2026 09:13
|
Ô tô con
36H-098.25
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
139
|
09-10-2026 10:55
|
Ô tô con
36K-722.14
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
140
|
09-10-2026 12:33
|
Ô tô con
30F-427.52
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
141
|
09-10-2026 12:39
|
Ô tô con
36K-835.23
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
142
|
09-10-2026 12:43
|
Ô tô con
36B-522.05
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
143
|
09-10-2026 15:02
|
Ô tô con
36A-385.87
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
144
|
09-10-2026 15:31
|
Ô tô con
36A-769.98
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
145
|
09-10-2026 16:37
|
Ô tô con
36A-685.62
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
146
|
09-10-2026 17:11
|
Ô tô con
36C-427.04
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
147
|
09-10-2026 21:10
|
Ô tô con
36K-843.50
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
148
|
09-10-2026 21:22
|
Ô tô con
30E-977.10
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
149
|
09-10-2026 21:51
|
Ô tô con
36A-369.34
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
150
|
09-10-2026 21:53
|
Ô tô con
36B-582.76
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
151
|
10-10-2026 05:47
|
Ô tô con
36A-969.80
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
152
|
10-10-2026 06:18
|
Ô tô con
36A-391.78
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
153
|
10-10-2026 08:12
|
Ô tô con
36E-001.95
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
154
|
10-10-2026 09:56
|
Ô tô con
36K-694.17
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
155
|
10-10-2026 10:09
|
Ô tô con
36A-724.82
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
156
|
10-10-2026 10:37
|
Ô tô con
36K-393.59
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
157
|
10-10-2026 11:23
|
Ô tô con
30F-996.62
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
158
|
10-10-2026 12:16
|
Ô tô con
36A-125.53
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
159
|
10-10-2026 12:48
|
Ô tô con
36K-252.09
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
160
|
10-10-2026 14:10
|
Ô tô con
36A-388.85
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
161
|
10-10-2026 14:28
|
Ô tô con
36A-428.48
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
162
|
10-10-2026 15:10
|
Ô tô con
36B-428.81
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
163
|
10-10-2026 15:43
|
Ô tô con
36B-452.09
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
164
|
10-10-2026 15:48
|
Ô tô con
36A-087.15
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
165
|
10-10-2026 16:16
|
Ô tô con
36K-190.21
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
166
|
10-10-2026 20:27
|
Ô tô con
36A-003.33
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
167
|
10-10-2026 20:41
|
Ô tô con
36B-390.34
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
168
|
10-10-2026 20:48
|
Ô tô con
36A-999.37
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
169
|
10-10-2026 21:00
|
Ô tô con
36A-453.62
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
170
|
10-10-2026 23:26
|
Ô tô con
36E-000.85
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
171
|
11-10-2026 06:47
|
Ô tô con
36A-491.96
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
172
|
11-10-2026 08:15
|
Ô tô con
36A-338.63
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
173
|
11-10-2026 09:01
|
Ô tô con
36A-409.39
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
174
|
11-10-2026 09:11
|
Ô tô con
36B-529.41
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
175
|
11-10-2026 11:27
|
Ô tô con
36A-531.89
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
176
|
11-10-2026 11:27
|
Ô tô con
36A-587.78
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
177
|
11-10-2026 12:26
|
Ô tô con
22A-042.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
178
|
11-10-2026 12:55
|
Ô tô con
51K-562.68
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
179
|
11-10-2026 13:09
|
Ô tô con
36A-770.62
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
180
|
11-10-2026 14:06
|
Ô tô con
36A-762.09
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
181
|
11-10-2026 14:28
|
Ô tô con
90C-109.81
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
182
|
11-10-2026 15:19
|
Ô tô con
30F-192.89
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
183
|
11-10-2026 16:01
|
Ô tô con
29E-666.04
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
184
|
11-10-2026 16:13
|
Ô tô con
36A-183.86
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
185
|
11-10-2026 18:38
|
Ô tô con
36A-408.99
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
186
|
11-10-2026 21:01
|
Ô tô con
36A-350.69
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
187
|
11-10-2026 21:13
|
Ô tô con
36A-596.33
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
188
|
11-10-2026 21:35
|
Ô tô con
36A-138.19
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
189
|
11-10-2026 21:56
|
Ô tô con
30E-867.41
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
190
|
02-10-2026 16:38
|
Ô tô con
36C-109.34
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
191
|
03-10-2026 10:43
|
Ô tô con
36C-303.77
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
192
|
03-10-2026 17:33
|
Ô tô con
36C-482.25
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
193
|
04-10-2026 07:41
|
Ô tô con
36K-655.68
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
194
|
04-10-2026 11:48
|
Ô tô con
36C-476.80
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
195
|
04-10-2026 14:52
|
Ô tô con
36C-141.91
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
196
|
05-10-2026 12:03
|
Ô tô con
36K-363.05
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
197
|
05-10-2026 18:21
|
Ô tô con
29KT-111.99
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
198
|
06-10-2026 15:19
|
Ô tô con
29V-3197
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
199
|
07-10-2026 09:51
|
Ô tô con
36K-584.30
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
200
|
07-10-2026 11:12
|
Ô tô con
15C-086.73
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
201
|
07-10-2026 23:16
|
Ô tô con
36R-026.09
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
202
|
08-10-2026 10:14
|
Ô tô con
36B-417.07
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
203
|
08-10-2026 16:34
|
Ô tô con
36C-474.01
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
204
|
10-10-2026 14:43
|
Ô tô con
36C-146.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
205
|
10-10-2026 16:15
|
Ô tô con
36C-321.73
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
206
|
01-10-2026 06:05
|
Mô tô (Xe máy)
18D1-038.26
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
207
|
01-10-2026 06:07
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-491.08
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
208
|
01-10-2026 06:09
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-792.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
209
|
01-10-2026 06:09
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-792.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
210
|
01-10-2026 06:20
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-595.36
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
211
|
01-10-2026 21:14
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-551.72
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
23826.7.7.c.01 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
212
|
01-10-2026 21:14
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-551.72
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
213
|
02-10-2026 02:06
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-232.51
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
214
|
03-10-2026 22:58
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-560.20
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
215
|
03-10-2026 22:58
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-560.20
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
216
|
03-10-2026 23:08
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-905.59
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
217
|
04-10-2026 00:20
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-232.82
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
218
|
04-10-2026 05:58
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-490.34
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
219
|
04-10-2026 05:58
|
Mô tô (Xe máy)
36AA-270.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
220
|
04-10-2026 06:15
|
Mô tô (Xe máy)
36B2-734.36
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
221
|
04-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-002.77
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
222
|
04-10-2026 09:01
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-765.36
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
223
|
05-10-2026 06:25
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-192.63
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
224
|
05-10-2026 06:26
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-358.82
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
225
|
05-10-2026 09:28
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-403.49
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
226
|
05-10-2026 21:36
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-919.65
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
227
|
05-10-2026 21:36
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-919.65
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
228
|
05-10-2026 21:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-955.14
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
229
|
05-10-2026 21:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-955.14
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
230
|
05-10-2026 21:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-955.14
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở theo 02 người trên xe
|
231
|
06-10-2026 06:12
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-121.22
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
232
|
06-10-2026 06:14
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-374.72
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
233
|
06-10-2026 06:15
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-694.90
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
234
|
06-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-043.56
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
235
|
06-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-043.56
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
236
|
06-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-975.29
|
Ngã tư Đại lộ Lê Lợi – Siêu thị Big C., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
237
|
06-10-2026 06:20
|
Mô tô (Xe máy)
36AA-301.90
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
238
|
06-10-2026 08:03
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-583.35
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
239
|
06-10-2026 08:04
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-396.73
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
240
|
06-10-2026 08:21
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-887.52
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
241
|
07-10-2026 05:57
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-620.86
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
242
|
07-10-2026 05:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-491.08
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
243
|
07-10-2026 06:02
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-669.56
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
244
|
07-10-2026 06:18
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-764.84
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
245
|
07-10-2026 06:24
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-558.74
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
246
|
07-10-2026 06:26
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-463.28
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
247
|
08-10-2026 11:35
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-724.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
248
|
08-10-2026 11:36
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-264.69
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
249
|
09-10-2026 05:33
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-693.67
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
250
|
09-10-2026 05:50
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-363.54
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
251
|
09-10-2026 05:55
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-231.47
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
252
|
09-10-2026 17:08
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-172.09
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
253
|
09-10-2026 17:11
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-771.32
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
254
|
09-10-2026 18:38
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-312.47
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
255
|
10-10-2026 06:37
|
Mô tô (Xe máy)
36B2-257.10
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
256
|
10-10-2026 12:37
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-682.07
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
257
|
10-10-2026 12:39
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-279.53
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
258
|
10-10-2026 12:44
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-786.68
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
259
|
10-10-2026 13:05
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-322.18
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
260
|
10-10-2026 13:07
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-399.52
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
261
|
10-10-2026 13:21
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-687.37
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
262
|
10-10-2026 13:22
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-995.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
263
|
10-10-2026 13:26
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-657.86
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
264
|
10-10-2026 13:29
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-537.74
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
265
|
11-10-2026 02:19
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-456.62
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
266
|
11-10-2026 02:19
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-456.62
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
267
|
11-10-2026 05:53
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-655.44
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
268
|
11-10-2026 05:59
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-696.47
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
269
|
11-10-2026 06:09
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-374.72
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
270
|
11-10-2026 06:10
|
Mô tô (Xe máy)
36P6-3318
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
271
|
11-10-2026 06:13
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-682.27
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
272
|
11-10-2026 06:20
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-172.25
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
273
|
11-10-2026 06:26
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-741.56
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
274
|
11-10-2026 06:36
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-459.04
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
275
|
11-10-2026 06:56
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-940.79
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
276
|
11-10-2026 06:56
|
Mô tô (Xe máy)
36E1-335.62
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
277
|
11-10-2026 06:58
|
Mô tô (Xe máy)
36E1-335.62
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
278
|
11-10-2026 14:41
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ8-209.16
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
279
|
11-10-2026 14:42
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-622.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
280
|
11-10-2026 14:48
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-583.54
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
281
|
11-10-2026 14:48
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-583.54
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở theo 02 người trên xe
|
282
|
11-10-2026 14:49
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-044.90
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
1. Tuyến Quốc lộ 1: 41 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36H-235.48
|
19-09-2026 15:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-109.87
|
19-09-2026 15:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|3.
|
36C-175.29
|
19-09-2026 15:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-933.33
|
19-09-2026 16:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-463.83
|
19-09-2026 16:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-607.73
|
19-09-2026 16:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-476.57
|
21-09-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-641.26
|
21-09-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-096.15
|
21-09-2026 10:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37F187746
|
21-09-2026 11:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-301.57
|
21-09-2026 11:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-228.23
|
21-09-2026 11:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-095.75
|
21-09-2026 12:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-257.55
|
21-09-2026 12:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-142.89
|
21-09-2026 12:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-279.39
|
24-09-2026 14:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-866.22
|
24-09-2026 15:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36AE-127.29
|
25-09-2026 14:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89C-231.72
|
25-09-2026 15:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19A-753.23
|
25-09-2026 15:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-479.60
|
25-09-2026 15:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29A-350.29
|
26-09-2026 14:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-003.21
|
26-09-2026 14:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
17C-144.44
|
26-09-2026 14:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-077.19
|
26-09-2026 14:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-386.98
|
26-09-2026 15:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-655.91
|
28-09-2026 15:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36R-299.20
|
28-09-2026 16:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36AA68734
|
28-09-2026 16:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B588471
|
28-09-2026 16:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-976.01
|
28-09-2026 16:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-073.12
|
29-09-2026 09:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-477.48
|
29-09-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36BK-082.65
|
29-09-2026 14:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
|
36B7-940.15
|
29-09-2026 15:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B4-804.03
|
29-09-2026 15:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
|
36K-974.49
|
29-09-2026 15:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-415.33
|
30-09-2026 11:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-863.37
|
30-09-2026 12:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-453.82
|
30-09-2026 12:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-032.03
|
30-09-2026 12:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2. Tuyến Quốc lộ 10: 14 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian
vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|1.
|
30K-509.25
|
19-09-2026 10:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
|
36K-172.75
|
19-09-2026 11:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-889.46
|
24-09-2026 09:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
51H-640.81
|
24-09-2026 09:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-394.42
|
24-09-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-968.23
|
26-09-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
34E-010.04
|
26-09-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-177.41
|
26-09-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-378.34
|
26-09-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-161.96
|
26-09-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-287.09
|
26-09-2026 11:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18A-104.48
|
26-09-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-112.95
|
26-09-2026 11:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-078.76
|
26-09-2026 11:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 75 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian
vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|1.
|
36A-288.61
|
21-09-2026 08:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|2.
|
89A-954.97
|
21-09-2026 08:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|3.
|
36K-009.41
|
21-09-2026 08:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|4.
|
36K-601.42
|
21-09-2026 09:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5.
|
14K-154.02
|
21-09-2026 09:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|6.
|
36A-630.61
|
21-09-2026 09:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-498.72
|
21-09-2026 09:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30D-252.55
|
21-09-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-696.52
|
21-09-2026 10:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-003.27
|
21-09-2026 10:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89A-621.30
|
23-09-2026 07:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30L-827.88
|
23-09-2026 08:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-138.58
|
23-09-2026 08:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-427.66
|
23-09-2026 08:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-631.04
|
23-09-2026 08:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-258.62
|
23-09-2026 08:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-992.14
|
23-09-2026 09:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-09560.
|
23-09-2026 09:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-748.26
|
23-09-2026 09:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-934.19
|
23-09-2026 10:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-198.69
|
23-09-2026 10:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
73C-139.10
|
23-09-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-886.57
|
23-09-2026 11:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36E-010.36
|
23-09-2026 11:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30H-858.47
|
28-09-2026 07:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-475.79
|
28-09-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-382.07
|
28-09-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
98H-077.27
|
28-09-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
18H-015.09
|
28-09-2026 08:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-529.07
|
28-09-2026 08:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-820.64
|
28-09-2026 08:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-472.52
|
28-09-2026 08:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
15LD-01622
|
28-09-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-298.12
|
28-09-2026 08:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-077.53
|
28-09-2026 08:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-487.55
|
28-09-2026 08:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-119.80
|
28-09-2026 08:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-795.15
|
28-09-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-817.26
|
28-09-2026 08:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-913.94
|
28-09-2026 08:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37RM01706
|
28-09-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-044.54
|
28-09-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-653.92
|
28-09-2026 09:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
34A-087.48
|
28-09-2026 09:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-312.92
|
29-09-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-107.45
|
29-09-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-950.94
|
29-09-2026 09:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-454.01
|
29-09-2026 09:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29K-234.56
|
29-09-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-487.35
|
29-09-2026 10:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-87623.
|
29-09-2026 10:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-847.78
|
29-09-2026 10:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30M-204.35
|
29-09-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-523.43
|
29-09-2026 10:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-146.07
|
29-09-2026 11:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19A-559.99
|
29-09-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-460.12
|
29-09-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-116.92
|
29-09-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-139.32
|
29-09-2026 11:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-072.06
|
30-09-2026 07:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-560.97
|
30-09-2026 07:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
99A-506.84
|
30-09-2026 07:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-296.38
|
30-09-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-571.51
|
30-09-2026 07:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-977.08
|
30-09-2026 07:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
14C-401.75
|
30-09-2026 07:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-466.92
|
30-09-2026 08:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-480.85
|
30-09-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
73C-139.10
|
30-09-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19H-160.36
|
30-09-2026 09:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-054.87
|
30-09-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-397.09
|
30-09-2026 09:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-074.32
|
30-09-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
98A-184.78
|
30-09-2026 09:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-437.27
|
30-09-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4. Tuyến Quốc lộ 47B: 21 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36H-229.12
|
23-09-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-207.12
|
23-09-2026 08:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30P-6664
|
23-09-2026 08:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-318.45
|
23-09-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-499.92
|
23-09-2026 09:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-697.28
|
23-09-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-613.33
|
23-09-2026 10:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-853.12
|
23-09-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-150.70
|
23-09-2026 14:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-366.95
|
23-09-2026 14:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-870.80
|
23-09-2026 14:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-723.95
|
23-09-2026 14:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-224.21
|
23-09-2026 15:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-104.65
|
23-09-2026 15:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-234.04
|
23-09-2026 15:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-464.45
|
23-09-2026 15:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30E-512.03
|
23-09-2026 15:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-441.46
|
23-09-2026 15:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-342.08
|
23-09-2026 15:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-104.96
|
23-09-2026 16:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
21A-146.86
|
23-09-2026 16:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
5. Tuyến Quốc lộ 47: 3 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
30G-905.02
|
24-09-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-541.31
|
24-09-2026 10:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-541.48
|
24-09-2026 10:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
6. Tuyến Quốc lộ 45: 32 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36B-397.97
|
22-09-2026 08:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29C-059.14
|
22-09-2026 09:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-944.42
|
22-09-2026 09:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-108.00
|
22-09-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-041.94
|
22-09-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30S1113
|
22-09-2026 09:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-430.16
|
22-09-2026 09:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-027.61
|
22-09-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-200.03
|
22-09-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30E-471.89
|
22-09-2026 10:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-226.34
|
25-09-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-583.31
|
25-09-2026 09:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-001.40
|
25-09-2026 10:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-291.74
|
25-09-2026 10:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-458.71
|
25-09-2026 11:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-068.48
|
25-09-2026 11:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-068.86
|
25-09-2026 11:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-797.81
|
22-09-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-444.29
|
22-09-2026 08:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-026.45
|
22-09-2026 08:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-463.45
|
22-09-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-547.17
|
22-09-2026 08:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-428.43
|
22-09-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-167.61
|
22-09-2026 09:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-376.83
|
22-09-2026 10:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-104.56
|
22-09-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-753.24
|
22-09-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-647.48
|
22-09-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
51M-162.11
|
22-09-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-365.25
|
22-09-2026 15:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-471.24
|
22-09-2026 15:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-603.91
|
23-09-2026 10:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-507.44
|
22-09-2026 15:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
7. Tuyến Quốc lộ 15: 33 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36C-510.11
|
23-09-2026 08:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-554.61
|
23-09-2026 09:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-544.46
|
23-09-2026 09:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-276.45
|
23-09-2026 09:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-105.44
|
23-09-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-209.41
|
23-09-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-623.15
|
23-09-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-163.42
|
23-09-2026 10:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-239.90
|
23-09-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-724.61
|
23-09-2026 10:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-214.19
|
23-09-2026 11:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37B-161.64
|
24-09-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-293.85
|
24-09-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-771.57
|
24-09-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-273.91
|
24-09-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-213.40
|
24-09-2026 10:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-682.06
|
24-09-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-117.28
|
24-09-2026 10:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15C-083.02
|
24-09-2026 10:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
27C-008.31
|
24-09-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-634.82
|
24-09-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-614.86
|
24-09-2026 11:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
37K-734.06
|
24-09-2026 11:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-867.65
|
24-09-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
89B-225.99
|
24-09-2026 11:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-818.84
|
24-09-2026 11:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-455.08
|
24-09-2026 11:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36N-2263
|
24-09-2026 11:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-148.67
|
24-09-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19A-863.70
|
25-09-2026 08:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-359.59
|
25-09-2026 08:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-288.06
|
25-09-2026 08:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-605.78
|
25-09-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
8. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 45 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36K-115.83
|
21-09-2026 09:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
15K-693.05
|
21-09-2026 10:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-092.89
|
21-09-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-176.23
|
21-09-2026 11:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-185.75
|
21-09-2026 11:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
65H-039.70
|
22-09-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-802.45
|
22-09-2026 11:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-660.26
|
22-09-2026 13:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-118.40
|
23-09-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-877.20
|
23-09-2026 10:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89A-840.09
|
23-09-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-593.24
|
25-09-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
88A-531.49
|
25-09-2026 09:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-132.92
|
25-09-2026 09:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-553.64
|
25-09-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29C-099.24
|
25-09-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-351.21
|
25-09-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-816.92
|
25-09-2026 09:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-978.38
|
25-09-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
15H-124.14
|
25-09-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37K-240.01
|
25-09-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-268.83
|
25-09-2026 10:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-526.74
|
25-09-2026 14:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-243.65
|
26-09-2026 08:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-195.28
|
26-09-2026 09:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-525.34
|
26-09-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-403.18
|
30-09-2026 10:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-492.24
|
30-09-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-066.90
|
30-09-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35C-153.72
|
30-09-2026 11:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-097.35
|
30-09-2026 11:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-558.55
|
30-09-2026 11:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-167.24
|
30-09-2026 11:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-367.29
|
30-09-2026 11:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29H-494.84
|
30-09-2026 11:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-415.52
|
30-09-2026 12:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-401.35
|
30-09-2026 12:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19N5596
|
30-09-2026 15:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-483.75
|
30-09-2026 15:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-023.51
|
30-09-2026 15:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-487.67
|
30-09-2026 15:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
88A-393.56
|
30-09-2026 15:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18F-001.46
|
30-09-2026 16:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-043.42
|
30-09-2026 16:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-198.92
|
30-09-2026 16:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin phạt nguội hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.
Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi
Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm
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