CTCK điểm tên loạt "siêu cổ phiếu" tiềm năng với biên lãi gộp tăng trưởng liên tục

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Mirae Asset dựa trên kết quả kinh doanh Q3/2025 để tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng. Các tiêu chí dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt theo phương pháp SEPA của Mark Minervini, và phương pháp đầu tư Canslim của William O’neil.

Dựa trên kết quả chọn lọc, các nhóm ngành như Bảo hiểm, Điện, Thực phẩm vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Đặc biệt, Quy hoạch Điện 8 điều chỉnh và Luật Điện lực (sửa đổi) hướng đến xây dựng một thị trường phát điện cạnh tranh hơn. Nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến tăng trưởng trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP 10%/năm.

Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn. Xây dựng (HHV, VCG), Đá xây dựng (KSB, DHA) có triển vọng tốt khi đầu tư công tiếp tục là điểm sáng khi giải ngân kỳ vọng được đẩy mạnh vào cuối năm, tính đến hết tháng 10/2025 mới đạt 51% kế hoạch.

Trong giai đoạn 2026– 2030, các dự án trọng điểm như đường sắt Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai, đường sắt Bắc – Nam, cao tốc Bắc – Nam mở rộng và đường vành đai 3–4 TP.HCM, … sẽ tạo dư địa backlog lớn cho các doanh nghiệp xây lắp, vật liệu xây dựng củng cố triển vọng tăng trưởng trong trung hạn.

Bất động sản (KDH, NLG) cũng có tiềm năng khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, cùng với việc các dự án dần tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực từ đầu năm 2025 tiếp thêm động lực cho sự hồi phục.

Nhựa xây dựng (BMP, NTP) với giá hạt nhựa PVC duy trì ở mức thấp, hiện ở vùng đáy từ 2016. Kỳ vọng với sự hồi phục và tăng trưởng của ngành bất động sản và đầu tư công, ngành nhựa xây dựng (ống nhựa, vật liệu nhựa xây dựng) được hưởng lợi với cầu ổn định từ các dự án hạ tầng, nhà ở, đồng thời biên lợi nhuận doanh nghiệp được cải thiện nhờ chi phí nguyên liệu thấp.

Cao su (PHR, DPR, TRC): Nguồn cung toàn cầu thiếu hụt cùng với giá bán cao su duy trì ở mức cao, giá bình quân cao su xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt 1.758 USD mỗi tấn, tăng 7,4% YoY.

Chứng khoán (VIX, CTS, SHS) cũng được đánh giá cao khi tháng 10/2025, hơn 310.000 tài khoản mới được mở – mức tăng mạnh nhất trong 14 tháng – đưa tổng số tài khoản lên 11,3 triệu (11% dân số). Triển vọng nâng hạng thị trường, cùng việc các công ty chứng khoán tăng vốn để mở rộng cho vay margin, tạo động lực phát triển cho ngành. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất thấp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển từ kênh tiết kiệm sang chứng khoán.

Mirae Asset đã chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm trước đó để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời phải thỏa mãn tiêu chí về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu phải có mức thanh khoản nhất định.

Mirae Asset lọc ra 18 cổ phiếu nhóm "Super" - "siêu cổ phiếu" với điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 3/2025 lớn hơn biên LNG quý 2/2025 và cùng lớn hơn biên LNG năm 2024. Trong đó, có thể kể tới là các doanh nghiệp thuộc nhóm bảo hiểm (BVH, MIG, PVI), bất động sản (KBC); chứng khoán VIX và Ngân hàng SHB,...

Ngoài ra, đội ngũ phân tích cũng đưa ra danh sách 10 cổ phiếu "Good" - tốt với điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 3/2025 lớn hơn biên LNG quý 2/2025, gồm KDH, NLG, KSB, VEA, CTS, SHS,…