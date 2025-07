CTCK dự báo VN-Index có thể đạt 1.400 điểm ngay trong tháng 7

Nối tiếp đà tăng điểm tích cực của tháng 5, VN-Index đã ghi nhận mức tăng 43,47 điểm (+3,26%) kể từ đầu tháng 6, qua đó đóng cửa phiên 30/6 tại mốc 1.376 điểm.

Báo cáo mới đây của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt (VFS) chỉ rõ, các cổ phiếu trụ luân phiên tăng điểm đã tạo động lực cho thị trường vượt qua vùng kháng cự mạnh 1.350 điểm để củng cố xu thế tăng giá ngắn hạn.

Động lực tăng giá của thị trường chủ yếu đến từ nhóm VN30 khi tăng 3,78%. Trong tháng 6, đà dẫn dắt đã không còn phụ thuộc quá nhiều vào 2 cổ phiếu họ Vin là VIC và VHM. Thay vào đó, dòng tiền xoay trụ sang các cổ phiếu khác như TCB, CTG, MSN…

Xét theo nhóm ngành, hóa chất và dầu khí là những nhóm thu hút dòng tiền tích cực nhất khi tăng trung bình trên 5%. Trong đó, nhiều cổ phiếu ghi nhận hiệu suất vượt trội so với thị trường như OIL, PLX, PVS, DDV, PHR… tăng trên 10%. Thôn tin hỗ trợ cho các nhóm này đến từ giá phân bón và dầu khí tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng luân chuyển giữa các nhóm ngân hàng, bất động sản. bán lẻ, chứng khoán…

Về thanh khoản thị trường, giá trị giao dịch trung bình 1 phiên trong tháng 6 đạt 17.100 tỷ đồng, thấp hơn 4% so với tháng trước. Trong đó, phần lớn các phiên giao dịch ghi nhận thanh khoản thấp hơn so với mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy mặc dù lực bán không quá lớn nhưng dòng tiền cũng chỉ tham gia có chọn lọc do thiếu thông tin hỗ trợ.

VN-Index duy trì trạng thái tích cực

Đội ngũ phân tích VFS cho rằng: " Với việc chinh phục thành công kháng cự 1.350 điểm, xu thế tăng giá ngắn hạn của thị trường đã được củng cố" . Thêm vào đó, tháng 7 sẽ có nhiều sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường. Đáng chú ý là việc Mỹ có thể chính thức công bố mức thuế đối ứng, cũng như bức tranh KQKD Q2 dần được lộ diện.

Bên cạnh đó, mặc dù chỉ số DXY duy trì đà giảm nhưng tỷ giá USD/VND vẫn neo ở mức cao khiến NHNN có động thái hút tiền trở lại thông qua tín phiếu sau 4 tháng tạm dừng. Do vậy, thị trường có thể biến động mạnh trong tháng 7 và dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa để tìm đến những cổ phiếu có triển vọng KQKD khả quan.

Theo dữ liệu quá khứ, trong 10 năm gần đây, VN-Index đã ghi nhận 7 năm tăng điểm trong tháng 7. Do vậy, kỳ vọng thị trường sẽ duy trì trạng thái tích cực. VFS đưa ra 2 kịch bản cho thị trường chứng khoán: 

Kịch bản 1: Lực cầu cải thiện tích cực, VN-Index hướng lên vùng 1.400 điểm và tích lũy trước khi hướng đến vùng điểm số cao hơn. Nhà đầu tư có thể tham gia giải ngân ở những cổ phiếu xuất hiện tín hiệu tiếp diễn xu thế tăng giá hoặc bứt phá khỏi vùng nền tích lũy với khối lượng lớn.

Kịch bản 2: Áp lực bán ở vùng giá cao được đẩy mạnh, VN-Index quay lại dao động trong biên 1.310 - 1.370 điểm. Nhà đầu tư có thể giao dịch trong biên (mua ở biên dưới và chờ bán ở biên trên) cho hoạt động lướt sóng ngắn hạn

"Nhà đầu tư có thể tham gia giải ngân ở những cổ phiếu xuất hiện tín hiệu tiếp diễn xu thế tăng giá hoặc bứt phá khỏi vùng nền tích lũy", VFS nêu rõ.