CTCK gọi tên loạt cơ hội đầu tư hấp dẫn trong giai đoạn cuối năm

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Mirae Asset chỉ ra rằng P/E VN-Index hiện ở mức 14,8 lần tương đương trung bình 5 năm. Trong khi đó, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu cải thiện, đặc biệt ở các nhóm ngành hưởng lợi từ việc tăng trưởng kinh tế và đầu tư công.

"Sự kết hợp giữa mặt bằng định giá hợp lý và triển vọng lợi nhuận tích cực trong năm 2025 cho thấy VN-Index vẫn còn vùng định giá hấp dẫn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thêm dòng tiền đầu tư trong bối cảnh môi trường vĩ mô và thanh khoản đang dần cải thiện", MASVN nêu rõ.

Theo Mirae Asset, một chỉ số trong đầu tư đánh giá hiệu suất điều chỉnh rủi ro, giúp nhà đầu tư không chỉ tập trung vào tăng trưởng giá cổ phiếu mà còn xem xét mức độ rủi ro kèm theo là Sharpe Ratio . Chỉ số này tính toán dựa trên chênh lệch lợi nhuận kỳ vọng của danh mục và lãi suất phi rủi ro, chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Sharpe Ratio dương (>0) là tốt, và càng cao càng hiệu quả, trong khi chỉ số âm có thể cho thấy rủi ro quá lớn.

Danh mục đầu tư dưới đây của MASVN dựa trên bộ lọc Sharpe Ratio – tiêu chí then chốt để đo lường hiệu quả giữa lợi nhuận và mức độ rủi ro. Bên cạnh đó, danh mục còn kết hợp kết quả kinh doanh 6 tháng 2025, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc và triển vọng tăng trưởng bền vững.

Các cổ phiếu được lựa chọn trên các tiêu chí như doanh nghiệp có vốn hóa trên 5.000 tỷ đồng với khối lượng giao dịch trung bình cao hơn 100.000 cổ phiếu, đảm bảo tính thanh khoản.

Về mức độ kiểm soát rủi ro, Sharpe Ratio của danh mục phải ở mức dương, phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận tốt so với mức rủi ro phải chịu. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của cổ phiếu trong danh mục cao hơn ROE của VN-Index, chứng tỏ khả năng sinh lời cao và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong 6 tháng 2025 phải ghi nhận mức tăng trưởng dương, đảm bảo sự ổn định và sức khỏe tài chính tốt.

Dưới đây là danh mục 29 mã cổ phiếu được MASVN xây dựng:﻿

Qua sàng lọc, nhóm phân tích Mirae Asset nhận thấy nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong danh mục nhờ khả năng duy trì mức tăng trưởng giá ổn định. Với quy mô vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao, nhóm này được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách tiền tệ nới lỏng và các gói hỗ trợ kinh tế, qua đó củng cố vai trò dẫn dắt thị trường trong nửa cuối năm 2025.

Danh mục cũng tập trung vào các ngành hưởng lợi từ kích cầu nội địa như bán lẻ, phần mềm, điện – nước, hóa chất, thực phẩm, xây dựng và vật liệu xây dựng . Các ngành này được hỗ trợ bởi sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, xu hướng số hóa, cũng như các dự án đầu tư công quy mô lớn đang được Chính phủ thúc đẩy.

Đặc biệt, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng được kỳ vọng tăng tốc mạnh hơn trong nửa cuối năm, nhờ tiến độ bàn giao và giải ngân được đẩy mạnh hơn, tạo động lực tăng trưởng cho ngành. Song song đó, nhóm chứng khoán cũng nổi bật nhờ triển vọng nâng hạng thị trường, vốn đang được Chính phủ quyết liệt thúc đẩy, tạo động lực thu hút dòng vốn trong và ngoài nước.