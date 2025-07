CTCP Damsan lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2025 tăng đột biến

Mặc dù trong bối cảnh chung của ngành xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận mức sụt giảm nhẹ về sản lượng xuất khẩu, chỉ đạt 929,8 tấn (giảm khoảng 4% so với cùng kỳ) (1), Công ty Cổ phần Damsan vẫn gây bất ngờ khi công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ, theo đó doanh thu hợp nhất của Công ty Damsan quý 2/2025 đạt 446 tỷ đồng, tăng 13,81%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty Damsan đạt mức 32 tỷ đồng , tăng 387,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngày 28/7/2025, Công ty Damsan đã công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2025. Cụ thể trong quý 2/2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu hợp nhất 446 tỷ đồng, tăng 13,81% so với cùng kỳ, trong khi đó với nỗ lực duy trì nguồn hàng đầu vào ổn định, giá vốn hàng bán của Công ty Damsan chỉ tăng 2,36% đạt giá trị khoảng 375 tỷ đồng. Nhờ đó trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty Damsan đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu hợp nhất lũy kế đạt 802 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 46 tỷ đồng (tăng 208% so với cùng kỳ năm ngoái). Theo thông tin từ doanh nghiệp cho biết, lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Damsan ghi nhận tổng sản lượng sản xuất đạt 4.344 tấn, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu đạt 412 tỷ đồng, tương ứng đạt 98% và 125% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty Damsan ghi nhận doanh thu về cho thuê cơ sở hạ tầng đạt 50,7 tỷ đồng. Đồng thời Công ty đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ xin cấp phép xây dựng cụm công nghiệp Ninh An với tổng mức đầu tư 872,8 tỷ đồng, dự kiến Công ty sẽ triển khai trong Quý III/2025.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu ADS của Dệt sợi Damsan từ đầu năm 2025 đến nay (Nguồn: TradingView)

(1) Cục hải quan Việt Nam, Xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2025 (https://files.customs.gov.vn/CustomsCMS/TONG_CUC/2025/7/7/2025-t6-2x(vn-sb).pdf)