Cụ bà 106 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và có làn da rạng rỡ nhờ bí quyết "3 KHÔNG" bác sĩ cũng phải khen

Khi bước sang tuổi 80 hay 90 và 100, nhiều người coi đó là một kỳ tích, nhưng với cụ bà Ding Guijuan (Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc), con số 106 tuổi dường như chỉ là một cột mốc trên hành trình sống lâu đầy năng lượng. Trong một buổi trò chuyện với phóng viên tờ báo Ninh Ba buổi tối (Ningbo Evening News) cuối tháng 4/2026, cụ bà đã khiến tất cả những người có mặt ngạc nhiên bởi giọng nói khỏe khoắn, làn da rạng rỡ hơn rất nhiều so với tuổi và sự hào sảng, vui vẻ. Cụ tự tay lấy kẹo ra chia cho từng người, trìu mến chúc: "Ai ăn kẹo này sẽ sống lâu và khỏe mạnh nhé!".

Điều khiến giới y học kinh ngạc không phải là tuổi thọ của cụ, mà là việc cụ ở tuổi ấy nhưng lại hoàn toàn không mắc các bệnh lý nền phổ biến như cao huyết áp, đường huyết cao hay cholesterol cao. Cụ minh mẫn và tinh thần cũng rất lạc quan. Bí quyết sống lâu, khỏe mạnh của cụ bà 106 tuổi này không nằm ở những thực phẩm chức năng đắt đỏ hay vận động miệt mai, mà lại đến từ triết lý sống "3 KHÔNG" cực kỳ đơn giản nhưng lại chứa đựng những giá trị y khoa sâu sắc, các bác sĩ cũng phải khen:

1. Không lạm dụng mỹ phẩm

Làn da của cụ Đinh (tạm dịch) ở tuổi 106 vẫn sạch sẽ, rạng rỡ và hầu như không có khuyết điểm dù cụ chưa bao giờ sử dụng bất kỳ loại kem dưỡng hay quy trình chăm sóc da đa tầng nào. Cụ chia sẻ bí quyết sống lâu và đẹp lão đơn giản là chỉ làm sạch da nhẹ nhàng vào mỗi sáng và tối.

Theo các chuyên gia da liễu, việc không can thiệp hóa chất giúp bảo vệ lớp sừng và màng axit tự nhiên, giữ cho cấu trúc Collagen không bị đứt gãy. Thay vì lạm dụng mỹ phẩm, cụ tập trung vào việc dưỡng ẩm tự nhiên từ bên trong, giúp làn da duy trì khả năng tự phục hồi trước tác động của thời gian. Cụ cũng tiết lộ mình đặc biệt chú trọng chống nắng, ngủ đủ giấc.

2. Không ăn thức ăn thừa, kiên quyết ưu tiên thực phẩm tươi sống mỗi ngày

Khi tìm hiểu về thói quen giúp sống lâu của cụ Đinh, nhiều người ngỡ ngàng khi biết cụ tuyệt đối không bao giờ chạm vào thức ăn thừa, nhất là nếu đã bảo quản quá 8 tiếng. Cụ quan niệm thực phẩm tươi mới là nguồn nhựa sống tinh khiết nhất, ừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Khoa học đã chứng minh, thức ăn để qua đêm không chỉ khiến vi khuẩn phát triển mà còn làm nồng độ Nitrit tăng cao, dễ gây ngộ độc và nguy cơ ung thư. Việc duy trì thói quen này giúp cụ nạp trọn vẹn các chất chống oxy hóa và vitamin từ thực phẩm, giúp hệ tiêu hóa và gan luôn khỏe mạnh, không bị quá tải bởi độc tố tích tụ.

3. Không thức khuya, thuận theo nhịp sinh học của đất trời

Suốt nhiều thập kỷ qua, cụ bà này luôn duy trì thói quen đi ngủ sớm. Hồi trẻ, bà không bao giờ ngủ sau 11 giờ khuya, còn khi đã có tuổi, cụ bà sẽ lên giường đi ngủ từ 8 giờ tối. Cụ tin rằng muốn sống lâu, con người phải nương tựa vào nhịp điệu của tự nhiên: làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn.

Việc ngủ sớm và để cơ thể nghỉ ngơi trong khoảng "thời gian vàng" từ 23 giờ đến 3 giờ sáng giúp cơ thể tái tạo hệ thần kinh, điều chỉnh nồng độ Cortisol (hormone căng thẳng) và tăng cường melatonin. Đây chính là chìa khóa giúp cụ luôn minh mẫn, giữ được trí nhớ tuyệt vời và tâm thế bình thản dù đã sống qua hơn một thế kỷ.

Đương nhiên, "3 KHÔNG" này là chính nhưng chưa đủ để để tạo nên cơ thể khỏe mạnh, tinh thành sảng khoái, sống lâu và sống khỏe của cụ Đinh. Cụ tiết tộ, có những cái cần tránh thì cũng có những cái nhất định phải làm. Ví dụ như cụ luôn tuân thủ chế độ ăn thanh đạm, hạn chế rượu bia, vận động đều đặn, cố gắng không tức giận. Những bí quyết này nghe thì đơn giản nhưng để duy trì trong hàng chục năm dài như cụ thì lại không hề dễ. Điều quan trọng là chúng ta càng bắt đầu sớm thì càng tốt!