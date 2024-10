Cụ bà người Nhật 93 tuổi nhưng tuổi sinh học chỉ 36, tuổi mạch máu mới đôi mươi: Bí quyết không có gì nhiều, nằm gọn trong 3 điều

Theo truyền thông Nhật Bản, bà Hide Sato, 93 tuổi, đã trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ và kiểm tra trao đổi chất cơ bản tại Sở Y tế tỉnh Iwate, Nhật Bản vào năm ngoái. Thật bất ngờ, kết quả khiến ai cũng vô cùng ngạc nhiên. Khi đó, bà Hide Sato cao 163cm, nặng 63,5kg, có chỉ số khối cơ thể (BMI) là 23,9 và tỷ lệ mỡ trong cơ thể là 25%.

Khi quy đổi ra, đó là cơ thể của một phụ nữ khỏe mạnh ở độ tuổi 30. Kết quả thậm chí còn khiến các bác sĩ nghi ngờ rằng máy bị trục trặc. Phải đến nhiều lần kiểm tra lại, kết quả mới được xác nhận là chính xác. Theo đó, tuổi sinh học của cơ thể bà Hide Sato mới chỉ 36 tuổi, mạch máu của bà thậm chí còn trẻ hơn ở độ tuổi 20.

Chia sẻ về bí quyết của mình, bà Hide Sato nói cũng không có gì nhiều, chủ yếu bà luôn thực hiện 3 điều này trong suốt cuộc đời của mình.

1. Quy luật cuộc sống, bắt đầu từ việc tập thể dục hàng ngày

Được biết, ngày nào bà Sato cũng dậy đúng giờ vào lúc 6 giờ để tập thể dục theo hướng dẫn của đài phát thanh, dù mưa hay nắng. Sau bữa trưa, bà sẽ dùng máy may để sửa quần áo, may con rối và các đồ thủ công khác hoặc đọc tạp chí. Khoảng 10 giờ tối, bà đi tắm, đá chân 500 lần và đi ngủ lúc 11 giờ. Đồng thời, bà Sato không tập môn thể dục cụ thể nào nhưng vì sống ở tầng 2 nên bà sẽ cố gắng đi cầu thang bộ khi về nhà. Ngoài ra, thỉnh thoảng bà cũng sẽ đi dạo gần nhà.

Về thói quen ăn uống, bà Sato thường tự nấu ba bữa một ngày và ra ngoài mua nguyên liệu một tuần hai lần. Bà thường lấy protein từ cá, thịt, natto và các thực phẩm khác, đồng thời ăn nhiều rau. Ngoài ra, bà uống trà thường xuyên hơn cà phê và ăn trái cây mỗi ngày. Bà cũng uống rượu hoặc ăn các món tráng miệng như kem. Bà không thích ăn đồ chiên rán và tránh ăn súp khi đi ăn ngoài. Gần đây bà đã thử mì ly lần đầu tiên trong đời nhưng lại ngại uống nước súp mì vì lo hàm lượng muối quá cao. Bà cũng không ăn thực phẩm chức năng mà chỉ dựa vào chế độ ăn uống để có được chất dinh dưỡng cần thiết.

2. Luôn tò mò và giữ cho bộ não của bạn hoạt động

Dù đã 93 tuổi nhưng bà Sato vẫn thường xuyên đọc báo, tạp chí. Bà tin rằng điều này không chỉ giúp bà tích lũy kiến thức mà nội dung bà đọc còn có thể trở thành câu chuyện khi nói chuyện với bạn bè.

Từ năm 88 tuổi, bà lại nảy sinh sở thích mới đó là sửa đổi quần áo. Bà Sato có gần 10 bộ kimono hiện đại được chính bà tân trang treo trong phòng và bà cũng rất vui khi chia sẻ với bạn bè, tặng kimono cho những người bạn muốn hoặc thậm chí bán chúng trên mạng để kiếm tiền tiêu vặt.

3. Cái nhìn tích cực về cuộc sống

Truyền thông Nhật Bản cho biết trong suốt cuộc phỏng vấn, bà Sato luôn tươi cười nhưng thực tế cuộc đời bà gặp nhiều biến cố. Vì cha mất sớm nên bà đã bán kem trên đường phố cùng các anh chị em khi còn nhỏ. Sống sót sau Thế chiến thứ 2, chứng kiến Tokyo hoang tàn sau chiến tranh và phải dựa vào cháo cỏ để tồn tại, bà Sato cho biết chính vì đã trải qua đủ loại tình huống bi thảm trong cuộc sống nên “tôi mới hiểu được sự quý giá của cuộc sống".

Trong trận động đất ngày 11/3/2011, bà Sato lại mất nhà và thậm chí mất đi 7 người thân. Dù bà 81 tuổi may mắn sống sót nhưng bà cũng rơi vào cảnh suy sụp. May mắn thay, sau đó bà đã vực dậy và bắt đầu may những con rối để trong nhà, trao tặng những nạn nhân cũng đã mất người thân và những người giúp đỡ vùng thiên tai. Đến nay, bà đã tặng hơn 7.000 con rối thủ công.

Bà Hide Sato: “Cách tránh căng thẳng là ngừng hỏi ý kiến người khác”. Bà Sato cũng chia sẻ cách bà đương đầu với áp lực. Bà cho biết mình là người “thực sự không căng thẳng”, và bà hai bí quyết giúp thoát khỏi căng thẳng: 1. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì cho ai mà mong nhận lại điều gì. Khi bạn mong đợi một mức giá, việc không đáp ứng được nó sẽ tạo ra áp lực; 2. Cố gắng nói ra cảm xúc của mình với những người thân thiết và nói ra mọi lo lắng của mình, để không tích tụ nhiều áp lực trong lòng.

Nguồn và ảnh: HK01