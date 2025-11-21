Cứ bảo iPhone là xịn nhất nhưng đây là “bằng chứng” cho thấy điện thoại này chưa thể sánh bằng Android

Dòng iPhone cao cấp luôn chễm chệ trong danh sách những chiếc điện thoại tốt nhất hiện nay, nhờ sở hữu thông số kỹ thuật đỉnh cao, thiết kế sang trọng, camera ấn tượng và phần mềm mượt mà. Tuy nhiên, không có chiếc điện thoại nào là hoàn hảo.

Dưới đây là 5 điểm khiến người dùng đặc biệt "lấn cấn" khi dùng iPhone – những điều mà nếu được sửa đổi, sẽ chẳng còn lý do gì để cân nhắc việc quay lại sử dụng Android, theo Tech Radar

1. Camera tele chưa phải là tốt nhất

Mặc dù iPhone sở hữu hệ thống camera xuất sắc, nhưng camera tele (ống kính zoom) của chúng vẫn chưa thể sánh bằng những đối thủ cạnh tranh sừng sỏ nhất.

Trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, khả năng zoom quang học dừng lại ở mức 4x (hoặc 5x trên một số mẫu cũ hơn). Con số này nhìn chung tương đương với các đối thủ như Samsung Galaxy S25 Ultra hay Google Pixel 10 Pro XL. Tuy nhiên, khi nói đến zoom kỹ thuật số, điện thoại của Apple hoàn toàn lép vế.

Lý do có lẽ nằm ở việc các hãng Android – đặc biệt là Google – đang tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến hơn để hỗ trợ khả năng zoom kỹ thuật số. Kết quả là bạn có thể chụp được những bức ảnh khá nét và dùng tốt ngay cả khi vượt xa phạm vi zoom quang học, điều mà iPhone chưa làm được.

Samsung cũng được đánh giá cao khi trang bị hai tiêu cự cho zoom quang học trên Galaxy S25 Ultra, với cả ống kính 3x và 5x. Điều này không hề có trên bất kỳ chiếc iPhone nào. Apple thường quảng cáo tính năng zoom "đạt chất lượng quang học" (optical-quality) ở các tiêu cự khác, nhưng đây thực chất là một thuật ngữ gây hiểu lầm với kết quả hình ảnh kém hơn hẳn.

2. Tốc độ sạc chậm chạp

Điện thoại Apple thậm chí còn kém cạnh tranh hơn khi xét về công suất sạc. Hay nói đúng hơn, chúng chỉ ngang ngửa với Samsung và Google – hai thương hiệu mà Apple coi là đối thủ chính – nhưng hoàn toàn "hụt hơi" nếu so với các hãng Trung Quốc như OnePlus hay Xiaomi.

Trên iPhone 17 Pro Max, Apple tuyên bố bạn có thể sạc 50% pin trong 20 phút với củ sạc 40W trở lên. Điều này ngụ ý rằng máy chỉ nhận tối đa khoảng 40W, trong khi chiếc OnePlus 15 hỗ trợ sạc lên tới 120W, và Xiaomi 17 Pro Max có thể đạt mức 100W.

Khoảng cách này cũng lớn tương tự đối với sạc không dây. Cả hai thương hiệu Trung Quốc kể trên đều hỗ trợ sạc không dây lên tới 50W, trong khi không có chiếc iPhone nào vượt quá ngưỡng 30W.

Đây là một điểm yếu lớn của iPhone. Là người đề cao tốc độ sạc, đây chính là yếu tố dễ bị cám dỗ chuyển sang phe Android.

3. Không thể chạm vào giữa từ để sửa lỗi

Một điều gây ức chế dai dẳng là việc không thể chạm trực tiếp vào giữa một từ để đặt con trỏ – thao tác bạn thường cần làm khi muốn sửa lỗi chính tả. Thay vào đó, khi chạm vào một từ, con trỏ sẽ tự động nhảy về đầu hoặc cuối từ đó.

Tất nhiên, vẫn có cách để đưa con trỏ vào giữa từ: bạn có thể nhấn giữ vào từ đó rồi kéo kính lúp, hoặc nhấn giữ phím cách (space bar) rồi di ngón tay để điều khiển con trỏ như dùng trackpad (bàn di chuột). Nhưng rõ ràng, không cách nào nhanh và trực quan bằng việc chạm thẳng vào chỗ cần sửa.

Bạn có thể lập luận rằng việc chạm vào giữa từ đôi khi không chính xác và khiến con trỏ nằm sai vị trí. Nhưng từ kinh nghiệm dùng bàn phím Android đa phần thao tác này hoạt động rất ổn. Và nếu có sai sót, bạn vẫn có thể dùng các phương pháp kéo thả như trên để tinh chỉnh.

Thật khó hiểu khi Apple không cung cấp tùy chọn này. Họ hoàn toàn có thể giữ lại các phương pháp cũ và cho phép người dùng tự chọn cách thao tác mà họ thích.

4. Dung lượng pin thấp hơn hầu hết đối thủ

Bên cạnh việc sạc chậm hơn nhiều điện thoại Android, iPhone còn có dung lượng pin thấp hơn.

Công bằng mà nói, Apple đã dần tăng dung lượng pin cho các thiết bị của mình. Hiện tại, iPhone 17 Pro Max thực tế đã nhỉnh hơn Samsung Galaxy S25 Ultra một chút (hoặc ít nhất là trên các phiên bản iPhone 17 Pro Max chỉ dùng eSIM). Tuy nhiên, với mức 5.088mAh, viên pin này vẫn thấp hơn mức 5.200mAh của Pixel 10 Pro XL, và thua xa các mẫu máy như Xiaomi 17 Pro Max với viên pin lên tới 7.500mAh.

Vẫn còn rất nhiều dư địa để cải thiện ở khía cạnh này, bởi hiện tại, iPhone đang tụt lại phía sau khá xa so với các đối thủ về dung lượng pin.

5. Bị bó buộc với Siri

Siri gần như luôn đi sau Google Assistant về mọi mặt, và nhiều người thậm chí còn thích dùng Alexa hơn. Tình hình càng trở nên tệ hơn trong những năm gần đây khi chúng ta chứng kiến sự trỗi dậy của các trợ lý AI như Gemini và ChatGPT. Việc Apple chậm chân trong cuộc đua năng lực AI khiến Siri càng trở nên yếu thế.

Thực tế là bạn có thể liên kết tài khoản ChatGPT với Siri để nhận câu trả lời được hỗ trợ bởi ChatGPT cho một số truy vấn, nhưng cảm giác sử dụng vẫn khá cồng kềnh so với việc dùng trực tiếp ChatGPT.

May mắn thay, vẫn còn chút hy vọng rằng Apple sẽ cải tiến mạnh mẽ Siri hoặc cung cấp cho chúng ta các lựa chọn thay thế.

Về vế đầu tiên, có tin đồn rằng Siri có thể nhận được bản nâng cấp AI lớn tích hợp Gemini vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới. Về vế thứ hai, các dấu hiệu trong bản beta iOS 26.2 cho thấy Apple có thể sẽ cho phép người dùng thay đổi trợ lý giọng nói mặc định – dù ban đầu tính năng này có thể chỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản.

Nhưng ngay lúc này, nếu muốn sử dụng các tính năng AI, nhiều người thà dùng trên điện thoại Android còn hơn, vì trải nghiệm ở đó hầu như luôn vượt trội.